Món đồ có thể mang về tùy thích từ khách sạn

Xà phòng mini, dép dùng một lần hay gói trà/cà phê thường là đồ tiêu hao trong phòng khách sạn, khách có thể sử dụng và thoải mái mang về mà không bị tính phí.

Bàn chải đánh răng, dao cạo râu dùng một lần... có thể thoải mái lấy và mang về mà không vi phạm quy định của khách sạn. Ảnh: Divyata Dikola/Pexels.

Trong phòng khách sạn, không ít vật dụng được chuẩn bị sẵn để phục vụ nhu cầu cá nhân của khách trong thời gian lưu trú. Những món đồ mang tính tiêu hao, dùng một lần hoặc được xếp vào nhóm tiện ích miễn phí thường có thể lấy và mang về mà không vi phạm quy định của khách sạn.

Theo Travel + Leisure, xà phòng, dầu gội, dầu xả, sữa tắm hoặc kem dưỡng da loại chai nhỏ thường được xem là đồ "complimentary", tức là chi phí đã tính trong giá phòng và khách có thể mang đi. Đây là thông lệ phổ biến của ngành lưu trú toàn cầu.

Ngoài ra, dép đi trong phòng dùng một lần, mũ tắm, bộ bàn chải đánh răng, dao cạo râu hoặc bộ vanity kit nhỏ cũng được chuẩn bị để khách sử dụng cá nhân, nên việc mang về không bị coi là vi phạm quy định khách sạn.

Các gói đồ uống trong phòng cũng nằm trong nhóm có thể lấy. Theo Reader’s Digest, trà túi lọc, cà phê hòa tan, đường, kem pha cà phê và cốc giấy hoặc cốc dùng một lần thường được khách sạn chuẩn bị sẵn để khách dùng thoải mái, kể cả mang theo khi rời phòng.

Một số vật dụng nhỏ khác cũng thường được xem là “quà tặng kèm” như bút, giấy ghi chú, postcard hoặc đồ văn phòng in logo khách sạn được coi là chi phí quảng bá thương hiệu, nên khách mang về thường không gặp vấn đề gì.

Tuy nhiên, lưu ý chỉ những đồ dùng mang tính tiêu hao hoặc dùng một lần mới thuộc nhóm có thể lấy. Những vật dụng này thường có kích thước nhỏ, giá trị thấp và được thay mới cho mỗi lượt khách.