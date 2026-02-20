Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Tạm dừng nhận khách tham quan Tràng An ngày mùng 4 Tết

  • Thứ sáu, 20/2/2026 15:05 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Cùng với Thung Ui, di sản Tràng An (Ninh Bình) đông nghịt khách du xuân, buộc ban quản lý phải tạm ngừng nhận thêm khách trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết) vì quá tải.

Bất chấp trời mưa, dòng người đổ về Thung Ui (Ninh Bình) đông từ sáng sớm ngày đầu năm mới. Ảnh: Bùi Đức Tuấn.

Do lượng khách tăng đột biến vào ngày mùng 4 Tết (20/2), Ban Quản lý Di sản Tràng An (tỉnh Ninh Bình) phát thông báo tạm dừng nhận thêm khách tham quan mới để đảm bảo an toàn và chất lượng trải nghiệm.

Việc tạm dừng nhận khách chỉ áp dụng trong ngày. Ngày mùng 5 Tết (21/2), khu du lịch tiếp tục đón khách như thường lệ và sẽ phát thông báo điều chỉnh khác dựa vào tình hình thực tế.

Trước đó, ngày mùng 3 Tết (19/2), du khách Bùi Thế Anh (ngụ Ninh Bình) buộc phải trở về nhà do không thể mua được vé tham quan Tràng An. Nhà cách điểm tham quan này chỉ 9 km, thời gian di chuyển nhanh chóng, song anh mất một giờ tìm nơi đỗ xe, sau đó xếp hàng dài chờ mua vé.

Thấy dòng người còn kéo dài, nam du khách quyết định rời đi,

"Tôi khá bất ngờ vì chứng kiến dòng người nối nhau xếp hàng dài như bất tận. Năm nay tắc dài hơn hẳn mọi năm", anh nói với Tri Thức - Znews.

Cũng tại Tràng An, có trường hợp du khách phản ánh phải chờ 2-3 tiếng mới tới lượt lên thuyền du ngoạn.

Ninh Binh anh 1Ninh Binh anh 2

Khách chen chân chờ thuyền tham quan Tràng An ngày mùng 3 Tết. Ảnh: Bùi Thế Anh.

Trong khi đó, mở cửa từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bình Ngọ), Thung Ui (tỉnh Ninh Bình) trở thành địa điểm "hot" trên mạng xã hội với hàng loạt hình ảnh du khách xếp hàng dài chờ vào tham quan, bất chấp trời mưa nhẹ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Bùi Đức Tuấn, quản lý dịch vụ cho thuê trang phục cổ trang tại Thung Ui, cho biết từ sáng sớm ngày đầu năm, khách đổ đến khu du lịch rất tấp nập. Lượng khách tăng mạnh ngay từ khi mở cửa đã tạo nên cảnh đông đúc chưa từng có.

Tuy vậy, theo ông Tuấn, tình trạng ùn ứ chủ yếu diễn ra ở khâu soát vé và thường được giải tỏa nhanh, thời gian chờ chỉ khoảng 10-15 phút, lực lượng an ninh vẫn kiểm soát tốt trật tự tại điểm đến.

Ninh Binh anh 3Ninh Binh anh 4

Du khách xếp hàng dài dưới mưa, chờ mua vé vào Thung Ui mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Bùi Đức Tuấn.

Song song với lượng khách tham quan tăng cao, các dịch vụ trải nghiệm tại Thung Ui cũng ghi nhận sức hút rõ rệt. Ông Tuấn cho biết riêng ngày cao điểm đã có khoảng 100 lượt khách thuê cổ phục để chụp ảnh. Các hộ kinh doanh phối hợp với đơn vị vận hành triển khai nhiều gói combo ưu đãi, trong khi thuê lẻ dao động từ 100.000 đến 350.000 đồng tùy mẫu.

Theo ông, mức giá được niêm yết theo hướng hỗ trợ du khách trải nghiệm và quảng bá hình ảnh điểm đến mới. Tuy nhiên, thời tiết mưa khiến việc vận hành trở nên vất vả hơn khi trang phục nhanh bẩn và khó xoay vòng giặt giũ.

Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết Thung Ui là sản phẩm mới nằm trong chiến lược phát triển “công nghiệp văn hóa” gắn với du lịch của địa phương.

Từ cuối tháng 12/2025, nhiều du khách đã tìm đến đây quay video, chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, khiến điểm đến trở nên “hot” ngay cả trước thời điểm mở cửa chính thức.

Cùng dịp Tết, tại khu vực chùa Bái Đính (Ninh Bình), lượng khách vẫn đông như thường lệ nhưng được điều phối chuyên nghiệp hơn nên không xảy ra tình trạng chen lấn.

Ninh Binh anh 5

Du khách tham quan Thung Ui (Ninh Bình) đầu năm Bính Ngọ. Ảnh: Đinh Hà.

Theo báo cáo nhanh của Sở Du lịch Ninh Bình, từ ngày 14 đến 19/2, địa phương đón hơn 1,36 triệu lượt khách, trong đó gần 230.000 lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu trên 2.040 tỷ đồng.

Các điểm đến quen thuộc như Tràng An, phố cổ Hoa Lư hay khu du lịch sinh thái Thung Nham đều rộn ràng suốt kỳ nghỉ lễ. Sự xuất hiện của Thung Ui - một điểm đến mới - càng góp phần làm bức tranh du xuân tại Ninh Bình trở nên sôi động, phản ánh sức hút ngày càng lớn của du lịch địa phương trong mùa cao điểm đầu năm.

Có gì ở điểm du lịch chưa mở cửa đã 'cháy tour' ở Ninh Bình?

Thung Ui (phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) thuộc Quần thể danh thắng Tràng An có không gian đẹp như phim cổ trang thu hút hàng nghìn lượt khách chụp ảnh, check - in dịp Tết Âm lịch.

25:1498 hôm qua

Điểm du lịch chưa mở cửa đã 'cháy tour' ở Ninh Bình

Dù chưa chính thức mở cửa, Thung Ui - điểm du lịch mới của Ninh Bình - đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Lượng tìm kiếm của du khách dành cho điểm đến này dịp Tết tăng mạnh.

06:06 13/2/2026

Quỳnh Trang

Ninh Bình Tràng An Quỳnh Trang Ninh Bình điểm du lịch mới mở Thung Ui Tết

    Đọc tiếp

    Campuchia niu keo du khach hinh anh

    Campuchia níu kéo du khách

    10:20 22/1/2026 10:20 22/1/2026

    0

    Bộ Du lịch Campuchia nhấn mạnh các điểm du lịch trọng điểm trên cả nước vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo an ninh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý