Tràng An lại quá tải

Trong cao điểm Tết Nguyên đán, khu Di sản Tràng An liên tục rơi vào tình trạng quá tải, phải tạm ngừng nhận khách trong một số khung giờ.

Du khách ngồi thuyền vãn cảnh danh thắng Tràng An ngày 19/2.

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết), Ban quản lý Di sản Tràng An (Ninh Bình) phát thông báo khuyến nghị du khách cân nhắc điều chỉnh thời gian tham quan do lượng khách buổi sáng ở mức quá tải.

Đơn vị cho biết nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và hạn chế tình trạng chờ đợi kéo dài, du khách nên lựa chọn tham quan vào khung giờ chiều để có trải nghiệm trọn vẹn hơn. Sau thời gian cao điểm buổi sáng, lượng khách tại bến thuyền đã dần ổn định.

Trước đó, ngày 20/2 (mùng 4 Tết), đơn vị này cũng thông báo tạm ngừng đón thêm khách tham quan mới trong ngày do lượng khách vượt quá khả năng phục vụ. Hệ thống đặt vé online tạm ngừng hoạt động trong dịp Tết, nhiều du khách đến mua vé trực tiếp phải xếp hàng chờ lâu, có người bỏ cuộc giữa chừng.

Quần thể danh thắng Tràng An là một trong những điểm du lịch hút khách tại Ninh Bình dịp Tết Nguyên đán. Theo Sở Du lịch địa phương, từ 27 Tết đến mùng 3 Tết (14/2-19/2), toàn tỉnh đón 1.362.408 lượt khách, trong đó có 1.133.148 lượt khách nội địa và 229.260 lượt khách quốc tế. Doanh thu ước đạt hơn 2.040 tỷ đồng .

Ghi nhận tại các điểm đến nổi tiếng khác như phố cổ Hoa Lư, chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Thung Ui… lượng khách tăng cao ngay từ sáng sớm.

Tại bến thuyền Tràng An, từng đoàn thuyền nối nhau xuôi theo dòng nước giữa các dãy núi đá vôi. Du khách phải xếp hàng 30-40 phút để chờ vào tham quan tại nhiều điểm.

Du khách đổ xô du xuân ở danh thắng Tràng An ngày 19/2.

Bên cạnh thị trường truyền thống trong nước, lượng khách quốc tế từ Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Âu tăng rõ rệt, tạo nên không khí đa văn hóa tại vùng đất di sản.

Du khách đến Ninh Bình dịp này không chỉ dâng hương cầu bình an mà còn trải nghiệm các sản phẩm mới như tour sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và chương trình văn hóa - nghệ thuật đầu xuân.

Mức chi tiêu bình quân và thời gian lưu trú tăng so với cùng kỳ, góp phần đưa doanh thu du lịch vượt mốc 2.000 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tuần nghỉ Tết.

"Mục tiêu của Ninh Bình không chỉ là đón lượng khách lớn trong dịp Tết mà còn xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du xuân miền Bắc", ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nói với Tri Thức - Znews.

Trước dự báo lượng khách tăng mạnh, Ninh Bình triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường kiểm tra, giám sát giá dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm du lịch.

Theo ông Tấn, ngành du lịch đã chuẩn bị về hạ tầng, cơ sở lưu trú, nguồn nhân lực và đa dạng hóa sản phẩm để đón làn sóng du khách đầu năm. Các doanh nghiệp dịch vụ nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện.

Các tuyến đường chính dẫn vào khu, điểm du lịch cơ bản thông suốt; lực lượng chức năng tăng cường phân luồng, điều tiết tại khu vực đông người nhằm hạn chế ùn tắc.

Bến thuyền Tràng An dịp Tết Nguyên đán.

Ngành du lịch địa phương dự báo lượng khách có thể tăng 10-15% so với cùng kỳ, trong bối cảnh không gian du lịch mở rộng sau sáp nhập và nhiều sản phẩm mới được đưa vào khai thác.

Hệ thống cơ sở lưu trú ghi nhận tỷ lệ đặt phòng ở mức cao nhưng vẫn còn khả năng đáp ứng nhu cầu. Tâm lý đặt phòng sớm xuất hiện rõ khi nhiều gia đình, nhóm bạn chủ động lên kế hoạch nghỉ dưỡng kết hợp du xuân.

Đại diện Sở Du lịch nhận định Ninh Bình nhiều năm qua được xem là điểm đến hội tụ du lịch tâm linh, di sản và cảnh quan. Trên một trục di chuyển ngắn, du khách có thể kết hợp tham quan Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc cùng nhiều điểm văn hóa khác, phù hợp xu hướng đi chơi ngắn ngày.

Hạ tầng kết nối từ Hà Nội và giao thông nội vùng được cải thiện, giúp hành trình 2-3 ngày thuận tiện hơn. Ngoài quần thể di sản thiên nhiên và văn hóa, các khu, điểm du lịch khác cũng được chỉnh trang cơ sở vật chất để đón khách dịp Tết.