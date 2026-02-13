Điểm du lịch chưa mở cửa đã 'cháy tour' ở Ninh Bình

Dù chưa chính thức mở cửa, Thung Ui - điểm du lịch mới của Ninh Bình - đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Lượng tìm kiếm của du khách dành cho điểm đến này dịp Tết tăng mạnh.

Du khách chụp ảnh tại điểm du lịch Thung Ui, Ninh Bình, cuối tháng 12/2025. Ảnh: Tuan Anhi.

Mùng 4 Tết Bính Ngọ, Lương Sơn (29 tuổi, Hưng Yên) dự định du xuân tại Thung Ui (Ninh Bình), cách nhà khoảng 20 km. Đây là điểm du lịch mới nổi, được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội thời gian gần đây.

"Đầu năm tôi muốn đi một nơi vừa có cảnh đẹp, vừa nhẹ nhàng, không phải chuẩn bị quá nhiều. Ninh Bình đáp ứng đúng tiêu chí đó, đường sá thuận tiện nên đi về trong ngày rất hợp", Sơn nói với Tri Thức - Znews.

Theo hướng dẫn viên bản địa, từ xa xưa khi người dân trong vùng còn nghèo khó, chủ yếu trồng lúa, trồng ngô, bà con phải vượt qua những dãy núi để vào thung. Bất kể ai leo lên ngọn núi bao quanh thung này đều phải thốt lên "ui mệt quá" hoặc "ui giời ơi", từ đó cái tên Thung Ui ra đời.

Thung Ui có gì?

Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết Thung Ui sẽ chính thức mở cửa đón khách từ mùng 1 Tết Nguyên đán. Đây là sản phẩm du lịch mới nằm trong chiến lược phát triển "công nghiệp văn hóa" gắn với du lịch của địa phương.

Từ cuối tháng 12/2025 đến nay, nhiều du khách đã tìm đến Thung Ui chụp ảnh, quay video và đăng tải lên mạng xã hội, góp phần tạo sức hút cho điểm đến.

Toàn cảnh Thung Ui nhìn từ trên cao. Ảnh: Visit Vietnam.

Thung Ui thuộc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An. Địa điểm này là một thung lũng khép kín cùng hồ nước tự nhiên, được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi, tạo nên không gian tĩnh lặng, tách biệt.

Theo ông Tấn, Thung Ui đáp ứng nhu cầu "check-in" và trải nghiệm không gian văn hóa mới, mang màu sắc phim trường và bối cảnh cổ trang, giúp du khách có thêm lựa chọn bên cạnh các điểm quen thuộc.

"Đây là nhóm nhu cầu đang lên, nhất là trong giới trẻ và khách đi theo nhóm. Việc có thêm sản phẩm như Thung Ui sẽ góp phần làm mới trải nghiệm và phân bổ khách tốt hơn trong cao điểm đầu xuân", ông Tấn nói.

Ông Hoàng Bình Minh, Tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ du lịch Ninh Bình, cho biết Thung Ui đang thu hút sự quan tâm lớn của du khách ngay trước thời điểm mở cửa. Nhiều người đã chủ động tìm hiểu thông tin, liên hệ đặt tour.

Theo ông Minh, Thung Ui hội tụ nhiều yếu tố lịch sử, văn hóa và cảnh quan. Sản phẩm mới, kết hợp yếu tố mới và tính "hot", có thể kích thích sự tò mò, tạo hiệu ứng lan tỏa khi nhiều du khách muốn trở thành những người đầu tiên trải nghiệm.

Từng chiếc thuyền đưa du khách trải nghiệm Thung Ui. Ảnh: Bùi Thế Anh, Visit Vietnam.

Thời gian qua, địa phương đã đón các đoàn lữ hành và hướng dẫn viên đến khảo sát, chụp ảnh tư liệu phục vụ quảng bá. Thung Ui cũng đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi chính thức mở cửa.

"Dự đoán lượng khách đến Thung Ui dịp Tết sẽ bùng nổ, không chỉ từ các đơn vị lữ hành mà cả cư dân địa phương", ông Minh nhận định.

Du khách chụp ảnh tại Thung Ui, Ninh Bình, cuối tháng 12/2025. Ảnh: Tuan Anhi.

Sức hút của Ninh Bình

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày được kỳ vọng tạo cú hích cho mùa du xuân.

Ngành du lịch địa phương dự báo lượng khách có thể tăng 10-15% so với cùng kỳ, trong bối cảnh không gian du lịch mở rộng sau sáp nhập và nhiều sản phẩm mới được đưa vào khai thác.

Hệ thống cơ sở lưu trú ghi nhận tỷ lệ đặt phòng ở mức cao, song vẫn còn khả năng đáp ứng nhu cầu. Tâm lý đặt phòng sớm xuất hiện rõ khi nhiều gia đình, nhóm bạn chủ động lên kế hoạch nghỉ dưỡng kết hợp du xuân.

"Lượng khách quốc tế trong tháng 1 tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy tín hiệu phục hồi ổn định", ông Tấn đánh giá.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN NINH BÌNH TỪ NĂM 2019-2025 Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Nhãn 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 (sau sáp nhập) Lượt khách Triệu lượt 7.6 2.62 1.3 3.7 6.6 8.7 19.42

Đại diện Sở Du lịch nhận định Ninh Bình nhiều năm qua được xem là điểm đến hội tụ du lịch tâm linh, di sản và cảnh quan. Trên một trục di chuyển ngắn, du khách có thể kết hợp tham quan Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc cùng nhiều điểm văn hóa khác, phù hợp xu hướng đi chơi ngắn ngày.

Hạ tầng kết nối từ Hà Nội và giao thông nội vùng được cải thiện, giúp hành trình 2-3 ngày thuận tiện hơn. Ngoài quần thể di sản thiên nhiên và văn hóa, các khu, điểm du lịch khác cũng được chỉnh trang cơ sở vật chất để đón khách dịp Tết.

Trong khi đó, ông Hoàng Phong, đại diện công ty du lịch Khang Pháp, cho biết thị trường du xuân Tết Nguyên đán ghi nhận nhu cầu đi chơi đầu năm sôi động. Ninh Bình nổi lên như một lựa chọn được nhiều nhóm khách ưu tiên nhờ lịch trình linh hoạt, dễ tổ chức.

Theo ông, du khách có xu hướng chọn tour ngắn, đi trong ngày hoặc 1-2 ngày, phù hợp tâm lý "đi chơi sớm" từ mùng 2 Tết và tận dụng kỳ nghỉ dài.

"Với các sản phẩm như Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc, Thung Nham và mới nhất là Thung Ui, cùng hệ thống lưu trú, ăn uống đa dạng, Ninh Bình dễ được gia đình và nhóm bạn lựa chọn cho chuyến du xuân mà không cần chuẩn bị phức tạp", ông Phong nói.

Du khách đến Ninh Bình ngắm mùa lúa chín vàng ở Tam Cốc, tháng 5/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông Hoàng Bình Minh nhận định lượng khách đến Ninh Bình dịp đầu năm sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Không gian du lịch mở rộng sau hợp nhất địa giới giữa Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam, tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách.

Các khu tâm linh như đền Trần, chùa Bái Đính cùng các điểm như Tràng An, Thung Nham, động Thiên Hà tiếp tục là điểm thu hút đầu năm.

Trước dự báo về lượng khách tăng mạnh, Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tăng cường kiểm tra, giám sát giá dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự đến nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm du lịch.

"Mục tiêu của Ninh Bình không chỉ là đón lượng khách lớn trong dịp Tết mà còn xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du xuân miền Bắc", ông Tấn khẳng định.

Mùa thu 'nhuộm hồng' mùa hoa súng Ninh Bình Hết mùa lúa vàng, cánh đồng Tam Cốc (Ninh Bình) lại khiến du khách mê mẩn bởi sắc hồng của hoa súng bên dòng sông Ngô Đồng.