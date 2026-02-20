Có gì ở điểm du lịch chưa mở cửa đã 'cháy tour' ở Ninh Bình?

Thung Ui nằm cách chùa Bái Đính khoảng 3 km, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An , phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình). Trước đây, khu vực này là thung lũng hoang sơ được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi. Theo hướng dẫn viên bản địa, từ xa xưa khi người dân trong vùng còn nghèo khó, chủ yếu trồng lúa, trồng ngô, bà con phải vượt qua những dãy núi để vào thung. Bất kể ai leo lên ngọn núi bao quanh thung này đều phải thốt lên "ui mệt quá" hoặc "ui giời ơi", từ đó cái tên Thung Ui ra đời.

Khu du lịch tâm linh này đã được tỉnh Ninh Bình triển khai phục dựng từ năm 2018. Hiện tại, cụm công trình đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động, đón khách tham quan từ ngày 17/2 (ngày 1 Tết Bính Ngọ).

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, không gian tại Thung Ui (Ninh Bình) thu hút đông đảo khách du lịch và người dân tới chụp ảnh. Ông Hoàng Bình Minh, Tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ du lịch Ninh Bình, cho biết Thung Ui thu hút sự quan tâm lớn của du khách ngay trước thời điểm mở cửa. Nhiều người đã chủ động tìm hiểu thông tin, liên hệ đặt tour.

Thung Ui được đầu tư xây dựng và phục dựng nhiều hạng mục công trình bao gồm Đàn Kính Thiên, Điện Kính Địa, Kính Nhân, khu nhà sàn, cùng với hệ thống hồ nước và các công trình phụ trợ khác nhằm phục vụ phát triển du lịch văn hóa tín ngưỡng tại khu vực.

Các hạng mục ở đàn Nam Giao Hoa Lư đều được làm theo kiến trúc kiểu đại môn cung đình xưa. Mỗi đại môn lại có ba cửa qua lại theo lối công thành cung đình: Chính môn, tả môn và hữu môn. Các đại môn được xây dựng bằng gạch giả đá ong, kỹ nghệ làm và nung gạch ở trình độ cao của thợ Bát Tràng.

Đàn Kính Thiên Hoa Lư nằm ở vị trí cao nhất của cụm di tích được xây dựng với vật liệu chính là đá xanh. Đàn tế này có ba cấp hình tròn, bao quanh là khối nền hình vuông (theo quan niệm trời tròn, đất vuông). Đây được cho là nơi Đinh Bộ Lĩnh lần đầu cáo tế trời đất trước khi xưng vương năm 968.

Tại vị trí sâu trong thung lũng Mộc Hoàn, nhiều ngôi nhà sàn truyền thống đặc trưng của người Mường bản địa đã được phục dựng nhằm tăng thêm trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Sau khi đi bộ qua khu vực điện và đàn tế dài hơn một km, người dân có thể sử dụng những chiếc thuyền nhỏ để tham quan, trải nghiệm thêm các dịch vụ còn lại ở Thung Ui.

Các góc check-in được nhiều người yêu thích tại Thung Ui khiến nơi này trở thành điểm đến mới nổi, gây "sốt" trên mạng xã hội khi được ví như bối cảnh phim cổ trang.

Đi sâu vào lòng thung lũng, du khách có thể tiếp cận bến thuyền để lên thuyền hoặc bè khám phá Thung Ui từ mặt nước với toàn cảnh không gian núi đá vôi, hồ nước và thảm thực vật...

Theo lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, điểm du lịch văn hóa tâm linh Thung Ui sau khi mở cửa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới mẻ thu hút du khách và người dân đến tham quan, tìm hiểu về nguồn cội dân tộc dịp năm mới.

