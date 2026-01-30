Ninh Bình đón năm Bính Ngọ bằng đại tiệc nghệ thuật và pháo hoa

Tối 16/2 (tức đêm 29 Tết Bính Ngọ), tại Quảng trường Thời Đại (phường Hà Nam, Ninh Bình) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mang tên “Tết quê hương - Ninh Bình 2026”.

Bắt đầu vào lúc 20h ngày 16/2, chương trình “Thanh âm di sản - khát vọng năm châu” không chỉ là lễ hội âm nhạc, mà là hành trình đánh thức giác quan, nơi mỗi khán giả đều góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật rực rỡ chào đón năm mới.

Với sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, chương trình hứa hẹn dẫn dắt cảm xúc khán giả qua những cung bậc tự hào, yêu quê hương, đất nước với trải nghiệm âm nhạc và ánh sáng mang tính biểu tượng. Theo đó, chương 1 “Hành trình di sản - kết nối tương lai” tập trung vào các ca khúc sử thi hào hùng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và lòng tự hào dân tộc. Khán giả sẽ được sống lại trang sử oai hùng qua tiết mục Trường ca sử Việt, Mùa xuân trên quê hương, Ngàn hoa dâng Bác…

Chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026” hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa giác quan cho người dân và du khách.

Với chương 2 mang chủ đề “Tinh hoa đất thiêng - sắc màu hội tụ”, chương trình khắc họa vẻ đẹp di sản của vùng đất cố đô và sự chuyển mình của Ninh Bình trong kỷ nguyên mới. Các tiết mục tiêu điểm như Về Ninh Bình lắng nghe đất thở, Ninh Bình kiêu hãnh, Bức tranh thơ sẽ vẽ nên một Ninh Bình bình dị, thanh tao, tự hào với những công trình trọng điểm hiện lên từng ngày. Chương 3 mang chủ đề “Xuân đất nước - khát vọng cất cánh” đem đến không gian âm nhạc trẻ trung, tưng bừng với những giai điệu hiện đại. Nghệ sĩ sẽ khuấy động bầu không khí bằng bản phối hấp dẫn như Như hoa mùa xuân, Khúc giao mùa, Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai.

Điểm nhấn đáng chờ đợi là màn trình diễn ánh sáng drone hoành tráng. Theo đó, 1.000 thiết bị bay không người lái sẽ vẽ lên bầu trời Ninh Bình bức tranh nghệ thuật sống động trong đêm giao thừa, tái hiện hình ảnh biểu tượng gắn liền lịch sử và văn hóa vùng đất di sản như Vua Đinh lập cờ lau tập trận, Vua Lê Hoàn đi cày, Tướng Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên - Mông, Hoa văn Trống Đồng và không thể thiếu linh vật năm Bính Ngọ cùng lời chúc mừng năm mới trên không trung. Màn trình diễn drone trước thời khắc giao thừa kết hợp hàng nghìn chiếc gậy phát sáng LED của khán giả và hệ thống laser công suất lớn hứa hẹn tạo nên đại tiệc ánh sáng mãn nhãn.

Màn trình diễn pháo hoa do Tập đoàn Sun Group tài trợ hứa hẹn mang đến giây phút giao thừa cảm xúc.

Tiết mục được chờ đợi có lẽ là màn countdown đếm ngược và màn trình diễn pháo hoa tầm cao hoành tráng kéo dài 15 phút do Tập đoàn Sun Group tài trợ. Trong ánh sáng của pháo hoa và sắc đỏ từ những chiếc vòng tay LED, giai điệu Happy new year vang lên sẽ mở ra năm mới Bính Ngọ tràn đầy niềm tin và kỳ vọng.

“Tết quê hương 2026” sẽ mang đến đêm đại nhạc hội hoành tráng cho người dân Hà Nam trước thềm năm mới.

Với sự đầu tư công phu và đổi mới nội dung, hình thức và áp dụng công nghệ hiện đại, chương trình nghệ thuật “Tết quê hương 2026” tại phường Hà Nam hứa hẹn tạo dấu ấn rực rỡ, khẳng định vị thế trung tâm văn hóa mới, sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngoài phường Hà Nam, chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026” cũng được tổ chức tại 2 phường Hoa Lư và Nam Định, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời mang đến giây phút hân hoan, phấn khởi cho người dân và du khách trong thời khắc đón năm mới.