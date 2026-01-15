Vịnh Hạ Long trong cảnh quay cho bộ phim 4 triệu USD của Ấn Độ

Ê-kíp của đoàn phim Ấn Độ có gần 100 thành viên, trong đó có nữ diễn viên Sadia Khateeb - ngôi sao nổi tiếng của Bollywood và đạo diễn, nhà sản xuất phim Omung Kumar Bhandula.

Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long đem lại sự phấn khích cho các diễn viên và các thành viên trong đoàn phim.

Đạo diễn Omung Kumar Bhandula cho biết đã đến vịnh Hạ Long 3 lần. Trong mỗi chuyến đi, ông đều ấn tượng bởi sự hùng vĩ xen lẫn thơ mộng của non nước di sản.

Trên phim trường, đạo diễn Omung Kumar Bhandula bám sát từng khung hình để bắt được những hình ảnh đẹp nhất của diễn viên trên vịnh Hạ Long.

Bộ phim góp phần quảng bá vẻ đẹp của vịnh Hạ Long nói riêng và văn hóa, con người Quảng Ninh nói chung đến với bạn bè quốc tế.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

