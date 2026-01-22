Khách Trung Quốc đổ xô sang Saudi Arabia trước chung kết U23 châu Á

Trước thềm chung kết U23 châu Á tại Saudi Arabia, nhiều cổ động viên Trung Quốc sẵn sàng vượt hành trình dài để trực tiếp cổ vũ đội nhà trong trận gặp U23 Nhật Bản.

Các cầu thủ Trung Quốc nâng HLV Antonio Puche lên cao, sau trận thắng Việt Nam 3-0 ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, ngày 20/1. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trận chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra ngày 24/1 tại Jeddah, Saudi Arabia. Sau khi U23 Trung Quốc giành quyền vào chung kết, sự quan tâm của người hâm mộ trong nước và cộng đồng người Trung Quốc ở nước ngoài gia tăng rõ rệt.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhiều cổ động viên cho biết đã lên kế hoạch hoặc đang di chuyển sang Saudi Arabia để trực tiếp cổ vũ đội tuyển.

Một trong số đó là anh Lao, 33 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Đông. Chỉ vài giờ sau khi U23 Trung Quốc đánh bại U23 Việt Nam 3-0 tại Jeddah, giành vé vào chung kết gặp U23 Nhật Bản, anh đã đặt vé máy bay và mua vé xem trận đấu.

"Kế hoạch đã thay đổi, tôi sẽ đến Saudi Arabia", anh chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo lịch trình, anh Lao khởi hành từ Quảng Châu lúc 19h ngày 22/1, quá cảnh tại Bahrain, với tổng thời gian di chuyển hơn 30 giờ. Anh cho biết chuyến đi hoàn toàn xứng đáng. Trước đó, anh từng sang Hàn Quốc để xem một trận vòng loại World Cup, nơi đội tuyển Trung Quốc để thua 0-1.

"Lần này, U23 đã vào chung kết và tôi rất phấn khích. Tôi hy vọng họ có thể tiếp tục tạo nên kỳ tích tại Jeddah và đánh bại Nhật Bản", anh nói với Global Times.

Cầu thủ Vương Bác Hào (phải) của U23 Trung Quốc tranh chấp bóng với cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn (U23 Việt Nam) trong trận bán kết U23 châu Á 2026, ngày 20/1. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo quy định, hầu hết du khách, trong đó có công dân Trung Quốc, phải có thị thực (visa) trước khi nhập cảnh.

Visa điện tử cho phép nhập cảnh qua nhiều cửa khẩu khác nhau, gồm các sân bay quốc tế như Riyadh, Jeddah hoặc Medina, cửa khẩu đường bộ và cả cảng biển nếu di chuyển bằng đường thủy.

Ngoài visa điện tử, Saudi Arabia cũng có các loại visa khác cho mục đích đặc thù như công tác, học tập hay hành hương. Tuy nhiên, với những người sang Saudi Arabia để xem trận đấu hoặc du lịch ngắn hạn, e-visa là lựa chọn phù hợp và thông dụng nhất.

Từ Trung Quốc, du khách có thể bay thẳng hoặc quá cảnh tùy điểm xuất phát và hãng hàng không để đến Saudi Arabia. Không có quá nhiều đường bay trực tiếp giữa hai nước, nên du khách thường phải lựa chọn kết nối hoặc khởi hành từ các thành phố lớn.

Nhiều hãng lớn như China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Sichuan Airlines hay các hãng nước ngoài như Emirates, Qatar Airways đều cung cấp các lựa chọn có một điểm dừng giữa Trung Quốc và Jeddah, thường nối qua sân bay trung gian như Doha, Dubai hay Bahrain.

Toàn cảnh sân bay Jeddah, Saudi Arabia. Ảnh: @daa-international.

Theo Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Jeddah, nhằm ghi nhận sự ủng hộ của người hâm mộ, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia đã phân phối một số lượng vé giới hạn thông qua các tổ chức cộng đồng người Hoa tại địa phương.

Vé xem trận chung kết dành cho kiều bào Trung Quốc sinh sống tại Saudi Arabia, nhân viên các doanh nghiệp Trung Quốc và du học sinh.

Cơ quan này cũng cảnh báo các thông tin lan truyền trên mạng như "công dân Trung Quốc được vào sân miễn phí" hay "chỉ cần cầm hộ chiếu Trung Quốc là có thể vào xem" là không đúng sự thật.

Người hâm mộ được khuyến nghị mua vé qua các kênh chính thức, lên kế hoạch di chuyển sớm và theo dõi trận đấu một cách văn minh, trật tự.

Du khách chiêm ngưỡng Hegra - "viên ngọc lịch sử", di sản thế giới được UNESCO công nhận. Ảnh: Arab News.

Nền tảng bán vé chính thức của trận chung kết là WeBook. Trận đấu diễn ra tại sân Prince Faisal bin Fahd, có sức chứa khoảng 27.000 chỗ ngồi. Hiện khán đài phía Đông đang mở bán vé với hai mức giá: vé tiêu chuẩn 15 riyal Saudi (khoảng 4 USD ) và vé cao cấp 75 riyal Saudi (khoảng 20 USD ).

Theo ghi nhận của Global Times trên hệ thống bán vé, phần lớn chỗ trống còn lại thuộc khu vực vé 15 riyal, trong khi khu vực vé 75 riyal được phân bổ cho cổ động viên Trung Quốc gần như đã bán hết. Điều này cho thấy nhu cầu theo dõi trực tiếp trận chung kết ở mức cao.

Khi mua vé, người dùng đã đăng ký phải chọn đội tuyển mình cổ vũ trước khi chọn chỗ ngồi và hoàn tất thanh toán trong khu vực tương ứng.