Nơi đang diễn ra giải bóng đá U23 châu Á

Giải U23 châu Á đưa Saudi Arabia vào tâm điểm chú ý không chỉ bởi bóng đá mà còn nhờ chiến lược quảng bá du lịch. Quốc gia kín tiếng này đang rộng cửa đón khách quốc tế.

Du khách lắng nghe hướng dẫn viên bản địa giới thiệu về Saudi Arabia, năm 2024. Ảnh: New York Times.

Giải U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 24/1 tại Saudi Arabia. Bên cạnh mục tiêu phát triển bóng đá, nước chủ nhà kỳ vọng các sự kiện thể thao lớn sẽ góp phần thu hút du khách quốc tế, đưa Saudi Arabia trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Từ một quốc gia Hồi giáo khép kín, Saudi Arabia đang từng bước mở cửa, giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ.

Cùng với chính sách thị thực điện tử và hàng loạt dự án du lịch quy mô, Saudi Arabia đang đẩy mạnh đầu tư cho du lịch và bảo tồn di sản, coi đây là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.

Khí hậu

Saudi Arabia có khí hậu sa mạc, mùa hè thường rất khắc nghiệt với nền nhiệt nhiều nơi vượt 40 độ C. Do đó, du khách được khuyến nghị tránh đi vào giai đoạn này.

Ngoại lệ là vùng núi Asir ở phía Tây Nam, nơi địa hình cao, nhiều mây giúp thời tiết dịu hơn ngay cả trong mùa hè.

Thời điểm lý tưởng để khám phá Saudi Arabia là từ tháng 10 đến tháng 3 khi nhiệt độ dễ chịu. Đây cũng là mùa cao điểm của các hoạt động du lịch, lễ hội và sự kiện ngoài trời.

Visa

Saudi Arabia hiện triển khai hệ thống thị thực điện tử (e-visa), cho phép công dân 49 quốc gia, trong đó có Việt Nam, nộp hồ sơ trực tuyến. Du khách cần đáp ứng các yêu cầu về tiêm chủng và kiểm dịch theo quy định tại thời điểm nhập cảnh.

Ngôn ngữ

Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức tại Saudi Arabia. Tiếng Anh chưa phổ biến rộng rãi, song vẫn được sử dụng ở các khách sạn, sân bay và điểm du lịch lớn.

Việc nắm một số câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Ả Rập sẽ giúp chuyến đi thuận lợi hơn.

Văn hóa, tôn giáo

Hồi giáo đóng vai trò trung tâm trong đời sống xã hội tại Saudi Arabia. Công dân nước này bắt buộc theo đạo Hồi và việc công khai thực hành tôn giáo khác không được cho phép.

Văn hóa bản địa chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Hồi giáo, truyền thống Bedouin và vai trò lịch sử của quốc gia này như một trung tâm thương mại khu vực.

Du khách dễ nhận thấy người dân thường xuyên mặc trang phục truyền thống. Khi đến đây, khách quốc tế được yêu cầu ăn mặc kín đáo, giản dị, phù hợp với chuẩn mực địa phương.

Ẩm thực

Ẩm thực là một phần quan trọng trong trải nghiệm du lịch Saudi Arabia. Các món ăn truyền thống thường sử dụng thịt (chủ yếu là thịt cừu), gạo, lúa mì, chà là, các loại hạt và gia vị đặc trưng.

Một số món ăn tiêu biểu như kabsa (cơm thịt nấu gia vị), jareesh (lúa mì nghiền nấu chín), mugalgal (thịt cừu xào), tamees (bánh mì truyền thống).

Nhìn chung, thịt và cơm là hai thành phần chủ đạo, phản ánh rõ khẩu vị và thói quen ẩm thực của người dân địa phương.

Al-Ula

Nằm ở Tây Bắc Saudi Arabia, Al-Ula là một ốc đảo cổ giữa sa mạc đá, nổi bật với Hegra - di sản thế giới UNESCO đầu tiên của quốc gia này. Hegra từng là thành phố quan trọng của người Nabatean, với các lăng mộ được chạm khắc trực tiếp vào vách đá sa thạch.

Ngoài giá trị lịch sử, Al-Ula gây ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, gồm các hẻm núi, vách đá cao và thung lũng xanh với hàng cọ, cam chanh.

Khu vực này cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật ngoài trời, biến sa mạc thành không gian trình diễn quy mô quốc tế.

Mecca và Medina

Mecca và Medina là hai thành phố linh thiêng nhất của đạo Hồi, thu hút hàng triệu tín đồ mỗi năm. Mecca là nơi tọa lạc của Kaaba - thánh địa mà tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới hướng về khi cầu nguyện.

Medina, được gọi là "thành phố của nhà tiên tri", là nơi nhà tiên tri Muhammad xây dựng cộng đồng Hồi giáo đầu tiên.

Bên cạnh hoạt động hành hương, hai thành phố này còn có nhiều bảo tàng, khu chợ truyền thống và di tích lịch sử, giúp du khách hiểu thêm về lịch sử và văn hóa Hồi giáo.

Riyadh

Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia, là hình ảnh thu nhỏ của một quốc gia đang chuyển mình nhanh chóng. Giữa những tòa nhà chọc trời bằng kính là các pháo đài cổ và khu chợ truyền thống.

Pháo đài Masmak - biểu tượng lịch sử của quá trình thống nhất Saudi Arabia - hiện là bảo tàng, trong khi khu chợ Deerah và phố cổ Al-Zal vẫn giữ nhịp sống buôn bán truyền thống.

Ở chiều ngược lại, tháp Kingdom Center với cầu kính trên cao mang đến góc nhìn toàn cảnh thành phố, cùng hệ thống trung tâm thương mại và không gian nghệ thuật đương đại.

Asir

Khác với hình ảnh sa mạc khô cằn quen thuộc, Asir - tỉnh miền núi phía Tây Nam Saudi Arabia - có khí hậu ôn hòa, cảnh quan đồi núi và mây mù bao phủ.

Khu vực này nổi tiếng với các ngôi làng đá cổ, được trang trí bằng nghệ thuật Al-Qatt Al-Asiri, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

Thủ phủ Abha và làng Rijal Almaa là những điểm đến tiêu biểu, bên cạnh Công viên Quốc gia Asir và tuyến cáp treo lên đỉnh Souda. Đây là điểm cao nhất Saudi Arabia, cho phép du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng xanh.

Biển Đỏ

Với đường bờ biển dài hàng nghìn km, Biển Đỏ đang trở thành trọng tâm phát triển du lịch của Saudi Arabia. Khu vực này sở hữu các rạn san hô nguyên sơ, hệ sinh thái biển đa dạng và nhiều đảo hoang.

Dự án The Red Sea với hơn 90 hòn đảo được quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp giữa phát triển du lịch và bảo tồn thiên nhiên.

Du khách có thể tham gia các hoạt động như lặn biển, chèo kayak, khám phá đảo hoặc quan sát sinh vật biển như rùa, cá đuối và cá heo.