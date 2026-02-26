Cầu Vàng tiếp tục vào danh sách những cây cầu đẹp nhất thế giới

Tờ Time Out xếp Cầu Vàng vào top những cây cầu đẹp nhất thế giới, đồng thời nhận định Đà Nẵng là một trong những điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á năm 2026.

Mới đây, chuyên trang du lịch quốc tế Time Out của Anh công bố danh sách "Những cây cầu đẹp nhất thế giới". Bảng xếp hạng định kỳ nhằm tôn vinh các công trình kiến trúc có sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật xây dựng và giá trị thẩm mỹ, đóng vai trò là biểu tượng du lịch của các quốc gia. Danh sách được các chuyên gia bình chọn dựa trên ba tiêu chí gồm thiết kế kiến trúc độc bản, khả năng hòa hợp với cảnh quan và sức ảnh hưởng trên truyền thông quốc tế.

Vượt qua nhiều biểu tượng lâu đời của thế giới, Cầu Vàng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, được xếp ở vị trí thứ 4 toàn cầu và trở thành điểm nhấn nổi bật của khu vực Đông Nam Á. Đây không phải lần đầu công trình này được vinh danh, nhưng việc tiếp tục “ghi điểm” sau nhiều năm ra mắt cho thấy sức hút bền bỉ của một biểu tượng du lịch hiện đại.

Trong bài viết, cây bút Dewi Nurjuwita mô tả hành trình băng qua cầu Vàng như một trải nghiệm siêu thực - nơi du khách có cảm giác đang lơ lửng giữa mây trời. Hình ảnh đôi bàn tay đá khổng lồ nâng đỡ dải cầu uốn cong giữa không trung được đánh giá là chi tiết tạo nên sự khác biệt, biến cây cầu không chỉ là lối đi ngắm cảnh, mà là một tác phẩm kiến trúc mang tính biểu tượng, nơi cảnh quan và thiết kế hòa quyện để tạo ra hiệu ứng thị giác đầy ấn tượng.

Tọa lạc trong quần thể Sun World Ba Na Hills, ở độ cao hơn 1.400 m so với mực nước biển, cầu Vàng dài gần 150 m với lan can mạ vàng và thiết kế mềm mại ôm theo sườn núi. Khi mây giăng, cây cầu như nổi giữa không trung; khi trời quang, toàn cảnh núi rừng Bà Nà mở ra đến tận đường chân trời. Chính sự chuyển động liên tục của ánh sáng, mây và sương đã tạo nên những khoảnh khắc thị giác khiến mỗi lần ghé thăm là một trải nghiệm khác biệt.

Ngoài cầu Vàng, Sun World Ba Na Hills còn đem tới những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách như các show diễn đẳng cấp trong nhà và ngoài trời, những lâu đài đẹp mê hồn giữa biển mây và các công trình ấn tượng như thác Thần Mặt trời, nhà máy bia ở độ cao lớn nhất Việt Nam hay các vườn hoa rực rỡ quanh năm…

Kể từ khi ra mắt năm 2018, cầu Vàng đã nhanh chóng trở thành “hiện tượng” truyền thông toàn cầu, liên tục được nhắc tên trên các hãng tin và tờ báo quốc tế như Reuters, BBC, Daily Mail hay The Guardian… Tại World Travel Awards - giải thưởng được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch thế giới”, công trình được vinh danh là “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới” trong 4 năm liên tiếp, khẳng định giá trị vượt ra ngoài phạm vi một điểm tham quan đơn thuần.

Trên các nền tảng mạng xã hội, cầu Vàng trở thành điểm check-in yêu thích của du khách khi tới Đà Nẵng. Những hình ảnh cây cầu giữa biển mây không ngừng được chia sẻ, xuất hiện trong video quảng bá, bảng xếp hạng kiến trúc và các ấn phẩm du lịch quốc tế.

Không dừng ở việc ca ngợi một công trình cụ thể, Time Out cũng cho rằng Đà Nẵng sẽ là một trong những điểm đến tốt nhất châu Á năm 2026, nhấn mạnh rằng “cuộc dạo bước như lơ lửng giữa trời ấy chính là điều khiến du khách bị cuốn hút”. Điều này cho thấy cầu Vàng không chỉ đẹp để chụp ảnh, mà còn góp phần định vị hình ảnh thành phố trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Việc tiếp tục góp mặt trong top 4 thế giới lần này một lần nữa khẳng định sức sống của biểu tượng kiến trúc đặc biệt ấy. Giữa bầu trời Bà Nà, hình ảnh cây cầu vàng óng được nâng đỡ giữa tầng không đủ sức khiến người ta muốn tự mình đặt chân đến để cảm nhận, thay vì chỉ ngắm nhìn qua màn hình.