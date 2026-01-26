Tính toán sau chiếc tivi đặt đối diện giường khách sạn

Đặt tivi đối diện giường ngủ là bố cục quen thuộc trong phòng khách sạn, xuất phát từ thói quen sử dụng của khách và các nguyên tắc thiết kế nhằm tối ưu trải nghiệm lưu trú.

Đặt tivi đối diện giường là quy chuẩn có từ năm 1940 tại các khách sạn. Ảnh: Haider Syed.

Thiết kế phòng ngủ khách sạn thường tuân theo những nguyên tắc sắp xếp đồ đạc nhằm tối đa hóa sự tiện nghi và thoải mái cho khách lưu trú, trong đó việc đặt tivi đối diện giường chiếm vị trí trung tâm.

Ngay từ thời điểm các khách sạn bắt đầu trang bị tivi trong phòng vào những năm 1940, thiết bị này đã dần trở thành trọng tâm của khu vực nghỉ ngơi và cách bố trí cũng dần được chuẩn hóa theo thói quen sử dụng của khách.

Theo các chuyên gia thiết kế nội thất khách sạn, tivi nên được đặt ở vị trí giúp khách dễ xem nhất khi đang nằm hoặc ngồi trên giường. Việc này không chỉ đơn thuần phục vụ thói quen giải trí, mà còn phản ánh cách khách tiếp nhận không gian lưu trú. Sau một ngày dài di chuyển, vị trí đầu tiên họ muốn dừng lại là giường và tivi nhìn thấy ngay ở vị trí thuận mắt sẽ tạo cảm giác thư giãn, quen thuộc như ở nhà.

Ngoài yếu tố thói quen xem, bố cục này còn phù hợp với nguyên tắc “tầm nhìn rõ ràng” trong thiết kế không gian phòng ngủ khách sạn. Theo các tài liệu hướng dẫn bố trí phòng nghỉ, một trong những ưu tiên hàng đầu của kiến trúc sư là tạo ra đường nhìn liền mạch từ giường tới các tiện ích chính của phòng. Việc đặt tivi đối diện giường giúp dòng nhìn không bị gián đoạn bởi bàn ghế hay các vật dụng khác, đồng thời đảm bảo cả khách đi công tác hay đi nghỉ đều dễ sử dụng thiết bị mà không phải xoay người nhiều.

Người trong ngành cũng cho rằng tâm lý giải trí là một yếu tố quyết định. Khách sạn là nơi du khách tìm kiếm cả sự nghỉ ngơi và thư giãn. Đối với nhiều người, việc nằm trên giường xem tivi là phần không thể thiếu của trải nghiệm lưu trú, đặc biệt sau một ngày dài tham quan hay họp hành. Do vậy, đặt tivi ở vị trí dễ quan sát nhất chính là cách đáp ứng mong muốn này, nâng cao sự hài lòng chung của khách.

Hơn nữa, chuẩn thiết kế hiện đại còn xem tivi là một phần trong tổng thể “zona giải trí và nghỉ ngơi” của phòng. Khi tivi được bố trí đối diện giường, không gian nghỉ ngơi vừa mang tính thẩm mỹ cao vừa thuận tiện cho thao tác điều khiển từ xa, mở rộng lựa chọn xem phim, truyền hình hay các dịch vụ giải trí tích hợp sẵn trên màn hình, vốn đang trở nên phổ biến hơn trong các phòng khách sạn cao cấp.

Tóm lại, việc đặt tivi đối diện giường trong phòng khách sạn không phải là thói quen ngẫu nhiên. Đây là kết quả của sự cân nhắc giữa tâm lý khách hàng, quy tắc thiết kế nội thất và hiệu quả vận hành nhằm tạo ra một không gian nghỉ ngơi tiện nghi nhất có thể - nơi mà khách có thể vừa thư giãn vừa sử dụng tiện ích giải trí ngay trên giường ngủ.