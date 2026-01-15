Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vịnh Hạ Long trong cảnh quay cho bộ phim 4 triệu USD của Ấn Độ

  • Thứ năm, 15/1/2026 14:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cảnh đẹp của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và một số điểm tại đảo Tuần Châu được chọn để ghi hình các cảnh quay trong bộ phim 4 triệu USD của Ấn Độ.

Từ ngày 12-14/1, đoàn làm phim Silaa ghi hình các cảnh quay giữa vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).
Ê-kíp của đoàn phim Ấn Độ có gần 100 thành viên, trong đó có nữ diễn viên Sadia Khateeb - ngôi sao nổi tiếng của Bollywood và đạo diễn, nhà sản xuất phim Omung Kumar Bhandula.
Nữ diễn viên Sadia Khateeb - ngôi sao nổi tiếng của Bollywood trong phim.

Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long đem lại sự phấn khích cho các diễn viên và các thành viên trong đoàn phim.

Đạo diễn Omung Kumar Bhandula cho biết đã đến vịnh Hạ Long 3 lần. Trong mỗi chuyến đi, ông đều ấn tượng bởi sự hùng vĩ xen lẫn thơ mộng của non nước di sản.
Trên phim trường, đạo diễn Omung Kumar Bhandula bám sát từng khung hình để bắt được những hình ảnh đẹp nhất của diễn viên trên vịnh Hạ Long.
Bộ phim được giới thiệu có kinh phí khoảng 4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng).

Các thiết bị hiện đại ghi lại những cảnh quay ấn tượng trên vịnh Hạ Long.

Bộ phim góp phần quảng bá vẻ đẹp của vịnh Hạ Long nói riêng và văn hóa, con người Quảng Ninh nói chung đến với bạn bè quốc tế.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Vịnh Hạ Long đón gần 100 khách thuộc đoàn làm phim Ấn Độ

Đoàn làm phim Bollywood với gần 100 thành viên sẽ ghi hình tại vịnh Hạ Long và Tuần Châu trong 3 ngày giữa tháng 1.

09:46 11/1/2026

Tại sao nhiều khách Ấn Độ ở Phú Quốc?

Làn sóng du khách Ấn Độ cho thấy Phú Quốc đang thu hút phân khúc khách chi tiêu cao, lưu trú dài. Song, tính đặc thù của thị trường này cũng đặt ra nhiều thách thức, theo chuyên gia.

05:45 31/12/2025

Rộ tour du lịch xem hổ ở Ấn Độ

Du lịch ngắm hổ tại Ấn Độ đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong nhiều thập niên, khi số lượng hổ hoang dã phục hồi mạnh mẽ và hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp mọc lên.

07:53 1/1/2026

Thanh Hải/Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

