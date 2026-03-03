Thêm lái đò chùa Hương bị đình chỉ vì chửi khách

Đến nay, 3 lái đò tại chùa Hương (Hà Nội) bị đình chỉ hoạt động đến hết mùa lễ hội do có hành vi lăng mạ, xin tiền ngoài quy định và tự ý chở khách.

Thuyền tấp nập tại chùa Hương nhìn từ trên cao hồi tháng 2/2025. Ảnh: Hà Nội News.

Ngày 3/3, Hợp tác xã (HTX) dịch vụ du lịch chùa Hương (xã Hương Sơn, Hà Nội) thông báo đình chỉ chở khách đến hết lễ hội đối với lái đò T.V.M. "do có hành vi lăng mạ, xúc phạm du khách".

HTX nhận định hành vi này ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của đơn vị. Trước đó, hai lái đò P.T.H. và N.T.A. cũng bị cắt hoạt động chở khách đến hết mùa lễ hội, do xin thêm 300.000 đồng ngoài phí theo quy định, cư xử không đúng mực với du khách và tự ý chở khách không thông qua sự phân công của ban điều hành.

Ban tổ chức lễ hội du lịch chùa Hương cho biết sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi thiếu văn minh, ảnh hưởng đến hình ảnh lễ hội. Đơn vị đề nghị mỗi lái đò thực hiện vai trò như một hướng dẫn viên nhiệt tình, trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế.

Đông nghẹt người dân và du khách đổ về chùa Hương dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Chùa Hương.

Dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 17-24/2), lễ hội chùa Hương đón 199.372 lượt khách, tăng 58.888 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách tăng cao trong những ngày sau Tết.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng 2 tháng Giêng đến 25/3 âm lịch). Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, với 4 tuyến tham quan chính và khoảng 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật.

Năm nay, địa phương định hướng phát triển du lịch chùa Hương quanh năm thay vì chỉ tập trung vào mùa lễ hội. Từ tháng 5 đến tháng 12, Hương Sơn xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh, sinh thái, trải nghiệm và mạo hiểm trên cả 4 tuyến di tích gồm Thanh Sơn, Hương Đài, Long Vân - chùa Cây Khế và Tuyết Sơn.

Mục tiêu năm 2026, Hương Sơn đón trên một triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với năm trước. Địa phương từng bước khẳng định giá trị nổi bật của quần thể Hương Sơn, làm cơ sở trình Chính phủ công nhận chùa Hương là Khu du lịch quốc gia trong năm 2026, tiến tới hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO trong giai đoạn tiếp theo.