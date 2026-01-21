Sự thật điểm check-in 'Ô Trấn giữa lòng Ninh Bình'

Góc check-in "như Trung Quốc" tại Ninh Bình đang lan truyền trên mạng xã hội. BQL di sản cho biết đây không phải điểm chụp ảnh "Cổ Trấn hay Ô Trấn" như cộng đồng mạng ví von.

Nàng thơ chen chân check-in tại 'Ô Trấn giữa lòng Ninh Bình' Dịp cuối tuần, lượng khách đổ về khu di tích Tràng An đông gấp bội nhờ địa điểm mới nổi được ví von thơ mộng "Ô Trấn giữa lòng Ninh Bình".

Khu vực dãy nhà nằm đối diện tiệm cà phê Starbucks trong quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) bất ngờ trở thành điểm check-in được chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội.

Với kiến trúc mang phong cách cổ điển, mái ngói sẫm màu, nằm sát dòng sông uốn lượn giữa núi đá vôi, không gian này được nhiều người ví như “Ô Trấn giữa lòng Ninh Bình”, gợi liên tưởng đến những cổ trấn nổi tiếng ở Trung Quốc.

Về quê nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch, Phạm Thị Mỹ Linh (ngụ Hà Nội) không khỏi bất ngờ khi chứng kiến lượng du khách trẻ đổ về Tràng An đông hơn hẳn so với những lần tham quan trước.

Theo Linh, dãy nhà mới được xây dựng theo phong cách cổ điển, nằm ngay đối diện Starbucks Ninh Bình đang "hot" trở thành phông nền lý tưởng cho những bức ảnh check-in. Nhiều người sẵn sàng xếp hàng chờ đến lượt, có thời điểm phải đợi khá lâu. Dù đông đúc, không khí tại khu vực này vẫn khá dễ chịu.

"Trong lúc chờ chụp ảnh, chúng tôi đi dạo tham quan di tích, uống cà phê nên không thấy khó chịu. Mọi người đều vui vẻ, nhường nhau đến lượt", Linh chia sẻ.

Du khách Mỹ Linh check-in tại địa điểm đang hot trong khu di tích Tràng An. Ảnh: Phạm Thị Mỹ Linh.

Theo Linh, do khu vực này nằm gần bãi đỗ xe vào di sản nên du khách có thể vào check-in thoải mái mà không mất thêm chi phí.

Không ít du khách đến đây vì tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ). Trà Mi (28 tuổi, ngụ Nam Định cũ, nay thuộc Ninh Bình) cho biết quyết định di chuyển hơn 90 km đến Tràng An sau khi thấy loạt ảnh, video check-in được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Tôi chuẩn bị tinh thần là sẽ đông, nhưng vẫn bất ngờ khi tận mắt chứng kiến cảnh kín người. Tôi mất khoảng 40 phút chờ mới đến lượt chụp ở góc nhìn ra dãy nhà đang nổi tiếng", Mi nói. Sau khi check-in, nữ du khách quyết định mua vé tham quan toàn bộ khu di tích.

"Ban đầu chỉ định chụp ảnh cho biết, nhưng cảnh sắc non nước quá đẹp, không khí yên bình, khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn mong đợi", cô chia sẻ.

Khôn ít bạn trẻ "cập nhật" điểm check-in mới toanh này ở Ninh Bình. Ảnh: Linh iu ơi, Phương Nhi, homestayninhbinh.

Trước sự lan truyền mạnh mẽ của cụm từ "Ô Trấn giữa lòng Ninh Bình", đại diện Ban quản lý Di sản Tràng An khẳng định với Tri Thức - Znews đây không phải điểm check-in "Cổ Trấn hay Ô Trấn" như cộng đồng mạng ví von.

Thực chất, dãy nhà đang được chia sẻ rầm rộ là khu văn phòng làm việc của cán bộ, nhân viên di sản, nằm trong khuôn viên Tràng An.

Hiện nay, du khách có thể vào chụp ảnh tại khu vực này hoàn toàn miễn phí. Dù vậy, vì đây là khu văn phòng nội bộ, Ban quản lý đề nghị du khách không đi sâu vào bên trong dãy nhà, giữ gìn sự riêng tư và trật tự chung cho không gian làm việc của cán bộ, nhân viên.

Tuy không tiết lộ cụ thể lượng khách, ban quản lý cho biết đối tượng khách đến check-in khá đa dạng, từ giới trẻ đến khách trung niên yêu thích chụp ảnh và kiến trúc.

Khu dãy nhà văn phòng với thiết kế kiến trúc cổ điển trở thành background nổi bật với du khách. Ảnh: homestayninhbinh.

Do điểm chụp nằm sát mép sông, du khách cần chú ý an toàn khi tạo dáng, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng bảo vệ.

Về việc địa điểm bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội, đại diện Ban quản lý cho hay sức hút của khu vực này được xem là kết quả của quy hoạch đồng bộ về kiến trúc và cảnh quan, góp phần hoàn thiện trải nghiệm tổng thể tại Tràng An, thay vì chỉ là một "góc sống ảo" đơn lẻ.