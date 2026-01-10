Tại sao khách sạn cao cấp chặn ngay khách quay phim, chụp hình?

Quy định cấm chụp ảnh, quay phim gây tranh cãi khi một số khách hàng cho rằng "bị làm khó", còn khách sạn xem đây là cách bảo vệ quyền riêng tư và trải nghiệm cao cấp.

Không gian sang trọng bên trong khách sạn cao cấp Park Hyatt Saigon. Ảnh: ĐVCC.

Trên mạng xã hội, một nữ khách hàng từng lưu trú tại khách sạn Park Hyatt (phường Sài Gòn, TP.HCM) chia sẻ trải nghiệm không hài lòng khi bị nhân viên nhắc nhở việc chụp ảnh trong thang máy.

Theo lời kể, cô chi gần 19 triệu đồng cho vài ngày nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao này. Dù đã biết trước quy định nghiêm ngặt liên quan chụp ảnh và quay phim, cô vẫn cảm thấy khó hiểu trước cách xử lý của nhân viên.

Cụ thể, khi nhóm của cô đứng chờ thang máy và tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, nhân viên khách sạn lập tức nhắc nhở và yêu cầu dừng việc ghi hình.

Điều khiến nữ khách hàng cảm thấy "bức bối" là hoạt động này chỉ mang tính cá nhân, không phục vụ mục đích thương mại, lại diễn ra trong khoảnh khắc đời thường. Theo giải thích của nhân viên, khu vực thang máy được xem là không gian công cộng nên không được phép chụp ảnh.

Đây không phải lần đầu Park Hyatt vấp phải tranh cãi liên quan việc hạn chế chụp ảnh. Đầu tháng 12/2024, một khách hàng khác đến khách sạn dùng trà chiều và chụp ảnh Giáng sinh tại khu Park Lounge cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự.

Theo phản ánh, ngay khi bước vào sảnh, cô đã được nhắc "vui lòng thông cảm dừng lại việc ghi hình".

Không gian kiến trúc bên trong khách sạn. Ảnh: Park Hyatt Saigon.

Trao đổi với Tri Thức - Znews trước đó, đại diện Park Hyatt cho biết chính sách chụp ảnh, quay phim đã được áp dụng từ lâu nhằm đảm bảo không gian yên tĩnh, đề cao quyền riêng tư và sự thoải mái cho tất cả khách hàng.

Tại các khu vực khách sử dụng dịch vụ, việc chụp ảnh bằng điện thoại di động được cho phép, với điều kiện không sử dụng đèn flash và không gây ảnh hưởng đến người khác.

Khách sạn khẳng định không cấm hoàn toàn việc chụp ảnh, song khuyến nghị khách cân nhắc khi ghi hình tại quầy bar và nhà hàng. Ở những khu vực chụp ảnh phổ biến như sảnh, thời gian chụp có thể bị hạn chế để đảm bảo các khách khác cũng được tận hưởng không gian chung.

Trên thực tế, Park Hyatt không phải trường hợp cá biệt. Nhiều khách sạn, resort cao cấp tại Việt Nam và trên thế giới cũng áp dụng các chính sách tương tự.

Từ góc độ của các cơ sở lưu trú hạng sang, những quy định này được xem là cách bảo vệ quyền riêng tư của khách, kiểm soát hình ảnh thương hiệu và duy trì trải nghiệm yên tĩnh, đồng đều cho tất cả du khách.

Bên trong khách sạn 5 sao khác tại TP.HCM. Ảnh: Hotel des arts Saigon.

Theo CNN, một trong những cách để hạn chế quá tải du lịch là tạo cảm giác độc quyền. Trong khi nhiều trào lưu ẩm thực, nghỉ dưỡng dựa vào mạng xã hội để lan truyền, một số khách sạn và nhà hàng lại chọn hướng ngược lại, xây dựng không gian thân mật, hạn chế ghi hình.

Khách sạn Sunset Tower ở Los Angeles (Mỹ), điểm đến quen thuộc của giới nghệ sĩ, cấm chụp ảnh tại nhà hàng và các không gian công cộng. Một phần nhằm khuyến khích khách tận hưởng khoảnh khắc, phần khác để các ngôi sao có nơi tránh xa paparazzi.

Nhiều khách sạn cao cấp cho biết họ không chỉ bán sự xa hoa, mà còn bán khả năng tận hưởng nó trong im lặng.

Sự kín đáo từ lâu đã trở thành một phần của trải nghiệm, nhất là với những nơi thường xuyên đón tiếp các ngôi sao, CEO, thành viên hoàng gia hay giới tỷ phú. Với nhiều người, sức hút của khách sạn nằm ở sự bảo đảm rằng không ai chĩa máy ảnh về phía họ.

Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ và thói quen sử dụng điện thoại liên tục, các khách sạn cho rằng không thể chỉ trông chờ vào phép lịch sự hay ý thức của du khách. Khi một bức ảnh có thể lan truyền chỉ trong vài phút, việc siết chặt quy định được xem là cần thiết.

Từ các phòng suite sang trọng đến quầy bar trong sảnh, khách lưu trú tại những khách sạn này có thể kỳ vọng một lớp bảo vệ quyền riêng tư được đặt lên hàng đầu.

Với các ngôi sao hay lãnh đạo doanh nghiệp vừa rời du thuyền hoặc chuyên cơ, sự kín đáo tuyệt đối là một trong những lý do khiến họ lựa chọn khách sạn hạng sang.

Không gian phòng được lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn truyền thống của cộng đồng Ê Đê và Chăm tại một resort ở Phú Yên (nay là Đắk Lắk). Ảnh: ĐVCC.

Tương tự, tại Việt Nam, theo quy định của Park Hyatt Saigon hay Hotel des Arts Saigon, quyền riêng tư của các tệp khách hàng được xác định là ưu tiên hàng đầu. Việc chụp ảnh hoặc quay phim người khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản là không được phép và khách sạn có quyền yêu cầu xóa hình ảnh hoặc video vi phạm.

Đối với hoạt động chụp ảnh chuyên nghiệp, các khách sạn yêu cầu phải có sự phê duyệt trước của Ban Quản lý và không cho phép thực hiện tại các khu vực công cộng. Mỗi buổi chụp tối đa 6 người và tất cả phải xuất trình giấy tờ tùy thân, khung giờ chụp ảnh giới hạn 10-17h, không bao gồm lưu trú qua đêm.