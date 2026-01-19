Tình hình villa tiền tỷ cho thuê của Tóc Tiên ở Đà Lạt

Trong thời gian còn bên nhau, Tóc Tiên và Hoàng Touliver sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Trong đó có villa EKEhaus rộng khoảng 300 m2 trên đường Nam Hồ - khu vực ngoại ô yên tĩnh của TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng. Đây là dự án được Tóc Tiên ấp ủ nhiều năm, với chi phí xây dựng ước tính 10 tỷ đồng vào năm 2020. Sau khi thông báo đường ai nấy đi, tình hình hoạt động hiện tại của villa khiến không ít người tò mò.

Không đơn thuần là nơi nghỉ dưỡng mỗi khi rời TP.HCM, nữ ca sĩ còn quyết định đầu tư bài bản từ phòng ngủ, phòng khách, khu bếp, sân nướng BBQ và nhiều tiện ích đi kèm để khai thác lưu trú, phục vụ những khách du lịch có chung tình yêu với mảnh đất này. Tháng 3/2020, villa bắt đầu mở đặt phòng.

Hiện tại, fanpage của EKEhaus đã dừng cập nhật thông tin, bài mới nhất đăng tải vào tháng 1/2024. Tài khoản Instagram cũng không còn hoạt động kể từ tháng 4/2023. Tuy nhiên, khi tìm kiếm trên những nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda, Booking.com và Airbnb , EKEhaus vẫn cho ra kết quả và du khách có thể tiến hành đặt phòng. Điều này cho thấy villa tiền tỷ vẫn đang khai thác lưu trú. Lượng phòng trong tháng 2 đã dần lấp kín.

Trên nền tảng Airbnb, villa hiện quản lý bởi một host bản địa. Villa cho thuê theo hình thức nguyên căn, gồm khu bếp, 3 phòng ngủ, một phòng khách tích hợp bàn ăn dài cho nhóm đông người và 3 phòng tắm trang bị đồ vệ sinh cá nhân miễn phí. Ngoài ra, để mang đến cảm giác "du lịch như ở nhà", nữ ca sĩ đặt để nhiều thiết bị tiện nghi như lò vi sóng, lò nướng, máy pha cà phê…

Vì vận hành như một nơi lưu trú, villa bố trí nhiều loại phòng với giường đôi lớn, giường sofa. Nội thất của EKEhaus 90% bằng gỗ, tuân thủ tone màu nâu ấm từ giường đến ga giường. Mỗi phòng đều có cửa sổ lớn đón ánh sáng, bố trí những tấm gương lớn và kính trong suốt, tạo cảm giác rộng rãi. Phòng tắm thông với phòng ngủ. Mức giá thuê hiện tại của villa dao động 4,5-10 triệu đồng, tùy theo số lượng người và thời điểm.

Tóc Tiên thường xuyên đến nghỉ dưỡng tại đây vào giai đoạn 2020-2023. Từ năm 2024 đến nay, nữ ca sĩ không có chia sẻ mới nào liên quan đến villa. Nhiều bạn bè thân thiết của cô như Bảo Anh, MLee, Kelbin Lei, Hạt Mít... cũng từng đến lưu trú.

Khoảng sân thượng hướng ra đồi núi được thiết kế để uống trà, ngắm cảnh. Buổi tối, từ đây, du khách có thể ngắm nhà lồng trồng rau, hoa Đà Lạt lên đèn sáng rực. Trên Google và những nền tảng đặt phòng trực tuyến, villa cũng nhận về loạt đánh giá tốt từ nhiều du khách từng thuê.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình