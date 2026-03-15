Hàn Quốc xem xét cấp visa 10 năm cho khách Việt

Chính phủ Hàn Quốc công bố loạt biện pháp thúc đẩy du lịch quốc tế, trong đó xem xét cấp visa nhiều lần 10 năm cho du khách từ các thành phố lớn của Việt Nam và Trung Quốc.

Khách Việt bên bờ sông Hàn tại Seoul, Hàn Quốc, năm 2024. Ảnh: Hà Hiển.

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy du lịch quốc tế, bao gồm nới lỏng quy định thị thực (visa) và mở rộng cửa ngõ nhập cảnh tại các sân bay địa phương, theo Yonhap.

Theo kế hoạch, chính phủ Hàn Quốc sẽ điều chỉnh quy trình cấp visa và thủ tục nhập cảnh theo hướng linh hoạt hơn đối với du khách quốc tế. Trong đó, Indonesia sẽ được đưa vào chương trình thí điểm miễn visa cho các đoàn khách từ 3 người trở lên.

Chính phủ cũng xem xét cấp visa nhiều lần thời hạn 5 năm cho du khách đến từ Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á từng có lịch sử nhập cảnh Hàn Quốc.

Ngoài ra, visa nhiều lần thời hạn 10 năm có thể được áp dụng cho du khách đến từ các thành phố lớn của Trung Quốc và Việt Nam.

Hệ thống kiểm soát nhập cảnh tự động sẽ được mở rộng từ 18 quốc gia hiện nay, trong đó có Nhật Bản, Singapore và Australia, sang các nước thành viên của Liên minh châu Âu.

Khách Việt khám phá Hàn Quốc vào mùa hè 2024. Ảnh: Hà Hiển.

Nhà chức trách cũng công bố kế hoạch mở rộng các chuyến bay quốc tế trực tiếp đến các sân bay địa phương. Một số sân bay ngoài khu vực Seoul sẽ được cấp quyền khai thác đường bay quốc tế riêng nhằm phân tán lượng khách quốc tế, vốn hiện tập trung chủ yếu tại thủ đô và vùng lân cận.

Để thu hút các đường bay quốc tế mới, chính phủ Hàn Quốc dự kiến đưa ra các ưu đãi như giảm phí sử dụng cơ sở hạ tầng sân bay và hỗ trợ tài chính. Hoạt động quảng bá du lịch cũng sẽ được chuyển hướng sang nhiều địa phương thông qua việc phát triển các gói du lịch riêng theo từng vùng và chiến dịch xúc tiến đặc thù.

Ngoài ra, với lượng khách tàu du lịch quốc tế dự kiến đạt khoảng 1,7 triệu lượt trong năm nay, Hàn Quốc cũng có kế hoạch mở rộng cơ sở kiểm tra xuất nhập cảnh và an ninh tại các cảng biển trong nước, áp dụng quy trình thông quan nhanh đối với tàu du lịch.

Đám đông du khách đi bộ ở làng Hanok Bukchon ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/10/2024. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách Việt Nam sang Hàn Quốc trong năm 2025 đạt khoảng 550.000 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, Hàn Quốc đặt mục tiêu đón khoảng 600.000 du khách Việt, vượt mốc trước đại dịch năm 2019.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã đón trên 3,9 triệu lượt khách Hàn Quốc trong năm 2025, đưa Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam với gần một triệu lượt.