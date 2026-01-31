Khách Tây cởi đồ, dọa nhảy khỏi máy bay từ Nha Trang đi Thái Lan

Một hành khách trên chuyến bay từ Việt Nam đi Thái Lan đã cởi hết quần áo và đe dọa mở cửa máy bay giữa không trung. Phi hành đoàn buộc hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok.

Người đàn ông cởi hết quần áo, chạy quanh khoang máy bay. Ảnh: @East2west news.

Sự cố nghiêm trọng xảy ra ngày 29/1 trên chuyến bay của AirAsia từ Nha Trang (Việt Nam) đi Bangkok (Thái Lan).

Theo Daily Mail, một nam hành khách đã cởi quần áo, chỉ mặc đồ lót, đi lại trong cabin với thái độ hung hãn. Người này lớn tiếng đe dọa tiếp viên hàng không, yêu cầu mở cửa máy bay.

Những hành khách có mặt trên chuyến bay cho biết người đàn ông này tỏ ra bất ổn trong suốt hành trình, thường xuyên đi lại trong khoang cabin, liên tục vào nhà vệ sinh và tranh cãi với phi hành đoàn.

Một số nguồn tin cho hay hành khách còn thách thức tiếp viên "đánh tay đôi" trước khi hành vi leo thang đến mức đe dọa mở cửa máy bay.

Phi hành đoàn đánh giá tình huống mất an toàn và quyết định hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Don Mueang, Bangkok. Khi cửa máy bay mới được mở trong lúc cầu thang an toàn chưa được lắp vào, người đàn ông bất ngờ lao ra ngoài, trèo xuống đường băng trong tình trạng chỉ mặc đồ lót.

Cú nhảy khiến hành khách bị chấn thương ở chân, tạo điều kiện để lực lượng cảnh sát Thái Lan đang chờ sẵn nhanh chóng khống chế và bắt giữ.

Du khách đe dọa tiếp viên hàng không, yêu cầu mở cửa máy bay. Ảnh: @East2west news.

Theo kp.media (trang mạng xã hội của tờ báo uy tín, phổ biến và lâu đời nhất tại Nga), người gây rối là "du khách nói tiếng Nga".

Hiện chưa có thông tin về việc các hành khách hoặc thành viên phi hành đoàn khác có bị thương hay không. Hãng hàng không AirAsia cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Truyền thông cho biết hành khách này sẽ không thể tiếp tục hành trình trong thời gian tới và có thể đối mặt với án phạt tiền hoặc hình phạt tù theo quy định của Thái Lan.

Tháng 12/2025, một du khách Hàn Quốc bị lực lượng an ninh sân bay Việt Nam yêu cầu rời khỏi chuyến bay từ TP.HCM đi Busan, sau khi bị cáo buộc quấy rối nữ hành khách ngồi cạnh trên máy bay.

Sự cố khiến chuyến bay bị chậm hơn một giờ. Trong thời gian này, các khoang hành lý phía trên ghế được mở ra để kiểm tra, ảnh hưởng đến lịch trình của nhiều hành khách khác.