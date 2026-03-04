Khách Tây được mời ăn sáng, lời cảm ơn khiến ngư dân Đà Nẵng bật khóc

"Những gì ông dành cho chúng tôi là điều tiền bạc không thể mua được. Nó rất quý giá. Cảm ơn ông", vị khách Thổ Nhĩ Kỳ nói với ngư dân Đà Nẵng khi được ông mời dùng bữa tại nhà.

Du khách Percy được mời sang nhà ngư dân ở Tam Kỳ ăn sáng.

Sáng 28/2, trong thời gian lưu trú tại Tam Kỳ (Quảng Nam, nay thuộc Đà Nẵng), Percy, du khách Thổ Nhĩ Kỳ, được mời vào nhà ngư dân Lê Văn Hùng (61 tuổi) dùng bữa sáng.

Ngôi nhà còn xây dở, tường gạch trần chưa sơn, bên trong hầu như không có đồ đạc giá trị. Ông Hùng sống một mình, "mang tất cả những gì mình có ra tiếp đãi khách".

Percy kể chủ nhà đã nấu canh cá đặt trong một chiếc chậu lớn, cùng một số món ăn Việt Nam như gỏi cá trích - đặc sản vùng biển Tam Thanh, cuốn lá cải cay chấm mắm nhĩ và cá cơm kho keo ăn kèm bánh tráng.

"Thức ăn, đồ uống, thời gian, sự hiện diện, tất cả những gì chủ nhà có, ông đều đặt lên bàn", anh nói với Tri Thức - Znews.

Ngư dân bật khóc

Gần cuối bữa, vị khách nước ngoài sử dụng ứng dụng dịch để trò chuyện với gia chủ. Anh bày tỏ: "Những gì ông dành cho chúng tôi là điều tiền bạc không thể mua được. Nó rất quý giá. Cảm ơn ông".

Ông Hùng đọc xong thì bật khóc. Sau bữa ăn, hai người ôm nhau trong xúc động. Với Percy, khoảnh khắc bất chợt ấy khiến buổi sáng hôm đó trở nên đặc biệt và khó quên.

Ngư dân bật khóc khi nhận được lời cảm ơn chân thành của Percy.

Thúy Hồng, đại diện homestay Golden Lantern Tam Thanh, cho biết người ngư dân Lê Văn Hùng là bạn thân của cha cô - ông Nguyễn Đức Túc.

Trong thời gian khách lưu trú, ông Túc đã dẫn Percy sang nhà người bạn để trải nghiệm đời sống địa phương. Hôm ấy, ngoài Percy còn có một nữ du khách Trung Quốc cũng ở homestay.

Những món ăn dân dã do ông Hùng và ông Túc tự tay chuẩn bị, xem như cách hai người thể hiện sự hiếu khách, mong muốn chia sẻ hương vị quê nhà với bạn bè bốn phương.

Những món ăn dân dã gỏi cá trích, cuốn lá cải cay chấm mắm nhĩ và cá cơm kho keo ăn kèm bánh tráng.

Percy vô tình tìm thấy homestay qua một ứng dụng đặt phòng. Ban đầu, anh đặt giường tầng trong phòng tập thể. Khi đến nơi, chủ nhà cho biết còn phòng riêng trống, gợi ý anh chuyển sang nếu muốn riêng tư hơn, không tính thêm phí.

Thời điểm du khách đến Tam Kỳ vẫn trong dịp Tết Nguyên đán. Tại homestay, gia đình chuẩn bị nhiều bánh kẹo và nói anh cứ thoải mái dùng.

Hôm sau, vào buổi trưa, họ hỏi Percy có muốn ăn cùng gia đình không. Anh nghĩ đó là dịch vụ tính thêm tiền, nhưng bữa cơm diễn ra như một bữa ăn gia đình và không phát sinh chi phí. Không chỉ bữa trưa hôm đó, những bữa tối và cả bữa trưa hôm sau, anh đều được mời ăn cùng gia đình.

"Chúng tôi mời Percy và các du khách ăn cơm cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, giới thiệu với anh về văn hóa địa phương", đại diện homestay nói.

Percy phụ bếp, ăn cơm cùng gia đình chủ homestay trong thời gian lưu trú.

Theo Thúy Hồng, khi gia đình sắp xếp được thời gian, họ thỉnh thoảng dẫn du khách đi giao lưu, gặp gỡ người dân và trải nghiệm cuộc sống địa phương. Trong các dịp giỗ chạp, chủ nhà cũng mời du khách tham dự, giải thích về phong tục và ý nghĩa của từng nghi lễ.

Percy nói ban đầu anh chỉ dự định ở lại một đêm, nhưng cuối cùng kéo dài 3 đêm vì yêu thích không khí gia đình tại đây. Anh được xem như thành viên trong nhà, phụ cắt dưa chuột, vào bếp nấu ăn, ngồi ăn cơm cùng gia đình, trò chuyện với mẹ của Hồng. Lúc cắn hạt hướng dương, anh nói "nhớ về tuổi thơ ngày trước".

Trước khi rời đi, vị khách để lại một khoản tiền boa để bày tỏ sự trân trọng. Anh cho biết cảm thấy mình ăn cùng gia đình suốt nhiều ngày, món nào cũng ngon nên muốn thể hiện sự biết ơn.

Những buổi tối ở Tam Kỳ, du khách đi bộ dọc bãi biển, thưởng thức bánh tráng nướng, món anh ví như "Vietnamese tacos", rồi trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau khám phá thành phố nhỏ ven biển.

Percy chụp ảnh cùng gia đình chủ homestay.

"Tôi sẽ luôn nhớ về Việt Nam"

Trước khi đến Tam Kỳ, Percy dừng chân tại TP.HCM đúng dịp Tết Nguyên đán. Anh lưu trú gần phố đi bộ Bùi Viện và thường đi bộ mỗi tối. Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh ấn tượng với ánh đèn trang trí và không khí lễ hội.

Một ngày ở TP.HCM của anh bắt đầu bằng việc đi dạo buổi sáng, ăn phở bò, tập thể dục tại các máy tập công cộng ngoài trời. "Chúng trông đơn giản, nhưng tôi rất thích", vị khách nói.

Percy cũng dành thời gian ngồi quán cà phê rooftop để ngắm thành phố, uống cà phê ở cửa hàng tiện lợi, đi bộ qua những con phố nhiều graffiti và ngập tràn cờ Việt Nam.

Du khách thừa nhận việc qua đường ở Việt Nam ban đầu khiến anh bối rối khi xe cộ di chuyển nhanh và ít nhường người đi bộ. Cách của anh là chờ một người địa phương băng qua rồi đi nép bên cạnh họ, làm đúng những gì họ làm.

Percy chụp ảnh lưu niệm cùng ngư dân Lê Văn Hùng, gia đình ông Nguyễn Đức Túc và du khách Trung Quốc (ngoài cùng bên phải).

Sau Tam Kỳ, Percy tiếp tục hành trình đến Hội An. Anh cho biết đã đi nhiều nơi trên thế giới và từng có những trải nghiệm tương tự, nhưng cuộc gặp gỡ ở Tam Kỳ vẫn để lại dấu ấn riêng.

Theo du khách, sự giàu có thực sự của thế giới không nằm ở sự thoải mái, vẻ hào nhoáng hay bất cứ tiêu chuẩn 5 sao nào, mà ở sự kết nối giữa con người với con người; là được chào đón không ràng buộc; là được nhìn nhận, ngay cả khi không chung ngôn ngữ.

"Đây là lý do tôi đi du lịch, không phải để sưu tầm điểm đến, mà để gặp gỡ con người, để được nhắc nhở rằng, bất kể văn hóa, biên giới hay hoàn cảnh nào, điều lay động chúng ta là tình người. Đó là ký ức tôi sẽ luôn nhớ về Việt Nam và là lý do tôi muốn quay lại nhiều lần nữa", anh nói.