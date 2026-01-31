Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Khách Tây cởi đồ, dọa nhảy khỏi máy bay từ Nha Trang đi Thái Lan

  • Thứ bảy, 31/1/2026 16:53 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Một hành khách trên chuyến bay từ Việt Nam đi Thái Lan đã cởi hết quần áo và đe dọa mở cửa máy bay giữa không trung. Phi hành đoàn buộc hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok.

Người đàn ông cởi hết quần áo, chạy quanh khoang máy bay. Ảnh: @East2west news.

Sự cố nghiêm trọng xảy ra ngày 29/1 trên chuyến bay của AirAsia từ Nha Trang (Việt Nam) đi Bangkok (Thái Lan).

Theo Daily Mail, một nam hành khách đã cởi quần áo, chỉ mặc đồ lót, đi lại trong cabin với thái độ hung hãn. Người này lớn tiếng đe dọa tiếp viên hàng không, yêu cầu mở cửa máy bay.

Những hành khách có mặt trên chuyến bay cho biết người đàn ông này tỏ ra bất ổn trong suốt hành trình, thường xuyên đi lại trong khoang cabin, liên tục vào nhà vệ sinh và tranh cãi với phi hành đoàn.

Một số nguồn tin cho hay hành khách còn thách thức tiếp viên "đánh tay đôi" trước khi hành vi leo thang đến mức đe dọa mở cửa máy bay.

Phi hành đoàn đánh giá tình huống mất an toàn và quyết định hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Don Mueang, Bangkok. Khi cửa máy bay mới được mở trong lúc cầu thang an toàn chưa được lắp vào, người đàn ông bất ngờ lao ra ngoài, trèo xuống đường băng trong tình trạng chỉ mặc đồ lót.

Cú nhảy khiến hành khách bị chấn thương ở chân, tạo điều kiện để lực lượng cảnh sát Thái Lan đang chờ sẵn nhanh chóng khống chế và bắt giữ.

Thai Lan anh 1

Du khách đe dọa tiếp viên hàng không, yêu cầu mở cửa máy bay. Ảnh: @East2west news.

Theo kp.media (trang mạng xã hội của tờ báo uy tín, phổ biến và lâu đời nhất tại Nga), người gây rối là "du khách nói tiếng Nga".

Hiện chưa có thông tin về việc các hành khách hoặc thành viên phi hành đoàn khác có bị thương hay không. Hãng hàng không AirAsia cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Truyền thông cho biết hành khách này sẽ không thể tiếp tục hành trình trong thời gian tới và có thể đối mặt với án phạt tiền hoặc hình phạt tù theo quy định của Thái Lan.

Tháng 12/2025, một du khách Hàn Quốc bị lực lượng an ninh sân bay Việt Nam yêu cầu rời khỏi chuyến bay từ TP.HCM đi Busan, sau khi bị cáo buộc quấy rối nữ hành khách ngồi cạnh trên máy bay.

Sự cố khiến chuyến bay bị chậm hơn một giờ. Trong thời gian này, các khoang hành lý phía trên ghế được mở ra để kiểm tra, ảnh hưởng đến lịch trình của nhiều hành khách khác.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Khách say xỉn nhảy xuống đài phun nước nổi tiếng nhất thế giới

Một nhóm gồm 3 du khách người New Zealand bị cảnh sát Rome bắt giữ vì hành vi gây rối tại khu vực đài phun nước nổi tiếng Trevi.

14:55 3/3/2025

Khách Hàn Quốc bị đuổi khỏi máy bay vì quấy rối phụ nữ tại TP.HCM

Nhiều tờ báo đưa tin vụ việc du khách Hàn Quốc quấy rối phụ nữ Việt Nam trên máy bay, đồng thời trích dẫn những lời chỉ trích của dân mạng Hàn đối với vụ việc này.

10:27 20/12/2025

Vì sao khách Trung Quốc 'vét sạch' sữa chuối tại sân bay Hàn Quốc?

Các quầy tiện lợi ở sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đang trở thành "kho sữa chuối" khi du khách Trung Quốc mua loại đồ uống biểu tượng này với số lượng lớn.

16:06 21/12/2025

Đan Châu

Thái Lan Nha Trang cởi đồ dọa nhảy nhảy khỏi máy bay hành khách Nga nói tiếng Nga du khách Nga khách Nga Nha Trang Thái Lan Bangkok sân bay Bangkok du lịch Thái Lan du lịch Việt Nam gây rối máy bay máy bay chuyến bay AirAsia

    Đọc tiếp

    Du lich Singapore 'boi thu' nho concert BTS, BlackPink hinh anh

    Du lịch Singapore 'bội thu' nhờ concert BTS, BlackPink

    4 giờ trước 12:55 31/1/2026

    0

    Sự kiện K-pop tại Singapore tăng 250% sau đại dịch, với các tour lớn của BTS, Seventeen góp phần hút mạnh du khách quốc tế, thúc đẩy lưu trú, mua sắm và du lịch sự kiện.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý