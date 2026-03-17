Khách Ấn Độ bị cáo buộc quấy rối tiếp viên trên chuyến bay Singapore

Hành khách Ấn Độ bị cáo buộc sàm sỡ và liên tục bám theo một nữ tiếp viên trên chuyến bay của Singapore Airlines. Người này bị bắt ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Changi.

Máy bay chở khách của Singapore Airlines di chuyển trên đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay Sydney, Australia, năm 2022. Ảnh: Mark Baker.

Ngày 17/3, Akash Tiwari, 36 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, bị truy tố với cáo buộc sàm sỡ và quấy rối nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Singapore Airlines hôm 9/2. Tiwari được cho là đã "sử dụng vũ lực mang tính chất tình dục" khi dùng cơ thể tiếp xúc vào vùng nhạy cảm của nữ tiếp viên, theo CNA.

Người này còn bị cáo buộc có hành vi đe dọa khi nhiều lần bám theo nạn nhân đến khu vực phục vụ (galley), dồn ép trong không gian hẹp và tiếp tục đuổi theo khiến cô hoảng sợ.

Khi được hỏi về quan điểm đối với cáo buộc, Tiwari không nhận tội. Trong khi đó, tòa án áp dụng lệnh cấm công bố danh tính nạn nhân. Truyền thông cũng không tiết lộ thêm thông tin về chuyến bay nhằm tránh làm lộ danh tính người bị hại.

Theo cảnh sát, họ nhận được thông tin về vụ việc vào chiều cùng ngày. Điều tra ban đầu cho thấy sự việc xảy ra khi nữ tiếp viên đang phục vụ hành khách tại khu vực ghế ngồi của nghi phạm. Người đàn ông được cho là đã có hành vi chạm vào cô một cách không phù hợp.

Nạn nhân yêu cầu người đàn ông dừng lại rồi di chuyển vào khu vực galley để chuẩn bị hạ cánh. Tuy nhiên, người này tiếp tục bám theo và dồn ép cô tại đây. Nữ tiếp viên phải lớn tiếng phản ứng để rời khỏi khu vực, nhưng vẫn bị theo ra lối đi giữa khoang máy bay. Chỉ khi cô báo cáo sự việc với quản lý, nghi phạm mới quay lại chỗ ngồi.

Cảnh sát thuộc Đơn vị an ninh sân bay đã tiến hành điều tra và bắt giữ người đàn ông khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Changi.

Nếu bị kết tội sàm sỡ, Tiwari có thể đối mặt với mức án tối đa 3 năm tù, phạt tiền, đánh roi hoặc kết hợp các hình phạt này. Với cáo buộc có hành vi đe dọa gây tổn hại tinh thần, người này có thể bị phạt tù đến 6 tháng, phạt tiền tối đa 5.000 đô la Singapore (khoảng 3.900 USD ) hoặc cả hai hình thức.