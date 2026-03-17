Vì sao khách Hàn Quốc chủ yếu tập trung ở Đà Nẵng?

Nhằm phân bổ lại dòng khách Hàn Quốc đang tập trung chủ yếu tại Đà Nẵng, ngành du lịch định hướng mở rộng quảng bá tới các điểm đến như Sa Pa, Ninh Bình và Hạ Long.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Seo Ye Jin chụp ảnh tạp chí tại Hội An, nay thuộc TP. Đà Nẵng, năm 2025. Ảnh: @dazedkorea.

Trong buổi làm việc với Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá Hàn Quốc là một trong những thị trường gửi khách quốc tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Việt Nam hiện có nhiều lợi thế như chính sách miễn thị thực cho công dân Hàn Quốc, mạng lưới đường bay thẳng phát triển và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp du lịch. Sản phẩm ngày càng đa dạng, chất lượng dịch vụ được nâng cao, phù hợp với thị hiếu du khách Hàn Quốc.

Bà Hoa Mai bày tỏ mong muốn nắm bắt rõ hơn nhu cầu, xu hướng của du khách Hàn Quốc để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ. Theo bà, hiện du khách Hàn Quốc chủ yếu tập trung tại Đà Nẵng, do đó cần mở rộng quảng bá sang các điểm đến khác như: Sa Pa, Ninh Bình, Hạ Long, Phú Quốc nhằm đa dạng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú.

Trên thực tế, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty du lịch Vietluxtour, đánh giá việc du khách Hàn Quốc tập trung vào các tuyến biển nghỉ dưỡng như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, cùng các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, không phải điều bất ngờ.

Nhóm khách này có nhu cầu ngày càng đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, chơi golf đến du lịch MICE (hội nghị, hội thảo), du lịch gia đình và tuần trăng mật.

Du khách Jang Hyun Woo (trái) cùng gia đình du lịch Đà Nẵng vào tháng 12/2024. Ảnh: Linh Huỳnh

Đồng quan điểm, TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, nhận định sau đại dịch Covid-19, thị trường khách quốc tế đến Việt Nam đã thay đổi rõ rệt về điểm đến, mức chi tiêu và nhu cầu dịch vụ.

Trong đó, khách Đông Bắc Á, đặc biệt từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, ngày càng ưa chuộng các địa phương ven biển miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long và Phú Quốc.

Đại sứ Lý Xương Căn cho biết sẽ có nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch giữa hai nước trong năm nay. Ông nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của mạng xã hội, KOL và influencer (người có sức ảnh hưởng) trong quảng bá du lịch, với hiệu quả vượt trội so với nhiều phương thức truyền thống.

Theo ông, xu hướng du lịch của người Hàn Quốc cũng thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây khoảng 50% khách đi theo tour trọn gói, thì hiện nay hơn 80% là khách tự túc, chủ yếu tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch qua các nền tảng số.

Theo Đại sứ, Việt Nam có lợi thế lớn về tài nguyên du lịch trải dài từ Bắc vào Nam, mỗi vùng mang đặc trưng riêng. Nếu xây dựng nội dung quảng bá theo chủ đề và từng khu vực cụ thể, khả năng thu hút khách Hàn Quốc sẽ tăng lên.

Du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại điểm đến ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Một nội dung hợp tác đáng chú ý là hệ thống thanh toán QR quốc tế giữa hai nước đã được phê duyệt và hoàn tất kết nối kỹ thuật.

Dự kiến từ tháng 4, du khách Hàn Quốc có thể sử dụng ứng dụng thanh toán nội địa để quét mã QR và chi tiêu trực tiếp tại Việt Nam. Việc cải thiện tiện ích thanh toán, di chuyển và thông tin được kỳ vọng nâng cao trải nghiệm và duy trì đà tăng trưởng khách.

Đại sứ cũng cho biết sẽ phối hợp sản xuất các video ngắn quảng bá điểm đến Việt Nam trên mạng xã hội, qua đó lan tỏa hình ảnh tới du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc. Hoạt động này đồng thời góp phần kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài và thu hút kiều bào về nước du lịch.

Thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến tại Hàn Quốc, mời doanh nghiệp du lịch tham gia, tăng cường quảng bá trên nền tảng số. Ngoài ra, Việt Nam đề xuất xây dựng ấn phẩm quảng bá riêng cho thị trường Hàn Quốc dưới dạng sách nhỏ hoặc brochure giới thiệu điểm đến, trải nghiệm, ẩm thực và dịch vụ.

Blogger Hàn Quốc ăn phở tại TP.HCM, tháng 7/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Hai tháng đầu năm, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với gần một triệu lượt. Cục Du lịch Quốc gia nhận định Việt Nam không chỉ là thị trường trọng điểm mà còn là lựa chọn ưu tiên của du khách Hàn Quốc tại Đông Nam Á, vượt nhiều điểm đến cạnh tranh trong khu vực.

Theo cơ quan này, "sự áp đảo" của Việt Nam trên bản đồ du lịch Hàn Quốc đến từ nhiều lợi thế dài hạn, như vị trí địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi, sự gần gũi về văn hóa, ẩm thực.