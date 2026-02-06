Kiệt sức vì công việc, khách Mỹ sang Đà Nẵng tìm thấy 'tự do thực sự'

Sau 25 năm làm tư vấn phần mềm doanh nghiệp tại Mỹ, Susan Lindgren quyết định nghỉ việc do kiệt sức. Chuyển đến Đà Nẵng sinh sống giúp bà nhận ra thế nào là "tự do thực sự".

Susan đi chợ, mua hoa ở Đà Nẵng.

Susan Lindgren, 58 tuổi, sống tại Santa Monica, bang California (Mỹ), từng rơi vào trạng thái kiệt quệ sau nhiều năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Trong công việc cuối cùng, bà cùng lúc triển khai hệ thống phần mềm cho nhiều khách hàng, mỗi dự án có khối lượng tương đương một vị trí toàn thời gian.

"Cuộc sống của tôi lúc nào cũng ở trạng thái 'có thể'. Từ tiệc sinh nhật đến những bữa ăn với bạn bè, tôi chỉ dám cam kết khoảng 80% vì công việc luôn được đặt lên trước", Susan kể với Business Insider.

Kiệt quệ

Áp lực kéo dài khiến sức khỏe và niềm vui sống của bà suy giảm rõ rệt. Susan bắt đầu gặp các vấn đề thể chất, trong đó có những thời điểm cơ thể đột ngột khó chịu, khiến bà lo sợ mình mắc bệnh tim.

Kết quả thăm khám cho thấy bà bị tăng huyết áp và nhịp tim nhanh bất thường, đều liên quan đến căng thẳng. Tình trạng này xảy ra hai lần liên tiếp và bác sĩ khuyên bà nên tạm dừng công việc để nghỉ ngơi.

Ban đầu, Susan nghĩ chỉ cần thay đổi cách làm việc là có thể giải quyết vấn đề, nên tìm đến một nhà tâm lý học. Tuy nhiên, sau vài buổi trị liệu, bà nhận được một lời cảnh tỉnh.

Chuyên gia cho rằng vấn đề không nằm ở công việc, mà ở cách bà đang sống. Nhà tâm lý học cho biết từng gặp nhiều bệnh nhân đi theo con đường tương tự và không phải ai cũng vượt qua được.

"Đó là lúc tôi quyết định chọn sức khỏe", Susan nói.

Susan thư giãn trên bãi biển Đà Nẵng.

Không bị ràng buộc bởi công việc, hôn nhân hay con cái, Susan cho thuê căn hộ một phòng ngủ của mình rồi bắt đầu hành trình khám phá châu Phi, Nam Mỹ và châu Á.

Năm 2017, bà lần đầu đến Việt Nam và dành một tháng đi dọc đất nước. Dù yêu thích trải nghiệm này, nữ du khách vẫn tiếp tục các chuyến đi khác và thỉnh thoảng quay về Mỹ thăm gia đình.

Tháng 3/2020, Susan có mặt tại Việt Nam khi các đường biên giới đóng cửa do đại dịch Covid-19 và buộc phải ở lại 5 tháng. Theo bà, Việt Nam là nơi dễ sống, với bãi biển, thiên nhiên phong phú và nguồn thực phẩm tươi, lành mạnh.

Susan yêu thích sự tự do, lựa chọn Đà Nẵng làm nơi sinh sống gần 2 năm qua.

Đến tháng 2/2024, bà quyết định quay lại Việt Nam và chọn Đà Nẵng làm nơi sinh sống lâu dài. Đến nay, Susan đã ở đây gần hai năm.

Bà cho biết việc kết bạn tại Việt Nam khá dễ dàng, bởi nhiều người đều sống xa quê hương và chủ động tham gia các lớp học, hoạt động cộng đồng.

"Mỗi ngày đều có điều gì đó diễn ra. Tôi có thể ra ngoài uống cà phê, tình cờ gặp người quen và rồi cùng họ tham dự một sự kiện nào đó. Mọi thứ rất tự nhiên", bà nói.

"Sự giàu có" tại Đà Nẵng

Khi còn ở Mỹ, Susan phải nỗ lực rất nhiều để giữ gìn sức khỏe, từ tham gia nhóm chạy marathon, uống nước ép xanh, detox đến đi bộ mỗi ngày. Nhưng tại Việt Nam, lối sống lành mạnh dường như đã trở thành một phần tự nhiên của đời sống thường nhật.

Susan tham gia các lớp acroyoga cùng những vị khách nước ngoài khác.

"Người dân dành nhiều thời gian ngoài trời, đồ ăn nhanh ít phổ biến hơn. Tôi không còn dùng thực phẩm bổ sung nhưng cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết", Susan chia sẻ.

Bà tham gia các lớp acroyoga (kết hợp yoga và nhào lộn), nhảy salsa (những điệu nhảy bắt nguồn từ Caribean, Latin và Bắc Mỹ), leo núi, thậm chí cùng những người bạn trẻ hơn nhiều tuổi leo thác đá và luôn tràn đầy năng lượng.

Theo Susan, sự khác biệt lớn nhất trong cuộc sống tại các quốc gia nằm ở cách con người nhìn nhận nhau. Ở Mỹ, người ta thường hỏi về nhà cửa, xe cộ, quần áo hay công việc. Còn ở Việt Nam, mọi người đánh giá nhau qua tính cách và cách họ hiện diện trong cuộc sống.

"Điều đó rất dễ chịu", nữ du khách nhận xét.

Du lịch đã mở ra cho Susan một cách sống hoàn toàn mới. Hiện bà có thu nhập từ việc cho thuê bất động sản tại Mỹ và các khoản đầu tư, đủ để duy trì cuộc sống linh hoạt.

Susan cho rằng giữa những người làm việc trực tuyến toàn thời gian và nhóm nghỉ hưu truyền thống tồn tại một nhóm trung gian. Đó là những người có đủ tự do để lựa chọn sống ở đâu và trong bao lâu. Bà tự xem mình thuộc nhóm này.

"Tôi thích sống ở đây và xem Đà Nẵng như 'căn cứ' để đi du lịch ngắn ngày. Nhưng nếu ngày mai tôi muốn chuyển sang Thái Lan, tôi hoàn toàn có thể đi ngay", Susan nói.

Susan khám phá Hà Giang (nay là Tuyên Quang).

Giờ đây, người phụ nữ Mỹ nhìn lại các ưu tiên của mình. Nếu trước kia, mục tiêu là làm việc và kiếm tiền, thì hiện tại, việc thức dậy, ra biển và uống một trái dừa tươi mới chính là định nghĩa của "sự giàu có".