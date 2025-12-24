Khách Tây kể vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mì ở Ninh Bình

Trong chuyến du lịch Ninh Bình, Steez bắt gặp cảnh nhân viên của một tiệm bánh mì ở Ninh Bình cho đồ ăn trong miệng vào ổ bánh mì của mình. Nam du khách nói rằng chủ quán đã rất sốc.

Khoảng 18h30, ngày 9/12, Steez (du khách Bồ Đào Nha, hiện sống tại Pháp) đến mua bánh mì tại tiệm M.K ở phường Nam Hoa Lư (Ninh Bình). Trước đó, anh tình cờ biết đến tiệm này khi đang đi bộ trên đường và vị trí cũng gần nơi anh lưu trú.

Đây là ngày thứ 4 anh ăn bánh mì tại đây, mỗi ngày đều ghé mua. Do đang làm chuỗi vlog du lịch Việt Nam, Steez quyết định quay video và tình cờ chứng kiến cảnh tượng không mong muốn.

Cảnh nhân viên cho đồ ăn trong miệng vào phần nhân của bánh mì. Ảnh: Steez.

"Bánh mì rất ngon, nhưng ngày ăn cuối cùng trước khi rời Ninh Bình lại thấy cảnh nhân viên chế biến cho miếng đồ ăn trong miệng vào ổ bánh mì đang nướng trên chảo cho tôi. Tôi khá bất ngờ và gọi chủ quán, bà ấy rất sốc khi xem video. Chủ quán là người rất tốt và thân thiện. Bà ấy đã làm cho tôi một chiếc bánh mì mới và xin lỗi", Steez kể với Tri Thức - Znews.

Steez cho biết tiệm bố trí bếp mở, người mua có thể quan sát quá trình chế biến. Dù hành động đó không đúng mực khi buôn bán đồ ăn, nhưng anh không tức giận, vì người bán chỉ là nhân viên và ổ bánh mì mới do chính tay bà chủ làm lại. Trái lại, anh còn mỉm cười và trò chuyện nhẹ nhàng để trấn an khi thấy bà chủ hoảng hốt.

"Sai lầm có thể xảy ra và tôi nghĩ tiệm đã rút kinh nghiệm từ video. Quán rất nhiều du khách nước ngoài khác, nên tôi hy vọng hành động này không tái diễn, không làm hỏng đồ ăn của người khác", Steez bày tỏ.

Tiệm bánh mì này thu hút nhiều du khách nước ngoài do nằm gần khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: B.B.

Sau khi Steez đăng tải trên trang cá nhân, đoạn video nhanh chóng thu hút gần một triệu lượt xem và nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều người Việt đã để lại bình luận xin lỗi nam du khách này, đồng thời khẳng định đây không phải là hình ảnh đại diện cho ẩm thực Việt Nam.

Theo chị B.B, chủ quán, hành động trong video xuất phát từ một nhân viên đã làm việc tại tiệm khoảng 2 năm. Thời điểm đó, nhân viên ăn thử một miếng đậu xào, do quá nóng nên bỏ ra tay và hất xuống chảo. Chủ quán thừa nhận hành động này sai hoàn toàn.

Người này cho biết thêm đã kinh doanh đồ ăn nhiều năm, rất tâm huyết với tiệm. Không có chuyện sử dụng đồ ăn thừa, mất vệ sinh để phục vụ khách. Sự cố đáng tiếc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của quán. Phía quán sẽ siết chặt hơn kỷ luật vệ sinh và thái độ làm việc của nhân viên.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cũng đã có văn bản đề nghị UBND phường Nam Hoa Lư, Sở Y tế, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Nhằm giữ hình ảnh đẹp trong mắt du khách, nhất là nơi có nhiều du khách nước ngoài.

Nam du khách ăn bánh mì tại Sa Pa và Hội An. Ảnh: Steez.

Theo Steez, bánh mì Việt Nam là món anh yêu thích nhất. Trong chuyến du lịch Việt Nam gần một tháng, anh liên tục ăn bánh mì ở bất cứ nơi nào đặt chân đến, như Hà Nội, Sa Pa (Lào Cai), Ninh Bình và Hội An (Đà Nẵng).

"Bánh mì Việt Nam rất đặc sắc và đa dạng, hương vị khó cưỡng lại. Hành động của tiệm bánh mì ở Ninh Bình không làm tôi ảnh hưởng tâm lý, tôi vẫn rất yêu bánh mì, bằng chứng tôi đã thử thêm nhiều tiệm ở Hội An. Tôi cũng mến con người và cảnh vật Việt Nam, chắc chắn sẽ quay lại", nam du khách chia sẻ.