Du lịch Singapore 'bội thu' nhờ concert BTS, BlackPink

Sự kiện K-pop tại Singapore tăng 250% sau đại dịch, với các tour lớn của BTS, Seventeen góp phần hút mạnh du khách quốc tế, thúc đẩy lưu trú, mua sắm và du lịch sự kiện.

Nhóm nhạc nữ MAMAMOO biểu diễn tại nhà hát The Star được lấp đầy bởi hàng nghìn người hâm mộ. Ảnh: CK Star Entertainment.

Một buổi chiều cuối tuần dưới khu phức hợp Marina Bay Sands (Singapore), không sân khấu, không ánh đèn, nhưng âm nhạc vẫn vang vọng khắp sảnh. Nhóm nữ sinh trung học tập vũ đạo theo ca khúc Focus của Hearts2Hearts. Cách đó vài mét, nhóm khác luyện bài Feel Special của Twice, linh hoạt thay đổi đội hình khi dòng người đi ngang, theo Korean Times.

Sự hiện diện của K-pop ngày càng rõ nét trong đời sống Singapore, từ các không gian biểu tượng đến trung tâm thương mại, hành lang ngầm của ga tàu điện. Các cửa hàng pop-up K-pop do những "ông lớn" của ngành giải trí Hàn Quốc vận hành vận hành xuất hiện ngày càng nhiều, thu hút lượng khách ổn định mỗi ngày.

K-pop không còn là một sự kiện văn hóa mang tính thời điểm, mà đã hòa vào đời sống thường nhật. Sự hiện diện ấy cũng góp phần định hình cách Singapore xây dựng hình ảnh điểm đến của các sự kiện giải trí trực tiếp quy mô lớn.

Dấu mốc rõ nét nhất là việc BTS công bố 4 đêm diễn liên tiếp tại Singapore vào tháng 12 tới - chặng dừng dài nhất của nhóm tại châu Á trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Chuỗi concert này là kết quả hợp tác giữa Cục Du lịch Singapore (STB) và Hybe Labels cùng các công ty trực thuộc.

"Tiếp nối sự hợp tác đó, chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón BTS với chuỗi 4 đêm diễn tại Singapore", bà Serene Tan, Giám đốc điều hành phụ trách thị trường Bắc Á của STB, cho biết, nhấn mạnh vai trò kết nối đối tác và hỗ trợ hệ sinh thái tổ chức sự kiện quốc tế lớn.

Nhóm nhảy Roxo Crew của Singapore chuyên cover các bài hát K-pop. Ảnh: Roxo Crew.

Thị trường concert K-pop tại Singapore ghi nhận mức tăng trưởng mạnh sau đại dịch và được dự báo sẽ tiếp tục đi lên. Trong 2 năm qua, hàng loạt đêm diễn đã bán hết vé. Seventeen lấp đầy Sân vận động Quốc gia Singapore trong hai đêm tháng 1/2025. Các thành viên BTS cũng trở lại với tour solo, từ Suga năm 2023 đến J-Hope năm 2025.

Một lãnh đạo cấp cao của Hybe Labels từng cho biết, một buổi concert của BTS có thể tạo ra tác động kinh tế tương đương khoảng 68% so với một kỳ Thế vận hội Mùa đông được tổ chức trong nước.

Sức hút của Singapore nằm ở khả năng tổ chức các sự kiện quy mô lớn: hạ tầng hiện đại, kết nối khu vực thuận tiện, môi trường an toàn và hệ thống lưu trú đa dạng. Những yếu tố này giúp đảo quốc trở thành điểm đến đáng tin cậy cho các chuỗi concert kéo dài nhiều đêm, thu hút du khách từ khắp châu Á.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng pop-up Deadline của Blackpink World Tour ở Singapore vào ngày 25/11/2025. Ảnh: Benson Ang.

Trước xu hướng công chúng dành nhiều thời gian cho nội dung giải trí số, STB đẩy mạnh hợp tác với nghệ sĩ và thương hiệu toàn cầu để quảng bá Singapore theo cách tự nhiên, hấp dẫn hơn.

Các hợp tác này trải rộng từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến nội dung số, khai thác xu hướng "set-jetting" - du lịch theo dấu nghệ sĩ và bối cảnh xuất hiện trong các sản phẩm văn hóa đại chúng, qua đó gia tăng sức hút với du khách quốc tế.

"K-pop và nội dung Hàn Quốc có sức ảnh hưởng toàn cầu rất lớn, đồng thời sở hữu khả năng kể chuyện mạnh mẽ", bà Tan nhận định, cho biết Singapore sẽ tiếp tục bắt tay nghệ sĩ để phát triển nội dung truyền cảm hứng du lịch, hướng tới vị thế trung tâm sự kiện giải trí của khu vực.

Chiến lược này càng rõ nét khi đặt trong bối cảnh một nền văn hóa đại chúng đang vận động tự nhiên ngoài các chiến dịch quảng bá. Những nhóm nhảy ở không gian công cộng, người hâm mộ ghé pop-up và quán cà phê cho thấy một hệ sinh thái văn hóa đã hình thành.