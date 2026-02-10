Vì sao khách Tây gọi Đà Nẵng là 'thiên đường' nghỉ hưu giá rẻ?

Sau nhiều năm sống du mục, đặt chân tới khoảng 50 quốc gia trên thế giới, vợ chồng Norman Bour cho biết Đà Nẵng (Việt Nam) là một trong những điểm đến họ yêu thích nhất.

Ông Norman Bour và vợ Kathleen Plumley tận hưởng khoảnh khắc bên bờ Thái Bình Dương. Ảnh: Business Insider.

Kể từ năm 2019, vợ chồng ông Norman Bour (65 tuổi, quốc tịch Mỹ) lựa chọn lối sống du mục toàn thời gian. Trong vài năm qua, họ đã đi qua khoảng 50 quốc gia, có nơi chỉ lưu trú vài ngày, có nơi ở lại trong nhiều tháng.

Theo ông Norman, khoảng thời gian lý tưởng để "cảm" được một vùng đất là 4-6 tuần, đủ để hòa mình vào nhịp sống và văn hóa địa phương.

Trong số nhiều câu hỏi mà họ thường nhận được về lối sống này, phổ biến nhất là: "Đâu là quốc gia yêu thích nhất?". Đây cũng là câu hỏi khó trả lời nhất, bởi cặp đôi yêu mến nhiều nơi và coi không ít quốc gia như "nhà".

Tuy nhiên, nếu buộc phải lựa chọn, họ cho biết Việt Nam, Italy và Malaysia nằm trong nhóm điểm đến yêu thích nhất, còn Croatia là nơi được đánh giá cao nhất để sinh sống lâu dài.

Trong 17 tháng du lịch khắp Đông Nam Á, vợ chồng Norman đã "phải lòng" nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Trong lần quay lại thứ hai, họ lưu trú trọn vẹn thời hạn 90 ngày của thị thực. Theo ông, thành phố Đà Nẵng mang lại "giá trị cao nhất so với chi phí bỏ ra", Business Insider đưa tin.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2019-2025 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nhãn 2019 2020 (Covid-19) 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 3.05 0 0.11 0.48 1.98 4.1 7.6

Norman lý giải Đà Nẵng được nhiều người nước ngoài lựa chọn, một phần nhờ chi phí sinh hoạt hợp lý, một phần nhờ vị trí thuận tiện, chỉ cách phố cổ Hội An - di sản thế giới được UNESCO công nhận - khoảng 30 phút di chuyển.

Với người nước ngoài, đây cũng là điểm trung chuyển lý tưởng để làm quen với văn hóa Đông Nam Á, bởi thành phố vẫn có nhiều tiện ích mang phong cách phương Tây, như các siêu thị với sản phẩm quen thuộc, tạo cảm giác gần gũi như ở quê nhà.

Chi phí sinh hoạt tương đối thấp giúp vợ chồng Norman dễ dàng sống thoải mái, khám phá và thưởng thức ẩm thực trong suốt thời gian lưu trú. Hai vợ chồng đặc biệt ấn tượng với ẩm thực Việt Nam.

"Chúng tôi được ăn rất nhiều món ngon với giá phải chăng, đặc biệt là hải sản tươi sống", ông chia sẻ. Theo vị khách Tây, bánh mì thường có giá chưa đến một USD, trong khi phở cho bữa sáng cũng không tốn nhiều chi phí.

Theo đánh giá của họ, không ngày nào ở Việt Nam là nhàm chán, nhờ cảnh quan đa dạng với sông ngòi, bãi biển và thiên nhiên phong phú. Với chiếc xe máy thuê giá khoảng 45 USD mỗi tháng, việc di chuyển trở nên thuận tiện và hầu như không có nơi nào là quá xa.

Sau khi sáp nhập với Hội An, TP Đà Nẵng mới sở hữu quần thể du lịch vừa năng động, vừa đậm đà bản sắc. Ảnh: Phạm Toàn.

Theo Cơ quan Thống kê Đà Nẵng, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 1/2026 trên địa bàn thành phố ước đạt 1,22 triệu lượt, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế đạt 715.800 lượt, tăng 13,1% so với cùng kỳ, còn khách trong nước đạt 507.600 lượt, tăng 9,5%.

Khảo sát của tổ chức InterNations (cộng đồng người lao động đi làm việc ở nước ngoài với hơn 5,3 triệu thành viên) cho thấy Việt Nam xếp thứ 5 thế giới về mức độ hài lòng của người nước ngoài, chủ yếu nhờ chi phí sinh hoạt hợp lý và khả năng dễ dàng tìm kiếm chỗ ở.

Theo kết quả khảo sát năm 2025, một xu hướng đáng chú ý khi yếu tố tài chính ngày càng đóng vai trò then chốt trong mức độ hài lòng của người nước ngoài với cuộc sống tại quốc gia sở tại.

Việt Nam đứng đầu ở chỉ số tài chính cá nhân, bao gồm chi phí sinh hoạt, khả năng trang trải cuộc sống và mức thu nhập tương xứng với chất lượng sống.

Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.