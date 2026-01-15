Nền tảng du lịch lớn nhất Trung Quốc bị điều tra

Trung Quốc mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Trip.com, nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất nước này, chỉ vài tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trip.com là nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc với mạng lưới rộng lớn trên toàn cầu. Ảnh: Bloomberg News.

Ngày 14/1, Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) cho biết Trip.com Group, đơn vị vận hành các nền tảng Trip.com, Skyscanner, Ctrip, Qunar và trang Travix (Hà Lan), bị cáo buộc lạm dụng "vị thế thống lĩnh thị trường" và tham gia các "hành vi mang tính độc quyền".

Trip.com là nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, cung cấp dịch vụ trọn gói như đặt vé máy bay, khách sạn, tàu hỏa, thuê xe, tour và vé tham quan, với mạng lưới rộng lớn trên toàn cầu.

Theo SAMR, cuộc điều tra được khởi động sau giai đoạn rà soát sơ bộ hoạt động kinh doanh của tập đoàn, SCMP đưa tin.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Trip.com khẳng định sẽ "chủ động hợp tác với cơ quan quản lý, thực hiện đầy đủ các yêu cầu giám sát và phối hợp với các bên trong ngành để xây dựng môi trường thị trường bền vững". Doanh nghiệp cho biết mọi hoạt động hiện vẫn diễn ra bình thường.

Du khách lái môtô trên sông băng ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trước đó, tháng 12/2025, một hiệp hội kinh doanh homestay tại tỉnh Vân Nam (Tây Nam Trung Quốc) đã đệ đơn khiếu nại một số đại lý du lịch trực tuyến, trong đó có Trip.com, với cáo buộc lạm dụng quyền lực thị trường để chèn ép doanh nghiệp.

Theo đơn khiếu nại, các nền tảng này bị cho là áp đặt các điều khoản mang tính cưỡng chế, tự ý tăng phí hoa hồng và hạn chế lưu lượng truy cập Internet đối với những đơn vị không hợp tác.

Theo ông Li Chengdong, nhà sáng lập kiêm trưởng nhóm phân tích của công ty tư vấn thương mại điện tử Dolphin (Bắc Kinh), những động thái này cho thấy việc thực thi luật chống độc quyền tại Trung Quốc có xu hướng được "bình thường hóa".

Ông cho rằng động thái này lý giải sự chênh lệch khi nhiều nhà hàng, khách sạn tại Trung Quốc kinh doanh ảm đạm, trong khi các nền tảng đặt dịch vụ du lịch lại ghi nhận nhu cầu tăng mạnh.

"Sự can thiệp của cơ quan quản lý là phản ứng trước tình trạng mất cân đối đó", ông Li nhận định.

Những con phố tại Bắc Kinh ken đặc khách du lịch dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Global Times.

Theo The Paper, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày từ 15-23/2 được đánh giá là dài nhất từ trước đến nay đang tạo cú hích mạnh cho nhu cầu du lịch của người Trung Quốc.

Dữ liệu từ nhiều nền tảng cho thấy lượng đặt vé máy bay, khách sạn và tour du lịch dịp Tết đều tăng vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó Pháp bất ngờ trở thành điểm đến nổi bật nhờ hiệu ứng lan truyền của trào lưu "Paris không filter" trên mạng xã hội.

So với năm 2025, lượng đặt chỗ trong kỳ nghỉ Tết năm nay ghi nhận mức tăng toàn diện. Các đơn đặt vé máy bay và khách sạn cho du lịch nước ngoài đã "đạt đỉnh" từ trước kỳ nghỉ khoảng một tháng, trong khi lượng đặt phòng tại nhiều điểm đến phổ biến tăng hơn gấp đôi.