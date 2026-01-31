Khách Philippines cầu hôn bạn gái trên cầu treo Việt Nam

Chàng trai Philippines gây chú ý khi cầu hôn bạn gái trên cầu treo xuyên mây ở tỉnh Lai Châu. Cây cầu nằm trên đỉnh núi cao 2.200 m so với mực nước biển và có độ cao 600 m.

Sau 5 năm bên nhau, Onnie Jules Martinez (33 tuổi, người Philippines) quyết định cầu hôn bạn gái Lindsay Bugay (23 tuổi) theo cách khác biệt, đúng tính cách yêu thích cảm giác mạnh của anh.

Jules cho biết từ lâu đã mong muốn một khoảnh khắc "độc lạ", thậm chí từng nghĩ đến việc cầu hôn trong lúc nhảy từ tòa nhà cao tầng.

Cơ hội đến khi gia đình Jules lên kế hoạch du lịch Việt Nam, The Philippine Star đưa tin. Anh chọn cầu treo Độc Mộc thuộc khu du lịch cầu kính Rồng Mây (xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu), để thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, điều khiến Jules lo lắng là bạn gái rất sợ độ cao. Lindsay cho biết chuyến đi trải nghiệm cầu kính hoàn toàn là một điều bất ngờ.

Ban đầu, hai người chỉ bàn đến việc nhảy bungee, trải nghiệm mà cô cho là có thể chấp nhận vì "chỉ cần nhảy một lần". Nhưng khi biết phải băng qua cây cầu kính treo lơ lửng giữa không trung, Lindsay nói cô gần như "rụng rời".

Dù vậy, Lindsay vẫn quyết định vượt qua nỗi sợ và đặt niềm tin vào bạn trai. Khi cả hai đi đến giữa cầu, Jules quỳ xuống cầu hôn. Trái với vẻ ngoài gan dạ, khoảnh khắc khiến anh lo lắng nhất là chiếc nhẫn có thể trượt khỏi tay, nhất là khi lấy ra từ túi và mở hộp trong điều kiện gió mạnh.

Jules càng hồi hộp hơn khi Lindsay không quay đầu lại dù đã gọi tên cô nhiều lần. Chỉ đến khi cô quay lại, mọi lo lắng của anh mới lắng xuống và nỗi sợ độ cao của Lindsay cũng nhanh chóng tan biến.

"Lúc đó tôi chỉ tập trung vào việc đi hết cây cầu, nhưng khi nhìn thấy Jules quỳ gối. Mọi thứ như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh bạn trai trước mặt", Lindsay nói.

Cô bật khóc vì xúc động, không nói được lời "đồng ý" hay "anh yêu em", chỉ gật đầu liên tục trong niềm vui xen lẫn hồi hộp.

Cầu treo Độc Mộc có 171 bậc gỗ, nằm trong khu du lịch cầu kính Rồng Mây. Ảnh: Rongmay.

Video cầu hôn trên cầu kính sau đó được Jules đăng tải lên TikTok, thu hút hơn 600.000 lượt xem cùng nhiều lời chúc mừng. Jules bày tỏ bất ngờ khi khoảnh khắc riêng tư lại lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong cộng đồng người Philippines mà còn ra quốc tế.

Bên cạnh những lời khen ngợi, video cũng nhận một số ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, chàng trai cho rằng điều này là bình thường, bởi người xem chỉ đánh giá qua hình ảnh và không hiểu đầy đủ câu chuyện phía sau.

Trước khi yêu nhau, Jules và Lindsay là bạn trong cùng một nhà thờ, từng gặp gỡ thoáng qua tại một bữa tiệc sinh nhật. Đến năm 2021, họ mới có dịp kết nối lại, bắt đầu những buổi hẹn hò giản dị với pizza, cà phê và cùng nhau tập thể dục.

Thời gian tìm hiểu không kéo dài khi Jules phải trở lại Saudi Arabia làm việc. Từ đó, cả hai duy trì mối quan hệ yêu xa, đối mặt với nhiều thử thách.

Jules và bạn gái check-in phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội.

Theo Lindsay, yếu tố giúp họ giữ được sự gắn kết là niềm tin tôn giáo và sự tin tưởng lẫn nhau. Cả hai duy trì việc cầu nguyện và chia sẻ đều đặn, ngay cả trong những giai đoạn ít tham gia sinh hoạt nhà thờ.

Jules nói trong 5 năm bên nhau, họ đã trải qua không ít khó khăn và mâu thuẫn. Điều khiến anh tin Lindsay là người muốn gắn bó trọn đời chính là khả năng tha thứ và sự kiên nhẫn trong mối quan hệ.

Sau khi đính hôn, Lindsay chia sẻ mong muốn kết hôn trong năm nay. Theo cô, niềm tin và sự đồng thuận là yếu tố quan trọng để các cặp đôi cùng nhau đưa ra những quyết định lớn. Jules cũng cho rằng một mối quan hệ chỉ có thể bền vững khi có sự thấu hiểu và tha thứ.