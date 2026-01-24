Bangladesh bị 'ngó lơ' dù có hổ Bengal, bãi biển dài nhất thế giới

Sở hữu rừng ngập mặn rộng lớn, những đồi chè xanh mướt và bãi biển phá kỷ lục về chiều dài, nhưng với phần lớn du khách quốc tế, Bangladesh vẫn là cái tên mờ nhạt trên bản đồ du lịch.

Các tín đồ đạo Hindu cầu nguyện vào buổi tối tại một ngôi đền ven đường ở Shakhari Bazar. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Du lịch Bangladesh, quốc gia Nam Á này chỉ đón khoảng 650.000 lượt khách quốc tế trong năm 2025 - con số khiêm tốn nếu đặt cạnh Ấn Độ hay Sri Lanka. Dù có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và sức hút đô thị của một đất nước hơn 170 triệu dân, Bangladesh vẫn chật vật để trở thành lựa chọn phổ biến.

"Nhiều người vô thức liên tưởng Bangladesh với thiên tai", Jim O'Brien, Giám đốc công ty lữ hành Native Eye Travel, nhận định. "Chúng ta thường chỉ nghe về đất nước này qua những tin không mấy tích cực".

Các đơn vị lữ hành địa phương cho rằng định kiến đã che mờ sự đa dạng trải nghiệm mà du khách ngày nay đang tìm kiếm. Theo Fahad Ahmed, nhà sáng lập Bengal Expedition Tours, du khách nên bắt đầu hành trình khám phá từ Dhaka - nơi hơn 24 triệu người cùng sinh sống trong một trong những đô thị đông đúc nhất thế giới.

Từ đây, hành trình mở rộng đến vùng đồi Sreemangal, nơi những đồn điền chè trải dài hướng về dãy Himalaya, rồi chạm đến Cox's Bazar với dải cát trắng dài khoảng 120 km, được xem là bãi biển tự nhiên dài nhất hành tinh.

Du khách tham quan cung điện Ahsan Manzil, pháo đài Lalbagh trong quần thể pháo đài Mughal lịch sử ở Dhaka, Bangladesh. Ảnh: Reuters.

Anand Patel, du khách Anh, đến Bangladesh cùng Lupine Travel vào tháng 11/2025 trong chuyến đi kết hợp Bhutan. Bangladesh chưa từng nằm trong "bucket list" của anh, nhưng cơ hội khám phá một quốc gia mới khiến anh gật đầu.

"Khi tôi nói sắp đi Bangladesh, có người hỏi: 'Sao lại đi? Người ta còn rời Bangladesh để sang đây!'", Patel kể với CNN Travel. Theo anh, hình ảnh Bangladesh trong mắt phương Tây thường gắn với ngành dệt may, lũ lụt hay bất ổn - hiếm khi là du lịch. "Vì vậy, đất nước này gần như bị bỏ quên trên bản đồ điểm đến".

Theo Kawsar Ahmed Milon, hướng dẫn viên điều hành Dhaka Tour Guides, hình ảnh quốc gia vẫn là rào cản lớn. "Nhiều người nghĩ Bangladesh nghèo, thiếu tổ chức, không đáng để đến. Nhưng khi đã đặt chân tới, họ thường có trải nghiệm rất tích cực", anh nói.

Lịch sử Bangladesh gắn với nhiều biến động: chia cắt với Ấn Độ năm 1947, giành độc lập từ Pakistan năm 1971, cùng hàng loạt siêu bão khiến hơn 700.000 người thiệt mạng trong 50 năm qua. Nước biển dâng, ô nhiễm và nghèo đói vẫn là thách thức hiện hữu.

Những hình ảnh đông đúc, hỗn loạn khiến không ít du khách e dè khi chọn Bangladesh làm điểm đến. Ảnh: Reuters.

Milon cho biết một số du khách bị thu hút bởi những hình ảnh tiêu cực lan truyền trên mạng - như "đu tàu" hay khu ổ chuột. Anh khuyến khích khách tôn trọng luật địa phương và ưu tiên du lịch sinh thái, homestay nông thôn.

Fahad Ahmed tin rằng để hiểu Bangladesh, du khách cần nhìn thẳng vào những lát cắt đời sống thật. Anh đưa chợ dệt may - khi Bangladesh là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới - và các xưởng tàu vào hành trình, dù thừa nhận điều kiện lao động còn nhiều rủi ro.

Barishal, một thành phố ven sông thuộc vùng châu thổ sông Hằng, là một trong nhiều điểm tham quan chưa được khám phá của Bangladesh. Ảnh: Muhammad Amdad Hossain.

Bất ổn chính trị vẫn khiến du khách e dè. Dylan Harris, nhà sáng lập Lupine Travel, cho biết các đợt căng thẳng - nhất là quanh kỳ bầu cử - có thể làm khách lo ngại, dù thường diễn ra xa các tuyến du lịch chính. Sự khác biệt trong khuyến cáo đi lại giữa các quốc gia cũng khiến du khách bối rối.

Dù vậy, Jim O'Brien cho rằng nhóm khách dày dạn trải nghiệm, thích đi ngoài lộ trình quen thuộc, không quá bận tâm.

"Bangladesh có thể không trở thành điểm đến đại trà như Ấn Độ hay Sri Lanka", ông nói. "Nhưng với những ai sẵn sàng nhìn qua mặt trái để thấy một đất nước chưa bị du lịch đại chúng làm phai nhạt, đây là lựa chọn rất đáng giá".