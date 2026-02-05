Thứ đồ tránh dùng trong khách sạn

Dù phòng tắm khách sạn trông sạch sẽ, chuyên gia du lịch cảnh báo du khách nên thận trọng với các bình dầu gội, sữa tắm dạng refill (châm thêm) để tránh rủi ro, kích ứng.

Du khách nên thận trọng với các bình dầu gội, sữa tắm dạng refill (châm thêm) trong khách sạn. Ảnh: Anna Tarazevich/Pexels.

Phòng tắm khách sạn thường mang lại cảm giác sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, đặc biệt với các sản phẩm vệ sinh cá nhân được chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, theo Denise McCabe, chuyên gia du lịch tại công ty lữ hành nổi tiếng Ireland Prestige Tours, không phải món đồ nào cũng nên sử dụng một cách vô tư. Bà cho biết các bình đựng dầu gội, dầu xả và sữa tắm có thể tái sử dụng ngày càng phổ biến khiến bà dè dặt hơn khi đi lưu trú.

Denise chia sẻ sau nhiều lần tiếp xúc thực tế trong ngành, bà từng gặp các bình đựng có mùi lạ hoặc kết cấu bất thường. “Sau khi chai đã được mở ra và châm thêm sản phẩm nhiều lần, rất khó biết chính xác bên trong còn chứa đúng loại sản phẩm ban đầu hay đã bị thay đổi hoặc nhiễm tạp chất", bà nói.

Vì vậy, giải pháp khá đơn giản của chuyên gia là luôn mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân cỡ nhỏ của riêng mình để tránh rủi ro và giữ sự yên tâm.

Những lo ngại này không chỉ xuất phát từ trải nghiệm cá nhân. Theo một nghiên cứu công bố năm 2023 trên tạp chí khoa học MicrobiologyOpen, khảo sát 104 bình đựng dung dịch rửa trong các phòng khách sạn tại Đức cho thấy 70,2% các bình dạng bơm refill (châm thêm, đổ đầy) có nhiễm vi khuẩn biofilm, trong khi con số này ở dạng không refill chỉ là 10,6%. Kết quả này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở nguy cơ bị can thiệp từ bên ngoài, mà còn liên quan đến quy trình vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị.

Sản phẩm dùng một lần hoặc đồ dùng cá được đánh giá là an toàn hơn so với các bình dạng bơm refill có sẵn trong khách sạn. Ảnh: Alexander Mass, Timur Weber/Pexels.

Song song với đó, xu hướng dùng bình lớn tái nạp đang tăng mạnh do áp lực giảm rác thải nhựa. Theo luật AB1162 của bang California (Mỹ), các khách sạn đang bị hạn chế dần việc cung cấp chai nhựa cỡ nhỏ dùng một lần. Cơ quan môi trường bang New York (NYSDEC) cũng cho biết quy định tương tự có hiệu lực từ năm 2025. Khi mô hình “xanh hóa” trở thành tiêu chuẩn, các hệ thống refill sẽ còn phổ biến hơn, kéo theo yêu cầu cao hơn về kiểm soát vệ sinh.

Một số ấn phẩm du lịch quốc tế cũng đưa ra lời khuyên tương tự. Theo SmarterTravel, du khách nên mang theo đồ dùng cá nhân dạng chiết.

Khi nhiều khách sạn cắt giảm đồ dùng miễn phí, du khách nên mang theo dầu gội, sữa tắm quen dùng để tránh bị kích ứng da hoặc da đầu vì đổi sang sản phẩm lạ.

Dù vậy, Denise nói không phải bình nào trong khách sạn cũng đáng lo. Loại gắn cố định trên tường và có khóa, khách không tự mở được, thường an toàn hơn vì chỉ nhân viên mới châm thêm. Nhưng nếu không rõ bình có khóa thật hay không, bà vẫn chọn mang theo đồ của mình cho chắc.