Hàn Quốc siết kiểm tra khách sạn trước concert 'chưa từng có' của BTS

Chính quyền Seoul mở chiến dịch kiểm tra các cơ sở lưu trú gần quảng trường Gwanghwamun trước buổi concert tái xuất của BTS vào ngày 21/3.

Du khách bước xuống cầu thang được trang trí bằng logo BTS ở Seoul trước buổi concert của nhóm tại Gwanghwamun, ngày 6/1. Ảnh: Newsis.

Theo Korea Times, chính quyền thành phố Seoul đã bắt đầu siết kiểm tra các cơ sở lưu trú quanh quảng trường Gwanghwamun trước buổi concert tái xuất của nhóm nhạc thần tượng BTS.

Trong đợt kiểm tra đặc biệt tại khu trung tâm thành phố từ ngày 25/2-4/3, 18 khách sạn và cơ sở lưu trú bị phát hiện vi phạm quy định do không niêm yết bảng giá phòng chính thức hoặc không trưng bày giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo Luật kiểm soát y tế công cộng, các cơ sở kinh doanh lưu trú phải treo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khuôn viên và niêm yết bảng giá phòng tại quầy lễ tân.

Cục cảnh sát tư pháp đặc biệt của thành phố sẽ phối hợp Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul lập hồ sơ đối với toàn bộ 18 cơ sở vi phạm và tiến hành điều tra. Tùy kết quả, các đơn vị này có thể đối mặt với mức phạt tối đa 6 tháng tù hoặc 5 triệu won (khoảng 3.400 USD ).

Giới chức thành phố cũng sẽ đề nghị chính quyền hai quận Jongno và Jung áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính như yêu cầu khắc phục sai phạm, đình chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, hoặc đóng cửa cơ sở kinh doanh đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm.

Du khách đổ xô đến cung điện Gyeongbok ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/2. Ảnh: Yonhap.

Chiến dịch kiểm tra diễn ra trong bối cảnh lo ngại tình trạng tăng giá phòng quá mức trước buổi concert được mong đợi của BTS tại Gwanghwamun.

Sự kiện này được xem là màn tái xuất đầy đủ đội hình đầu tiên của nhóm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đồng thời là buổi hòa nhạc ngoài trời quy mô lớn đầu tiên của BTS tại Seoul trong nhiều năm.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và điều tra các hành vi vi phạm tại các cơ sở lưu trú cho đến ngày diễn ra concert, nhằm đảm bảo du khách quốc tế đến Seoul xem buổi biểu diễn của BTS không gặp bất kỳ thiệt hại hay bất tiện nào", bà Byun Kyung-ok, người đứng đầu Cục cảnh sát tư pháp đặc biệt của thành phố, cho biết.

Trước đó, Trung tâm Quản lý cung điện và lăng mộ thuộc Cơ quan Di sản Hàn Quốc cho biết cung điện Gyeongbok, cách quảng trường Gwanghwamun khoảng 230 m, sẽ đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra buổi concert của BTS.

Nhiều cơ sở khác gần quảng trường cũng quyết định đóng cửa hoặc cân nhắc tạm ngừng hoạt động khi cảnh sát ước tính khoảng 260.000 người sẽ tập trung theo dõi sự kiện.

Poster quảng cáo cho sự tái xuất của BTS, dự kiến ​​diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 21/3. Ảnh: Netflix.

Ngày 20/3, BTS sẽ phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên Arirang, đánh dấu lần tái xuất đầy đủ đội hình sau 3 năm 9 tháng. Tối 21/3, nhóm tổ chức concert trực tiếp tại quảng trường Gwanghwamun và phát trực tuyến toàn cầu trên Netflix tại khoảng 190 quốc gia.

Theo công ty quản lý HYBE, concert dự kiến kéo dài khoảng một giờ do quảng trường Gwanghwamun nằm ở một trong những khu vực sầm uất nhất Seoul. Thời lượng chương trình được tính toán nhằm đảm bảo an toàn và vận hành suôn sẻ.

Công ty cho biết đã cân nhắc các yếu tố như dàn dựng sân khấu, an toàn đám đông và kiểm soát tại chỗ đối với một buổi biểu diễn ngoài trời trong không gian công cộng.