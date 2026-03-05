Giới trẻ Đà Nẵng đổ xô check-in cảng Liên Chiểu

Cầu cảng mở ra không gian thoáng đãng với một bên là biển, một bên là núi, trông về vịnh Đà Nẵng, thu hút giới trẻ đến check-in với khung hình "tuyệt đối điện ảnh".

Từ cảng Liên Chiểu có thể nhìn về phía thành phố Đà Nẵng ở phía xa, tạo nên khung cảnh khá đặc sắc, hấp dẫn người dân và du khách. Ảnh: Thắm Tiêu.

Lần đầu ghé cảng Liên Chiểu, Trung Hiếu (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) khá bất ngờ trước khung cảnh nơi đây. Trước đó, khu vực này vốn chỉ là đoạn đường được rào lại để phục vụ thi công nên anh thường chạy ngang khi lên đèo Hải Vân, chưa từng dừng lại.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, cảng Liên Chiểu bất ngờ trở thành địa điểm "hot" trên mạng xã hội. Qua lời giới thiệu của bạn bè, Hiếu tìm đến để ngắm cảnh, chụp ảnh.

"Khung cảnh ở đây khá đẹp và chill. Tôi có kênh chia sẻ về cảnh đẹp Đà Nẵng nên muốn đến ghi lại hình ảnh", Hiếu nói. Theo anh, góc nào tại đây cũng có thể cho ra khung hình đẹp nhờ không gian thoáng đãng, sạch sẽ và tầm nhìn rộng ra biển.

Theo Hiếu, thời điểm lý tưởng để ghé cảng là sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng hoặc cuối chiều khi ánh nắng dịu dần và hoàng hôn buông xuống mặt vịnh.

Hiện đường vào cảng Liên Chiểu đã chặn xe, khách tham quan phải đi bộ vài km để đến cầu cảng. Ảnh: Trung Hiếu.

"Hiện nơi này mới nổi nên rất đông người đến check-in, tuy nhiên vẫn dễ tìm được góc chụp", anh nói. Thời điểm Hiếu ghé thăm, du khách vẫn có thể chạy xe máy vào tận cầu cảng, nhưng hiện khu vực này đã chặn xe.

Tương tự, không cưỡng nổi sức hút khi xem hình ảnh trên mạng xã hội, Thắm Tiêu (phường Hòa Cường, Đà Nẵng) đã ghé cảng Liên Chiểu hai lần. Lần đầu là trước Tết, khi địa điểm này còn khá vắng. "Tôi đi lúc 15h nên khá nắng, nhưng cảnh quay lên video rất đẹp", Thắm kể.

Lần thứ hai, cô quay lại cùng bạn bè vào ngày 25/2 để ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên, lượng khách đã tăng lên đáng kể.

"Rút kinh nghiệm đi chiều mát để ngắm hoàng hôn, nhưng người đông đến mức suýt không có chỗ để xe. Chụp ảnh rất dễ dính người khác, nhưng chỉ cần ngắm cảnh thôi cũng đã thấy vui", Thắm nói.

Theo cô, từ cầu cảng có thể nhìn về phía thành phố Đà Nẵng ở phía xa, tạo nên khung cảnh khá đặc biệt. "Chụp lên nhìn giống ở Hàn Quốc nên tôi rất ấn tượng", cô nói. Nếu muốn tránh cảnh chen chúc, Thắm gợi ý du khách có thể đến vào khoảng 15-16h, chấp nhận chịu nắng để đổi lại không gian thoáng hơn.

Các nhóm bạn trẻ đổ về chụp ảnh với khung cảnh "trông giống Hàn Quốc" tại Đà Nẵng. Ảnh: Thắm Tiêu.

"Hiện tại hoạt động phù hợp nhất ở đây là dạo mát, đạp xe, ngắm cảnh hoặc chụp ảnh", Thắm nói. Do khu vực chưa có dịch vụ, du khách phải gửi xe bên ngoài rồi đi bộ khá xa để vào cầu cảng. Tuy nhiên, cô cho rằng việc để xe ở Đà Nẵng khá an tâm, chỉ cần cất mũ bảo hiểm vào cốp xe cho chắc chắn.

"Tôi nghĩ sau khi cảng đi vào hoạt động, khách sẽ khó có cơ hội vào tham quan như bây giờ. Vì vậy nếu có dịp, tôi vẫn sẽ tranh thủ quay lại để ngắm cảnh", Thắm cho biết.

Lần đầu đến cảng Liên Chiểu, Nguyễn Thanh Tú (Đà Nẵng) cho biết khung cảnh thực tế còn ấn tượng hơn những gì anh từng thấy trên mạng.

"Cảng nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân, kết hợp hài hòa giữa núi và biển. Đây có thể trở thành lựa chọn mới cho du khách muốn hóng gió, ngắm cảnh, bên cạnh những địa điểm quen thuộc như đỉnh Bàn Cờ hay bán đảo Sơn Trà", Tú nói.

Khung cảnh hoàng hôn tại cảng Liên Chiểu thu hút dòng người đổ về check-in, ngắm cảnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Tú.

Do khu vực đã chặn xe, Tú phải gửi xe ở đầu cầu rồi đi bộ gần 5 km để vào bên trong. Dù vậy, anh cho rằng khung cảnh nơi đây hoàn toàn xứng đáng với quãng đường di chuyển. "Tuy nhiên, du khách nên mang theo dù che nắng và nước uống vì khu vực này chưa có hàng quán hay dịch vụ", anh lưu ý.

Cảng Liên Chiểu thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, nằm dưới chân đèo Hải Vân, phía bắc vịnh Đà Nẵng. Đây là vị trí được lựa chọn để phát triển cảng nước sâu mới của thành phố, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn và góp phần giảm áp lực cho khu vực cảng Tiên Sa tại trung tâm đô thị. Dự án được khởi công ngày 14/12/2022 và dự kiến hoàn thành, bàn giao vào đầu năm 2026.