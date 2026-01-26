Khách Tây 'may nóng' áo dài, chụp ảnh Tết tại Đà Nẵng

Những ngày gần Tết, khách quốc tế đổ về chợ Hàn ( Đà Nẵng ) tìm may áo dài đông đúc. Sau 7h, các hàng vải, áo dài may sẵn, khu may bắt đầu đón khách. Theo các tiểu thương, so với ngày thường khách đến sớm và đông hơn, nhu cầu may áo dài cũng nhiều hơn.

Sau khi chọn được vải, khách sẽ ướm thử trước gương, rồi đến khu vực "may nóng" để được đo, tư vấn các mẫu mã. Felicia (du khách Italy) cho hay khi biết đây là thời điểm gần Tết Nguyên đán của Việt Nam, cô rất muốn có những tấm ảnh lưu lại kỷ niệm này. Nữ du khách được hướng dẫn viên giải thích Tết cổ truyền người dân thường mang áo dài chụp ảnh nên cô quyết định may nhanh một chiếc.

Bà Trần Thị Cách (tiểu thương) cho hay khoảng một tuần trở lại đây số lượng du khách may áo dài bắt đầu đông lên. Khoảng 7h30 đã có khách tới đặt may. "Khách du lịch không có nhiều thời gian lại tranh thủ chụp ảnh không khí Tết nên giục tôi lắm. Có người cần may xong trong 30 phút để xuống trước chợ Hàn chụp ảnh, xong sẽ lên xe theo đoàn đi địa điểm khác chụp tiếp", bà Cách nói.

Những chiếc áo dài "may nóng" đợi khách đến lấy. Mỗi ngày, một mình bà Cách may trên dưới 10 chiếc áo dài, gần gấp đôi ngày thường, công may mỗi áo khoảng 350.000 đồng.

Du khách liên tục đổ về chợ Hàn để may áo dài. "Ở đây có áo dài bán sẵn nhưng tôi muốn may một bộ theo số đo và kiểu mẫu của mình. Tôi sẽ đưa về khách sạn để chụp ảnh vì trước sảnh có trang trí không gian Tết rất đẹp", Ha-eun (du khách Hàn Quốc) cho hay.

Một nam du khách nước ngoài đến lấy áo dài giúp vợ sau gần 1 tiếng đồng hồ đặt may. Nam du khách tỏ ra rất ngạc nhiên vì áo được may nhanh, giá rẻ mà rất đẹp.

Các mẫu áo dài được trưng ra để khách tiện xem. "Có lẽ du khách đã kịp bắt 'trend' chụp ảnh Tết với áo dài nên năm nay họ tới mua vải, may áo dài nhiều hơn. Một số khách còn rất sành, hỏi màu áo dài 'hot' năm nay là màu gì, kiểu gì nên tôi cũng phải biết xu hướng để tư vấn", một tiểu thương cho hay.

Chị Thúy tươi cười vì số lượng khách đặt áo dài những ngày qua đông hơn. Mỗi ngày chị nhận may khoảng 10 chiếc.

Khu vực may áo dài tất bật, nhộn nhịp để cho ra lò những chiếc áo dài cấp tốc kịp phục vụ du khách. Ngày thường phần lớn là khách Hàn Quốc may áo dài, nhưng dịp áp Tết, khách Mỹ, Italy, Ấn Độ, Pháp, Singapore, Nga... cũng đông không kém.

Hai du khách nước ngoài sau khi đặt may đã đứng luôn trước quầy chờ đợi để lấy áo dài. Họ dự định sẽ lên chùa chụp ảnh.

Hai mẫu áo dài được khách nam và khách nữ ưa chuộng. Kiểu này may đơn giản, nhanh, lại có nhiều loại vải phù hợp, giá tiền phải chăng. Mỗi bộ áo dài cả tiền vải lẫn tiền công từ 500.000 đồng, mang lại trải nghiệm thích thú cho du khách.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình