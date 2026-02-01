10 điều khách Tây 'không thể lý giải' về Việt Nam

Nhiều du khách quốc tế thừa nhận bối rối khi du lịch Việt Nam, từ cách băng qua đường, xe máy chở "cả thế giới", còi xe inh ỏi, đến việc quá nhiều người cùng mang họ Nguyễn.

Brian Johnston là cây bút du lịch của The Sydney Morning Herald - nhật báo phát hành tại thành phố Sydney, Australia.

Ông nhận xét Việt Nam là một trong những điểm đến được yêu thích nhất của du khách quốc tế, trong đó có người Australia. Trên thực tế, Australia luôn thuộc top 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam nhiều nhất trong năm 2025.

Trong bài viết mới nhất, Brian chỉ ra 10 điều du khách nước ngoài 'không thể lý giải' về Việt Nam.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH AUSTRALIA ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2019-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 383.511 0 0 144.736 390.087 490.88 548.471

Ẩm thực đường phố

Du khách nhanh chóng nhận ra ẩm thực đường phố Việt Nam hấp dẫn và phong phú.

Điều khó hiểu nằm ở chỗ: Làm thế nào những món ăn tươi ngon, đậm đà và đa dạng đến vậy lại được chế biến trong những gian bếp nhỏ bé, thô sơ, giữa cái nóng oi ả và bởi những người đầu bếp trông rất giản dị?

Sự cân bằng tinh tế giữa hương vị và kết cấu món ăn khiến nhiều người kinh ngạc. Đặc biệt, bánh mì Việt Nam được đánh giá ngon đến mức vượt xa nhiều nơi khác ngoài nước Pháp.

Vì sao lại như vậy?

Ngay cả du khách cũng không thể giải thích, ngoài việc dành lời tán dương.

Ổ bánh mì nhân dày, nhiều đồ chua ăn kèm tại lễ hội bánh mì diễn ra ở TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Kỹ năng qua đường

Hàng triệu xe máy, số lượng ôtô ngày càng tăng, người bán hàng rong cùng những giao lộ không đèn tín hiệu dễ khiến du khách mới đến nghĩ rằng giao thông Việt Nam hỗn loạn. Nhưng trên thực tế, dòng xe vẫn vận hành một cách trôi chảy.

Khả năng luồn lách, né tránh và đưa ra quyết định trong tích tắc của người tham gia giao thông là điều khiến nhiều du khách không thể hiểu hết.

Ngay cả việc băng qua đường cũng trở thành một "bài học": đi chậm, đều và không dừng lại, trừ khi phải nhường đường cho một chiếc xe buýt.

Đường Trần Quang Khải hướng lên cầu Chương Dương (Hà Nội) ken đặc phương tiện vào khung giờ cao điểm ngày 24/7. Ảnh: Đinh Hà.

Những chiếc ghế nhựa tí hon

Ẩm thực đường phố Việt Nam thường được phục vụ trên những chiếc bàn nhỏ và ghế nhựa thấp đến mức người lớn ngồi vào phải co ro, đầu gối gần chạm tai.

Trải nghiệm này khiến nhiều du khách có cảm giác như đang chơi trò "nhà hàng mẫu giáo".

Điều khó hiểu là không chỉ người nước ngoài mới thấy ghế nhỏ. Người Việt ngày nay đã cao lớn hơn trước, nhưng những chiếc ghế nhựa đỏ quen thuộc vẫn giữ nguyên kích thước khiêm tốn.

Thực khách ngồi bàn ghế nhựa ăn phở cuốn trên phố Mạc Đĩnh Chi, phường Ba Đình, Hà Nội, tháng 6/2025. Ảnh: Châu Sa.

Xe máy chở "cả thế giới"

Khả năng chở hàng bằng xe máy ở Việt Nam khiến nhiều du khách kinh ngạc. Từ bình gas, lợn sống, tủ quần áo, hàng hóa đủ cho một cửa hàng tạp hóa, cho đến cả một gia đình 5người. Tất cả đều có thể được chất lên xe máy.

Việc sắp xếp để hàng hóa không rơi, cùng khả năng giữ thăng bằng của người lái, được ví như kỹ năng của nghệ sĩ xiếc. Dù các quy định an toàn có thể siết chặt trong tương lai, nhiều du khách vẫn hy vọng hình ảnh này chưa sớm biến mất.

Người dân Hà Nội trên đường về quê ăn Tết. Ảnh: Thế Bằng.

Tiếng còi xe không ngớt

Người Việt sử dụng còi xe với tần suất dày đặc. Còi được dùng để cảnh báo, thể hiện "sự sốt ruột", xin đường, hoặc đôi khi chỉ vì… có thể bấm.

Tài xế sẵn sàng bóp còi ngay khi đèn xanh vừa bật nếu xe phía trước chưa kịp lăn bánh. Tiếng còi trở thành âm thanh nền quen thuộc. Và với du khách, đó là điều cần chuẩn bị tinh thần, nhất là khi khách sạn lưu trú hướng ra đường lớn.

Sự hiếu khách

Khi đến Việt Nam, du khách nhanh chóng nhận ra sự thân thiện và cởi mở của người dân địa phương với người nước ngoài.

Nhiều du khách nhận xét chính sự hiếu khách và sẵn sàng giúp đỡ của người Việt là một trong những yếu tố khiến họ muốn quay lại.

Trên các diễn đàn du lịch, hình ảnh người dân địa phương chủ động chỉ đường, hỗ trợ khi gặp khó khăn, mời ăn uống hoặc trò chuyện cởi mở xuất hiện khá phổ biến.

Những bó dây điện chằng chịt

Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, nhiều tuyến cáp đã được đưa xuống lòng đất sau nhiều năm cải tạo. Tuy nhiên, ở vùng ven và các thị trấn nhỏ, những bó dây điện, cáp viễn thông, Internet vẫn chằng chịt trên đầu du khách.

Chúng treo lơ lửng như những tổ chim khổng lồ, che kín cả mặt tiền nhà. Điều khiến du khách thắc mắc là làm sao người ta biết dây nào thuộc về ai, dẫn đi đâu và sửa chữa ra sao khi có sự cố?

Các đường dây điện tạo thành "mạng nhện" trên đường Vũ Trọng Phụng (phường Thanh Xuân) năm 2020. Ảnh: Duy Hiệu.

Những con số "khó tính"

Với tỷ giá hơn 17.000 đồng đổi một đô la Australia, việc tính toán chi tiêu ở Việt Nam trở thành thử thách với nhiều du khách. Một cách quy đổi phổ biến là nhớ rằng 100.000 đồng tương đương khoảng 6 AUD.

Dù vậy, khi hóa đơn khách sạn lên tới hàng triệu đồng, nhiều người vẫn không khỏi bối rối. Không ít du khách hài hước tự hỏi "vì sao Việt Nam không cắt bớt vài số 0 trên đồng tiền quốc gia".

Du khách nước ngoài và người dân tập trung trên phố Tạ Hiện, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, tối 20/1. Ảnh: Châu Sa.

Rất nhiều người mang họ Nguyễn

Khoảng 40% dân số Việt Nam mang họ Nguyễn, khiến du khách tò mò về cách mọi người phân biệt nhau trong đời sống thường ngày. Các họ Trần và Lê xếp sau với tỷ lệ khoảng 10%.

Với số lượng lớn như vậy, việc gọi tên trong các cuộc họp hay đặt bàn nhà hàng bằng họ trở nên không mấy hiệu quả. Họ Nguyễn từng phổ biến trong cộng đồng người Việt tại Australia, đặc biệt ở Sydney và Melbourne, nhưng hiện đã giảm dần.

Việc chạm vào đầu người khác

Nhiều lời khuyên trên mạng xã hội cho rằng ở Việt Nam không nên chạm vào đầu người khác. Tuy nhiên, Brian cho rằng đây không phải quy tắc văn hóa đặc biệt, mà đơn giản là phép lịch sự phổ quát.

Trên thực tế, không nhiều người trên thế giới cảm thấy thoải mái khi bị người lạ chạm vào đầu hoặc chỉ trỏ bằng chân. Điều khó hiểu nằm ở việc những lời khuyên mang tính hiển nhiên này vẫn được lan truyền rộng rãi như một "luật văn hóa bí ẩn".

