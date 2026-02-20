Tạm dừng nhận khách tham quan Tràng An ngày mùng 4 Tết

Cùng với Thung Ui, di sản Tràng An (Ninh Bình) đông nghịt khách du xuân, buộc ban quản lý phải tạm ngừng nhận thêm khách trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết) vì quá tải.

Bất chấp trời mưa, dòng người đổ về Thung Ui (Ninh Bình) đông từ sáng sớm ngày đầu năm mới. Ảnh: Bùi Đức Tuấn.

Do lượng khách tăng đột biến vào ngày mùng 4 Tết (20/2), Ban Quản lý Di sản Tràng An (tỉnh Ninh Bình) phát thông báo tạm dừng nhận thêm khách tham quan mới để đảm bảo an toàn và chất lượng trải nghiệm.

Việc tạm dừng nhận khách chỉ áp dụng trong ngày. Ngày mùng 5 Tết (21/2), khu du lịch tiếp tục đón khách như thường lệ và sẽ phát thông báo điều chỉnh khác dựa vào tình hình thực tế.

Trước đó, ngày mùng 3 Tết (19/2), du khách Bùi Thế Anh (ngụ Ninh Bình) buộc phải trở về nhà do không thể mua được vé tham quan Tràng An. Nhà cách điểm tham quan này chỉ 9 km, thời gian di chuyển nhanh chóng, song anh mất một giờ tìm nơi đỗ xe, sau đó xếp hàng dài chờ mua vé.

Thấy dòng người còn kéo dài, nam du khách quyết định rời đi,

"Tôi khá bất ngờ vì chứng kiến dòng người nối nhau xếp hàng dài như bất tận. Năm nay tắc dài hơn hẳn mọi năm", anh nói với Tri Thức - Znews.

Cũng tại Tràng An, có trường hợp du khách phản ánh phải chờ 2-3 tiếng mới tới lượt lên thuyền du ngoạn.

Khách chen chân chờ thuyền tham quan Tràng An ngày mùng 3 Tết. Ảnh: Bùi Thế Anh.

Trong khi đó, mở cửa từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bình Ngọ), Thung Ui (tỉnh Ninh Bình) trở thành địa điểm "hot" trên mạng xã hội với hàng loạt hình ảnh du khách xếp hàng dài chờ vào tham quan, bất chấp trời mưa nhẹ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Bùi Đức Tuấn, quản lý dịch vụ cho thuê trang phục cổ trang tại Thung Ui, cho biết từ sáng sớm ngày đầu năm, khách đổ đến khu du lịch rất tấp nập. Lượng khách tăng mạnh ngay từ khi mở cửa đã tạo nên cảnh đông đúc chưa từng có.

Tuy vậy, theo ông Tuấn, tình trạng ùn ứ chủ yếu diễn ra ở khâu soát vé và thường được giải tỏa nhanh, thời gian chờ chỉ khoảng 10-15 phút, lực lượng an ninh vẫn kiểm soát tốt trật tự tại điểm đến.

Du khách xếp hàng dài dưới mưa, chờ mua vé vào Thung Ui mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Bùi Đức Tuấn.

Song song với lượng khách tham quan tăng cao, các dịch vụ trải nghiệm tại Thung Ui cũng ghi nhận sức hút rõ rệt. Ông Tuấn cho biết riêng ngày cao điểm đã có khoảng 100 lượt khách thuê cổ phục để chụp ảnh. Các hộ kinh doanh phối hợp với đơn vị vận hành triển khai nhiều gói combo ưu đãi, trong khi thuê lẻ dao động từ 100.000 đến 350.000 đồng tùy mẫu.

Theo ông, mức giá được niêm yết theo hướng hỗ trợ du khách trải nghiệm và quảng bá hình ảnh điểm đến mới. Tuy nhiên, thời tiết mưa khiến việc vận hành trở nên vất vả hơn khi trang phục nhanh bẩn và khó xoay vòng giặt giũ.

Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết Thung Ui là sản phẩm mới nằm trong chiến lược phát triển “công nghiệp văn hóa” gắn với du lịch của địa phương.

Từ cuối tháng 12/2025, nhiều du khách đã tìm đến đây quay video, chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, khiến điểm đến trở nên “hot” ngay cả trước thời điểm mở cửa chính thức.

Cùng dịp Tết, tại khu vực chùa Bái Đính (Ninh Bình), lượng khách vẫn đông như thường lệ nhưng được điều phối chuyên nghiệp hơn nên không xảy ra tình trạng chen lấn.

Du khách tham quan Thung Ui (Ninh Bình) đầu năm Bính Ngọ. Ảnh: Đinh Hà.