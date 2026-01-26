Thái Lan đã thắng

Thái Lan thành công trở thành điểm đến được du khách Trung Quốc quan tâm nhiều nhất vào dịp Tết Nguyên đán. Đây là tín hiệu tích cực sau thời gian nước này sụt giảm sâu khách từ đại lục.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok năm 2024. Ảnh: Reuters.

Năm 2026 đánh dấu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài nhất lịch sử Trung Quốc với 9 ngày (15-23/2), được dự báo sẽ tạo cú hích lớn cho làn sóng du lịch nước ngoài của người Trung Quốc.

Dữ liệu mới nhất từ nhiều nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong xu hướng điểm đến. Nếu như các năm trước Nhật Bản luôn giữ vị trí dẫn đầu, thì trong kỳ nghỉ Tết năm nay, Thái Lan đã vượt lên trở thành điểm đến nước ngoài được ưa chuộng nhất của du khách Trung Quốc.

Đây là tín hiệu gây bất ngờ bởi thời gian dài vừa qua, Thái Lan đối mặt tình trạng sụt giảm mạnh dòng khách từ Trung Quốc sau vụ việc diễn viên Vương Tinh bị lừa đảo, kèm theo loạt biến động an ninh, an toàn khác.

Travel And Tour World nhận định sự nổi lên của Thái Lan không phải ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, quốc gia này tích cực quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện với du khách, kết hợp vé máy bay giá hợp lý, hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng và nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Ngoài ra, việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế đi lại cùng chính sách thúc đẩy du lịch khu vực cũng góp phần hướng dòng khách về Đông Nam Á. Thái Lan nổi bật nhờ hạ tầng du lịch hoàn thiện, cảnh quan đa dạng và chính sách thị thực tương đối thuận lợi.

Du khách tham quan Chùa Phật Ngọc bên trong Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan, năm 2023. Ảnh: SCMP.

Theo số liệu do Qunar.com cung cấp cho Global Times, 10 điểm đến được người Trung Quốc đặt phòng khách sạn nhiều nhất từ giữa tháng 1 đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán gồm: Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Nga, Việt Nam, Macau (Trung Quốc), Australia và Indonesia.

Đáng chú ý, Nhật Bản không góp mặt trong danh sách này. Tân Hoa Xã dẫn số liệu từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), lượng khách từ Trung Quốc đại lục đến Nhật Bản trong tháng 12 đã giảm 45,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 330.400 lượt khách.

JNTO cho biết đà sụt giảm trở nên rõ rệt sau phát ngôn gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hồi tháng 11/2025.

Dữ liệu từ Tongcheng Travel cũng cho thấy các quốc gia Đông Nam Á chiếm một nửa trong top 10 điểm đến quốc tế được đặt vé máy bay nhiều nhất dịp Tết, dẫn đầu là Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), TP.HCM (Việt Nam) và Bali (Indonesia).

Thống kê từ nền tảng dữ liệu hàng không Flight Master xác nhận Thái Lan là điểm đến nước ngoài hàng đầu trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Trong khi đó, lượng chuyến bay từ Trung Quốc tới Nhật Bản sụt giảm mạnh, giảm 43,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyến bay từ Trung Quốc đến Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Lào, ghi nhận mức tăng đáng kể.

Du khách Trung Quốc mặc kimono tham quan chùa Sensoji ở quận Asakusa, Tokyo, Nhật Bản, tháng 11/2025. Ảnh: The Japan Times.

Ở chiều ngược lại, các hãng hàng không Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế. China Eastern Airlines cho biết đã khai trương mới hoặc tăng tần suất hơn 50 đường bay quốc tế, với tổng cộng hơn 2.800 chuyến bay được khai thác trong mùa cao điểm Tết.

Hãng tập trung mở rộng năng lực đến các điểm đến mùa đông phổ biến tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand.

Tần suất bay cũng được tăng trên các đường từ các thành phố lớn và trung tâm cấp một, cấp hai của Trung Quốc tới Sydney, Melbourne, Brisbane, Malé, Singapore, Phuket, Bangkok, Chiang Mai và Hà Nội.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc dự báo tổng lượng hành khách hàng không trong kỳ cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới có thể đạt kỷ lục 95 triệu lượt, với trung bình 2,38 triệu lượt khách mỗi ngày, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.