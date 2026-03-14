Ấm đun nước trong khách sạn có thể rất bẩn

Ấm đun nước và máy pha cà phê trong phòng khách sạn đôi khi được dùng cho nhiều mục đích khác ngoài pha đồ uống, vì vậy chuyên gia khuyên nên kiểm tra trước khi sử dụng.

Đối với nhiều người, việc thức dậy và pha một tách cà phê hoặc trà nóng là thói quen mỗi buổi sáng. Vì vậy, khi lưu trú tại khách sạn, ấm đun nước hay máy pha cà phê trong phòng thường là tiện ích được sử dụng gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số du khách trên các diễn đàn du lịch, những thiết bị này đôi khi không đơn giản như vẻ ngoài của chúng.

Lý do đầu tiên nằm ở cách những vị khách trước đó sử dụng các thiết bị này. Trên Reddit và nhiều cộng đồng du lịch, không ít người kể ấm đun nước trong phòng khách sạn đôi khi được dùng để nấu mì, luộc trứng, hâm nóng đồ ăn khi đi du lịch hoặc thậm chí giặt đồ lót. Dù đây không phải là thói quen phổ biến, những câu chuyện như vậy vẫn khiến nhiều người cẩn trọng hơn khi sử dụng lại thiết bị.

Ngoài ra, theo một số nhân viên khách sạn, trong quá trình dọn phòng, ấm đun nước thường chỉ được tráng qua hoặc lau bên ngoài nếu không có dấu hiệu bẩn rõ ràng. Nguyên nhân là vì nhân viên dọn phòng phải làm việc trong thời gian khá gấp, ưu tiên những hạng mục lớn như thay ga giường, lau phòng tắm hay hút bụi. Vì vậy, việc kiểm tra nhanh trước khi sử dụng được xem là bước cẩn thận cần thiết.

Một yếu tố khác cũng được các chuyên gia nhắc đến là môi trường bên trong thiết bị. Theo Business Insider, bên trong ấm đun nước hoặc bình chứa của máy pha cà phê là nơi thường xuyên có nước và độ ẩm, nên dễ tích tụ cặn khoáng hoặc vi khuẩn nếu không được vệ sinh kỹ.

Cách kiểm tra thực ra khá đơn giản. Du khách có thể mở nắp ấm để nhìn bên trong, đun một lượt nước rồi đổ bỏ trước khi sử dụng, hoặc chạy một chu trình nước sạch đối với máy pha cà phê. Chỉ mất vài phút nhưng bước nhỏ này giúp nhiều người yên tâm hơn khi thưởng thức tách cà phê hay trà nóng trong chuyến đi.

Một số người còn gợi ý mang theo nước rửa chén hoặc dung dịch vệ sinh du lịch nhỏ gọn để làm sạch nhanh ấm đun nước nếu cần. Tuy vậy, nhiều du khách cho rằng cách đơn giản nhất vẫn là tráng thiết bị bằng nước sôi trước khi sử dụng.

Trong trường hợp cần giặt đồ nhỏ, đồ lót khi đi du lịch, các chuyên gia cũng khuyên nên sử dụng bồn rửa hoặc dịch vụ giặt ủi của khách sạn thay vì tận dụng ấm đun nước. Điều này không chỉ giúp giữ vệ sinh cho thiết bị mà còn tránh gây bất tiện cho những vị khách tiếp theo.