168 phường, xã và đặc khu ở TP.HCM cùng làm du lịch

TP.HCM đẩy mạnh tái định vị du lịch cộng đồng khi các phường - doanh nghiệp - người dân cùng chung tay xây dựng bản sắc, tạo nên những điểm đến đô thị sống động và bền vững.

Phường Sài Gòn được xem là "trái tim di sản" với loạt công trình kiến trúc nổi bật. Ảnh: Phương Lâm.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ bản đồ du lịch, mở ra cách nhìn mới mẻ về những phường - xã vốn đã quen thuộc.

Từ những đơn vị quản lý hành chính, mỗi phường giờ hiện lên như một "tuyến điểm" mang màu sắc riêng, nơi câu chuyện văn hóa, ẩm thực, lối sống được chính cộng đồng dân cư tại đó kể lại. Nếu được khai thác đúng cách, mỗi phường có thể trở thành những sản phẩm du lịch hoàn chỉnh.

Phường Sài Gòn vẫn là "trái tim" du lịch của thành phố, nơi hội tụ những biểu tượng quen thuộc: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Dinh Độc Lập hay Chợ Bến Thành. Bên cạnh lớp di sản kiến trúc là nhịp sống đô thị hiện đại, từ các trung tâm thương mại, khu giải trí như The New Playground, đường sách, cùng hàng loạt quán ăn Michelin và không gian sáng tạo mới. Đây là phường thể hiện rõ nhất sự hòa quyện giữa lịch sử và cuộc sống đương đại.

Rời trung tâm, phường Chợ Lớn lại mang một nhịp điệu hoàn toàn khác. Những hội quán Nghĩa An, Phúc Kiến trầm mặc đối lập với không khí rộn ràng của các con phố được trang trí theo mùa. Ẩm thực Hoa phong phú và tuyến phố đêm mới mở đang khiến Chợ Lớn trở thành điểm hẹn văn hoá của phía Tây thành phố.

Một ngày vui chơi ở phường Sài Gòn đưa khách đi qua những công trình cổ kính đến nhịp sống hiện đại đa trải nghiệm. Ảnh: Phương Lâm.

Trong khi đó, phường An Khánh trở thành "tọa độ check-in" quen thuộc của giới trẻ yêu nghệ thuật và lối sống tinh tế: biệt thự ven sông, nhà hàng fine-dining, boutique café, gallery nghệ thuật, bar - tất cả tạo nên một nhịp sống mới, nơi trải nghiệm trở thành sản phẩm du lịch.

Ở vùng ven, các phường - xã cũng đang vẽ lại hình ảnh du lịch của mình. Phường Vũng Tàu sau sáp nhập thu hút du khách bằng công viên bãi Sau rộng mở và tháp Tam Thắng - điểm check-in mới nổi.

Xa hơn một chút, xã Hồ Tràm vẫn là "thủ phủ resort" với dải nghỉ dưỡng ven biển cao cấp, phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng ngắn ngày của du khách phía Nam.

Không chỉ thay đổi trong cách nhìn về điểm đến, TP.HCM còn đang thúc đẩy cách làm du lịch mới. Tại sự kiện kết nối giữa chính quyền cơ sở và truyền thông ngày 6/12 do Saigontourist Group tổ chức, đại diện 168 phường - xã của TP.HCM đã cùng doanh nghiệp và các ban ngành bàn về chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030.

Đại diện 168 phường - xã cùng các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành có mặt trong sự kiện. Ảnh: ĐVCC.

Từ những phường trung tâm đến xã Hồ Tràm hay đặc khu Côn Đảo, mô hình hợp tác 3 bên - doanh nghiệp, chính quyền, cộng đồng - được xem là chìa khóa quan trọng để mỗi địa phương chủ động định hình bản sắc và làm du lịch theo cách của riêng mình.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho rằng muốn vươn tầm quốc tế, du lịch Việt Nam phải bắt đầu từ sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng - "tam giác vàng" mà đơn vị đang kiên trì theo đuổi.

Theo bà Hoa, việc hợp tác với 168 phường, xã của TP.HCM cùng các đối tác truyền thông không chỉ là câu chuyện tăng trưởng kinh tế du lịch mà còn liên quan đến việc bảo tồn di sản, xây dựng môi trường du lịch văn minh, xanh và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Bà tin rằng với sự kết nối và đổi mới, cùng định hướng phát triển du lịch xanh, TP.HCM có thể tiến gần mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu châu Á - một đô thị hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc, thân thiện, bền vững và sáng tạo