Du khách đổ xô đến Hàn Quốc vì bộ phim đoạt giải Oscar

Sau thành công bất ngờ của "KPop Demon Hunters", du khách bắt đầu lên kế hoạch đến Hàn Quốc trải nghiệm các địa điểm, văn hóa và hoạt động xuất hiện trong phim.

Du khách thưởng thức mì ramen và các món ăn Hàn Quốc tại một quán cà phê pop-up của Netflix. Nguồn: Netflix.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 tối 15/3 (giờ địa phương), KPop Demon Hunters vượt qua nhiều đối thủ nặng ký thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc. Truyền thông Hàn Quốc từng gọi đây là biểu tượng văn hóa, có tác động mạnh mẽ vượt xa màn ảnh nhỏ.

Không chỉ thành công về điện ảnh, bộ phim còn tạo ra một làn sóng du lịch mới. Nhiều người hâm mộ khắp thế giới bắt đầu lên kế hoạch du lịch Hàn Quốc để trải nghiệm các địa điểm, văn hóa và hoạt động xuất hiện trong phim, theo Bloomberg.

Christine Kim, sống tại Hawaii (Mỹ), là một trong những người sớm tham gia trào lưu du lịch lấy cảm hứng từ bộ phim này. Thực tế, chuyến đi Seoul của cô cùng chồng và hai con đã được đặt từ trước khi bộ phim của Netflix ra mắt vào tháng 6/2025.

Ban đầu, gia đình dự định đến thăm ông bà. Tuy nhiên, sau khi các nhân vật Rumi, Zoey và Mira trong phim trở thành thần tượng của con gái 5 tuổi, lịch trình chuyến đi đã thay đổi.

Mì ly ăn liền có hình các nhân vật trong phim được trưng bày tại một siêu thị ở Seoul, ngày 3/9/2025. Ảnh: Yonhap.

Gia đình đã ghé thăm một jjimjilbang (spa kiểu Hàn Quốc) và tháp Namsan - nơi diễn ra màn biểu diễn cuối của nhóm Saja Boys trong phim.

"Con gái tôi dường như rất bất ngờ khi biết những địa điểm trong phim có thật ngoài đời. Con bé quá phấn khích đến mức không nói nên lời", Kim cho biết.

Không chỉ con gái, cả gia đình Kim cũng hòa vào làn sóng văn hóa từ bộ phim. Họ mua cho con trai một bộ hanbok đen và chiếc mũ gat để hóa trang thành nhân vật Saja Boy trong dịp Halloween.

Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, tháng 7/2025 có khoảng 1,36 triệu du khách quốc tế đến Seoul, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này được cho là nhờ những chuyến đi "bùng nổ từ cơn sốt KPop Demon Hunters".

Xu hướng này tiếp tục tăng trong các tháng sau đó, góp phần giúp Hàn Quốc đón kỷ lục 18,9 triệu du khách quốc tế trong năm 2025, theo cơ quan du lịch nước này.

Neil Hassall, quản trị nhóm Facebook "South Korea Travel Tips and Planning", cho biết lượng người tham gia cộng đồng tăng mạnh nhờ người hâm mộ bộ phim.

"Đây là mức tăng lớn nhất tôi từng thấy kể từ thời Squid Game", ông nói, phân tích nhóm có khoảng 65.000 thành viên vào tháng 6/2025 và gần như tăng gấp đôi lên 120.000 người vào tháng 1/2026.

Hai du khách mặc Hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc, tại làng Hanok Bukchon. Nguồn: Tổ chức Du lịch Hàn Quốc.

Haemin Yim, CEO Creatrip, cho rằng cơn sốt KPop Demon Hunters khác biệt so với các làn sóng du lịch Hallyu trước đây.

Trước kia, du khách đến Hàn Quốc vì các buổi hòa nhạc, trụ sở công ty giải trí hoặc những quán cà phê gắn với thần tượng. Nhưng bộ phim lần này thu hút đông đảo khán giả nói tiếng Anh tại Mỹ, Anh, Canada và Australia, giúp làn sóng văn hóa Hàn Quốc lan rộng hơn.

Theo bà, hầu hết yếu tố văn hóa xuất hiện trong phim, từ hanbok, jjimjilbang, gimbap, samgyetang (canh gà hầm sâm), vũ đạo K-Pop đến y học cổ truyền, đều là những trải nghiệm du khách có thể trực tiếp thử khi đến Hàn Quốc.

"Bộ phim giống như một bản giới thiệu kéo dài 90 phút về đời sống thường ngày ở Hàn Quốc, nhưng được kể qua một câu chuyện hấp dẫn mà 500 triệu người đã xem", bà nói.