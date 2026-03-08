Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản cảm cảnh dựng lều bạt, mở tiệc ăn uống trên đèo Mã Pì Lèng

  • Chủ nhật, 8/3/2026 11:19 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Một nhóm du khách ngang nhiên dựng lều bạt, tổ chức ăn uống ngoài hộ lan đường Quốc lộ 4C, sát mép vách đá trên đèo Mã Pì Lèng, gây bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Ngày 7/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm du khách dựng lều bạt sát mép vách đá để ngắm cảnh sông Nho Quế. Bên trong lều có khoảng ba người đang ngồi, phía trước bày bàn đồ nướng như một buổi tiệc ngoài trời. Đáng chú ý, vị trí dựng lều nằm ngoài hộ lan tuyến Quốc lộ 4C, sát vực sâu, rất nguy hiểm.

Ma Pi Leng anh 1Ma Pi Leng anh 2

Lều bạt dựng ngoài hộ lan Quốc lộ 4C, che khuất tầm nhìn của nhiều người. Ảnh: Cắt từ clip MXH.

Theo nội dung clip, chiếc lều bạt có kích thước khá lớn, dựng sát mép đường, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn che khuất tầm nhìn của nhiều người. Một số du khách và người đi đường đã bày tỏ bức xúc, quay video nhắc nhở, tuy nhiên nhóm người này không tháo dỡ mà còn có lời nói thiếu chuẩn mực.

Hình ảnh trong clip cũng cho thấy khu vực phía dưới vách đá, cạnh lều xuất hiện nhiều rác thải, chủ yếu là túi nilon và các vật dụng sinh hoạt do du khách để lại, gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường của danh thắng.

Sáng 8/3, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Mèo Vạc - cho biết đã nắm được sự việc, UBND xã đang kiểm tra và thông tin lại sau.

Ma Pi Leng anh 3Ma Pi Leng anh 4

Bên trong lều bạt bày đồ nướng, trước mặt túi nilon vứt bừa bãi. Ảnh: Cắt từ clip MXH.

Đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng là một trong “tứ đại đỉnh đèo” hùng vĩ ở vùng núi phía Bắc nước ta, cùng với đèo Ô Quy Hồ (nối liền Lào Cai và Lai Châu), đèo Pha Đin (nối liền Sơn La và Điện Biên) và đèo Khau Phạ (Lào Cai).

Đèo Mã Pì Lèng hay còn gọi là Mả Pí Lèng, Mã Pỉ Lèng (nghĩa là “sống mũi con ngựa”) được mệnh danh là vua của các con đèo ở vùng núi Tây Bắc, là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20km, thuộc xã Mèo Vạc và xã Đồng Văn.

Đỉnh Mã Pì Lèng nằm ở độ cao 1.200m, từ trên đỉnh Mã Pì Lèng, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh cao nguyên đá Đồng Văn.Khung cảnh núi non hùng vĩ với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu sông Nho Quế nước xanh màu ngọc bích.

Phú Nguyễn/Tiền Phong

