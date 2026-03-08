Cái kết của khách Tây 'thử thách' sống 24 giờ với 24 bảng Anh ở Hà Nội

Với ngân sách chưa đến 24 bảng Anh, du khách Hugo Brown thử trải nghiệm 24 giờ tại Hà Nội. Khoản tiền này bao gồm một đêm lưu trú, 3 bữa ăn kèm đồ uống và một ly cà phê trứng.

Du khách quốc tế trải nghiệm xích lô ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Du khách Hugo Brown, quốc tịch Anh, cho rằng Hà Nội là một trong những thủ đô có chi phí sinh hoạt rẻ nhất thế giới. Dù khoảng cách địa lý khá xa với châu Âu, thành phố vẫn hấp dẫn khách du lịch tiết kiệm khi vé máy bay khứ hồi khoảng 600 bảng Anh (khoảng 21 triệu đồng), phòng nghỉ từ 8 bảng/đêm, bia khoảng 1 bảng và nhiều bữa ăn chỉ khoảng 3 bảng.

Trong chuyến đi, Brown đặt mục tiêu trải nghiệm 24 giờ ở Hà Nội với tổng chi tiêu dưới 24 bảng Anh (khoảng 850.000 đồng). Khoản tiền này bao gồm một đêm lưu trú, 3 bữa ăn kèm đồ uống và một ly cà phê trứng, Daily Mail đưa tin.

24 giờ ở Hà Nội

Theo Brown, điều đầu tiên du khách dễ nhận thấy khi đến Hà Nội là lượng xe máy dày đặc. Hàng nghìn chiếc xe len lỏi trên những con phố hẹp của khu phố cổ khiến việc sang đường ban đầu có thể trở nên khó khăn.

Trên từng con phố, người dân thường ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp tại các quán ăn ven đường, thưởng thức các món quen thuộc như phở, bánh mì hay bún chả.

Ẩm thực đường phố Hà Nội cũng có nhiều lựa chọn như nem cuốn, bánh xèo hay chả cá nướng ăn kèm hành và thì là. Theo Brown, nhiều món ăn ở đây có giá chỉ từ khoảng 1 bảng/phần, nên anh chia mức ngân sách cho mỗi bữa ăn khoảng 3,5 bảng, bao gồm cả bia hoặc nước giải khát.

Người dân ngồi ghế nhựa thấp tại quán ăn vỉa hè trên phố Quang Trung, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Đinh Hà.

Brown và bạn đồng hành Abigail chọn phố cổ Hà Nội làm nơi lưu trú vì vị trí gần các điểm tham quan chính như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cà phê đường tàu hay chợ Đồng Xuân.

Hai người đặt một căn Airbnb giá 19 bảng/đêm, tương đương 9,5 bảng mỗi người. Căn phòng có hai giường đôi, bồn tắm và ban công. Theo Brown, mức giá này vẫn chưa phải rẻ nhất. Trên nền tảng đặt phòng, anh tìm thấy phòng riêng có giường đôi chỉ khoảng 7,8 bảng, trong khi lựa chọn đắt nhất lên tới 111 bảng với 5 phòng ngủ và 7 giường.

Sau một đêm nghỉ, du khách bắt đầu ngày mới với cà phê trứng tại một quán địa phương với giá khoảng 1,5 bảng. Anh cho biết nếu muốn thử phiên bản được cho là nguyên bản, du khách có thể ghé quán Đinh trên phố Đinh Tiên Hoàng, ngay bên cạnh hồ Gươm.

Ngoài ra, những ly bạc xỉu có giá khoảng 0,5 bảng. Các lựa chọn bữa sáng phổ biến gồm phở khoảng 2 bảng, bánh mì từ 0,7-0,9 bảng, bún riêu cua, cháo khoảng 1 bảng, hoặc xôi đậu xanh ăn kèm hành phi và trứng chiên giòn.

Brown cho biết xôi là món anh ưa thích nhất vì dễ ăn với khẩu vị phương Tây. Thực khách có thể gọi thêm các loại topping như thịt vai heo, thịt ba chỉ hoặc gà. Sau bữa sáng, tổng chi tiêu của anh trong ngày đã khoảng 13 bảng/người.

Du khách quốc tế ghi lại cảnh đoàn tàu chạy qua phố cà phê đường tàu từ phía ngoài rào chắn, sáng 2/7. Ảnh: Đan Châu.

Du lịch tiết kiệm

Hai du khách sau đó đi dạo quanh hồ Tây, nơi nhiều người dân tập thể dục vào buổi sáng, rồi ghé thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần đó là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, công trình được xây dựng từ năm 1070.

Một điểm thu hút khác là phố cà phê đường tàu, nơi đoàn tàu chạy qua con ngõ hẹp với nhiều quán cà phê. Tại đây, du khách có thể thưởng thức cà phê trứng hoặc cà phê dừa với giá khoảng vài bảng.

Bữa trưa của Brown gồm bánh mì và phở, tổng chi phí khoảng 2,7 bảng. Đến buổi tối, anh cân nhắc nhiều lựa chọn như gỏi bún với rau thơm và lạc, hoặc chả cá thì là.

Ngoài ra còn có quán bún chả Obama, nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng dùng bữa trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016. Các món ăn tại những địa điểm này có giá khoảng 3,5 bảng mỗi suất.

Thực đơn của quán bún chả Obama bao gồm bún chả bán theo suất, ngoài ra có thêm nem rán, chả xiên ăn kèm. Ảnh: Kiều Trang.

Sau bữa tối, Brown thưởng thức chè, món tráng miệng gồm trái cây, đậu, bột năng, dừa nạo, lạc, lá dứa và nước cốt dừa, với giá khoảng 1 bảng. Anh cho biết đây là một trong những món yêu thích trong chuyến đi.

Buổi tối khép lại với bia hơi, loại bia nhẹ phổ biến ở Hà Nội, giá khoảng 0,4 bảng. Kết thúc 24 giờ trải nghiệm tại Hà Nội, tổng chi tiêu của Brown là 19,6 bảng, thấp hơn đáng kể so với ngân sách 24 bảng ban đầu.

"Mức giá phải chăng cùng ẩm thực phong phú khiến Hà Nội trở thành điểm đến phù hợp cho những chuyến du lịch tiết kiệm", vị khách nói.

Du khách nước ngoài đứng trước một quán bia hơi trên phố Quán Thánh, phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Thụy Trang.