Phong cách du lịch giản dị của Phương Nhi

Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 giữ kín các hoạt động cá nhân, chỉ thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh du lịch trên mạng xã hội. Tuy nhiên, từ lễ ăn hỏi đến nay, người đẹp khóa tài khoản Instagram và TikTok. Đến tháng 2/2025, người hâm mộ bắt gặp Phương Nhi và chồng có mặt tại sân bay Nhật Bản và xếp hàng mua vé tại TeamLab Planets Tokyo - bảo tàng đắt khách nhất xứ sở hoa anh đào. Sau lễ ăn hỏi, đây là lần đầu vợ chồng cô lộ diện trong một chuyến du lịch. Cuối năm 2025, cả 2 cùng nhau xem concert G-Dragon ở Hưng Yên. Ảnh: @chaudanau.entertainment.

Kỳ nghỉ ở phường Hội An , Đà Nẵng vào tháng 2/2024 là chuyến đi cuối cùng được công khai trên mạng xã hội của người đẹp xứ Thanh. Đây cũng là lần hiếm hoi Phương Nhi check-in một resort sang trọng, tiêu chuẩn 5 sao, nằm bên bờ sông Thu Bồn. Cô diện áo dài cách điệu tone hồng, tóc xõa đơn giản và makeup nhẹ nhàng khi dạo khu phố cổ, mua đồ thủ công ven đường cùng gia đình. Trong chuyến đi này, cô được nhiều khán giả nhận ra, trầm trồ với sắc vóc và ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới". Ảnh: Nguyễn Phương Nhi.

Có thời gian theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội, Phương Nhi gắn bó với những cung đường của Thủ đô. Nàng hậu luôn tranh thủ khám phá nơi mình từng sống. Những ngày đẹp trời, cô xuống phố, chụp ảnh với những xe chở hoa hay cùng bạn bè ngồi tô tượng ở một quán cà phê ven Hồ Tây. Buổi tối đến Hồ Gươm thưởng thức kem ốc quế và mua tò he. Ảnh: Nguyễn Phương Nhi.

Tháng 10/2023, Phương Nhi sang Nhật Bản tham dự Miss International 2023. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, người đẹp có cơ hội khám phá trường Đại học Tokyo - một công trình cổ kính. Dừng chân ở top 15, cô nán lại Nhật Bản để du lịch, ghé thăm công viên giải trí Tokyo Disneyland (Urayasu, Chiba) và check-in chân núi Phú Sĩ - biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Thời điểm đó là đầu mùa thu, lá cây ở một số khu vực đã ngả vàng đỏ. Ảnh: Nguyễn Phương Nhi.

Tháng 6/2023, Phương Nhi "xuất ngoại" Bangkok ( Thái Lan ) cùng hội chị em để xem concert BLACKPINK. Nàng hậu sinh năm 2002 chọn áo croptop và quần jean năng động, chuẩn bị thêm lightstick. Sau concert, cô tranh thủ thưởng thức ẩm thực, khám phá đường phố Bangkok. Thay vì đi taxi đắt tiền, Phương Nhi cũng chọn đi metro tuyến Airport Link từ sân bay Suvarnabhumi về ga Phaya Thai. Ảnh: Nguyễn Phương Nhi.

Á hậu Miss World Vietnam 2022 luôn được khen ngợi bởi những lần xuất hiện giản dị nhưng vẫn rạng rỡ. Trong tấm ảnh chụp tại bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cô chỉ diện sơ mi trắng, quần jean và tóc buông xõa tự nhiên. Ảnh: Nguyễn Phương Nhi.

TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng là một trong những điểm đến quen thuộc của Phương Nhi. Cô từng nhiều lần du lịch tại đây và cho biết rất yêu thích không khí se lạnh, cảnh sắc rực rỡ. Tháng 10/2022, cô ghé một nhà hàng giữa rừng thông nổi tiếng ở Đà Lạt, thuộc khu tổ hợp Rừng Thông Mơ Farm & Bistro, gồm villa nghỉ dưỡng, nhà hàng, quán cà phê, khu vui chơi giải trí, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km. Địa điểm này cũng từng tiếp đón nhiều sao Việt như Trấn Thành - Hari Won, Đàm Thu Trang - Cường Đôla, vợ chồng Midu...

Phương Nhi chỉ ít lần check-in resort sang trọng, phần lớn là những chuyến du lịch gần gũi với bạn bè, gia đình và trải nghiệm ăn uống, vui chơi như những du khách khác. Cô được biết đến từ sau Miss World Vietnam 2022 với chiều cao 1,7 m và thành tích học tập tốt. Chồng cô là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Cặp đôi quen nhau kín tiếng, đến khi ăn hỏi vào đầu năm 2025 mới xác nhận thông tin với công chúng. Ảnh: Nguyễn Phương Nhi.

