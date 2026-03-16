Campuchia tổ chức concert Kpop trấn an du khách

Bộ trưởng Du lịch Campuchia tận dụng dịp tổ chức đại nhạc hội Hàn Quốc tại Phnom Penh để trấn an du khách quốc tế. Quốc gia này khẳng định "vẫn là điểm đến an toàn và thân thiện".

Sân bay quốc tế Techo (Phnom Penh) được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho du lịch Campuchia. Ảnh: Reuters.

Sự kiện âm nhạc K-WAVE Peace Concert 2026 diễn ra ngày 14/3 tại thủ đô Phnom Penh nhằm tăng cường quan hệ giữa Campuchia và Hàn Quốc. Theo Bộ Du lịch Campuchia, sự kiện mang ý nghĩa quan trọng đối với cả 2 quốc gia trong việc thúc đẩy các giá trị hòa bình và đoàn kết, Phnompenh Post đưa tin.

Đây cũng là dịp 2 bên tái khẳng định cam kết tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược. Bộ cho biết chương trình cũng góp phần thúc đẩy hợp tác quảng bá du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa giữa hai nước.

Campuchia và Hàn Quốc cũng phối hợp đấu tranh và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các tội phạm lừa đảo trực tuyến quốc tế, một trong những yếu tố từng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch, kinh doanh và đầu tư.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Huot Hak một lần nữa khẳng định Campuchia "vẫn là điểm đến an toàn", dù hình ảnh của quốc gia này từng bị ảnh hưởng bởi các vụ lừa đảo trực tuyến trong thời gian trước. Ông cho biết Campuchia thân thiện và hiếu khách đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

"Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang triển khai các biện pháp mạnh nhằm trấn áp và xóa bỏ tận gốc các tội phạm lừa đảo công nghệ, nhằm bảo đảm môi trường an toàn và đáng tin cậy cho du khách, người dân và nhà đầu tư", ông nói.

Bộ trưởng Du lịch Huot Hak chụp ảnh cùng các ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc ngày 14/3. Ảnh: Bộ Du lịch Campuchia.

Trước đó, Thủ tướng Hun Manet kêu gọi du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Campuchia. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Hoàng gia Campuchia đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ uy tín quốc gia và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn.

"Chỉ một vụ bắt cóc dẫn đến tử vong cũng có thể lan rộng trên mạng và khiến khoảng 30% du khách hủy đặt chỗ đến Campuchia vì cảm thấy không an toàn. Do đó, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để quảng bá những điểm mạnh và hình ảnh tích cực của đất nước", ông nói.

Theo báo cáo thống kê du lịch mới nhất, Campuchia đón khoảng 5,57 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, giảm 16,9% so với 6,7 triệu lượt năm 2024. Sự sụt giảm phản ánh nhiều thách thức mà ngành du lịch phải đối mặt trong năm qua, bao gồm cạnh tranh trong khu vực, căng thẳng biên giới và gián đoạn đi lại.

Dù vậy, chính phủ Campuchia vẫn lạc quan rằng các chiến dịch quảng bá mạnh mẽ hơn, hợp tác quốc tế được cải thiện và nỗ lực loại bỏ các hoạt động phi pháp sẽ giúp khôi phục niềm tin và thu hút thêm du khách đến Campuchia trong những năm tới.

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020. Ảnh: Reuters.