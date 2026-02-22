Ken đặc du khách 'đội mưa' từ sáng sớm khai hội chùa Hương

Hàng vạn du khách "đội mưa" đổ về chùa Hương từ tinh mơ dự lễ khai hội mùng 6 Tết. Xã Hương Sơn (Hà Nội) đặt mục tiêu đón hơn một triệu lượt khách trong năm nay.

Du khách đổ về khai hội chùa Hương sáng 22/2. Ảnh: BTC.

Ngay từ sáng sớm 22/2 (tức mùng 6 Tết), các khu vực bến Đục, sân chùa Thiên Trù và các tuyến hành hương ở chùa Hương (xã Hương Sơn, Hà Nội) đã chật kín người dân và du khách. Dòng người nối dài háo hức chờ đợi thời khắc khai hội chùa Hương 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang cho biết từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, chùa Hương đón gần 136.000 lượt khách, tăng mạnh so với năm trước. Có thời điểm, khu vực chùa Thiên Trù và động Hương Tích rơi vào tình trạng quá tải.

Năm nay, thực hiện chủ trương của UBND TP. Hà Nội và công văn của Sở Văn hóa và Thể thao về việc mở cửa miễn phí tham quan các di tích do thành phố quản lý từ ngày 20-22/2 (tức mùng 4 đến hết mùng 6 Tết), BTC triển khai miễn phí vé thắng cảnh cho du khách và phật tử theo đúng quy định.

"Địa phương nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển du lịch văn hóa, từng bước đưa lễ hội chùa Hương trở thành ngành kinh tế mũi nhọn", ông Trang nói.

Chùa Hương ken đặc du khách mùng 5 Tết. Ảnh: Xã Hương Sơn, Hà Nội.

Trước đó, ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn, cho biết công tác chuẩn bị lễ hội chùa Hương năm nay có nhiều điểm mới khi địa phương chuyển trọng tâm từ khai thác yếu tố lễ hội truyền thống sang phát triển du lịch một cách bài bản.

Các hoạt động phục vụ du khách được nâng cao toàn diện, từ lưu trú, ẩm thực đến các sản vật địa phương. Công tác chuẩn hóa thuyết minh tại điểm đến và số hóa nội dung phục vụ du khách được triển khai đồng bộ.

Công tác quản lý dịch vụ, hàng quán và mặt bằng được siết chặt, kiên quyết không để tái lấn chiếm sau giải tỏa; bảo đảm niêm yết giá và bán đúng giá, không để xảy ra tình trạng "chặt chém".

Bên cạnh đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an toàn thực phẩm, y tế và vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ.

Du khách đội mưa đổ về khai hội chùa Hương sáng 22/2. Ảnh: BTC.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý và phục vụ du khách. Ban tổ chức bán vé điện tử, bán vé trực tuyến, kiểm soát vé bằng mã QR, lắp đặt camera AI tại các điểm trọng yếu và vận hành trung tâm điều hành lễ hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn và tính minh bạch.

Lễ hội du lịch chùa Hương diễn ra từ 18/2-11/5 (tức mùng 2 Tết đến 25/3). Lễ khai hội tổ chức ngày 22/2 (mùng 6 Tết), trên toàn bộ không gian quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, với 4 tuyến tham quan chính và gần 20 điểm thờ tự.

Không dừng lại ở mùa lễ hội truyền thống, năm nay Hương Sơn định hướng phát triển du lịch chùa Hương quanh năm. Từ tháng 5 đến tháng 12, địa phương tập trung xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh, sinh thái, trải nghiệm và mạo hiểm trên cả 4 tuyến di tích như Thanh Sơn, Hương Đài, Long Vân - chùa Cây Khế, Tuyết Sơn.

Mục tiêu đặt ra trong năm nay, Hương Sơn đón trên một triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với năm trước. Địa phương từng bước khẳng định giá trị nổi bật của quần thể Hương Sơn, làm cơ sở trình Chính phủ công nhận chùa Hương là Khu du lịch quốc gia trong năm 2026 và tiến tới hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO trong giai đoạn tiếp theo.

Khách đông kín chùa Hương dịp cuối tuần Vào các ngày cuối tuần, chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) lượng khách đông "khủng khiếp", đỉnh điểm có ngày đón 4 vạn khách.