Khách Việt gọi phòng khách sạn 30 bảng Anh tại Anh như 'quan tài'

Thuê một khách sạn ở tạm chờ chuyến bay từ Anh về Việt Nam, Hồng Ngọc (Hà Nội) bất ngờ khi căn phòng chỉ vừa đủ một người nằm, không có chỗ để vali.

Giữa tháng 1, Đỗ Hồng Ngọc (ngụ Hà Nội) chia sẻ trên nền tảng Threads về trải nghiệm lưu trú đáng nhớ tại Thủ đô London (Anh) vào cuối tháng 12/2025. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi căn phòng chật hẹp, nhưng mức giá lại rất đắt đỏ.

Theo đó, để thuận tiện di chuyển ra sân bay Heathrow trở về Việt Nam vào sáng sớm, cô đã đặt chỗ nghỉ qua đêm ở khách sạn Zedwell Capsule, nằm cạnh trung tâm Piccadilly Circus - địa điểm tiêu biểu ở London.

Phòng cô nhận thuộc loại hình dorm (phòng ngủ tập thể), vừa khít một chiếc nệm đơn, diện tích chỉ 2 m2 và trần khá thấp. Thậm chí, cô ví von căn phòng giống như "chiếc quan tài".

"Nếu nằm lâu, không ra ngoài rất ngột ngạt. Tôi thấy nơi đây giống motel (nhà nghỉ) hơn khách sạn. Đổi lại, vị trí chỉ bước khoảng 100 m là đến ga ngầm để đi tàu điện đến thẳng nhà ga T4 của sân bay, cũng rất tiện đi ăn và chơi. Tôi nghĩ chỉ ngủ một đêm nên đặt phòng tại đây để tiết kiệm, dù có hơi bất ngờ", cô kể với Tri Thức - Znews.

Diện tích thực tế của căn phòng khiến Hồng Ngọc liên tưởng đến chiếc quan tài. Ảnh: Đỗ Hồng Ngọc.

Mức giá vị khách này phải trả cho căn phòng là hơn 30 bảng Anh (khoảng 1,3 triệu đồng), ngang bằng một phòng khách sạn tiêu chuẩn, nhưng không bao gồm bữa sáng. Mỗi khách được phát thêm một khăn mặt, khu vệ sinh dùng chung, khá lớn và sạch.

Tuy nhiên, do không gian phòng hạn chế, 2 chiếc vali của cô đành đặt phía trước. Nếu thuê thêm chỗ giữ hoặc nhận phòng sớm, muộn cần gửi vali phải mất thêm 15 bảng Anh (khoảng 550.000 đồng).

Không khí của khách sạn khá ồn và khó ngủ, bởi khách thuê khác có thể về muộn và phát ra tiếng động liên tục. Khu vực này cũng thường bị phá sóng điện thoại, phải hoàn toàn dựa vào Wi-Fi của khách sạn.

"Mức giá này ở Hà Nội có thể thuê được một căn hộ nhỏ nhắn, tiện nghi hơn ở khu phố cổ", cô bày tỏ.

Theo tìm hiểu, khách sạn Zedwell Capsule nổi tiếng với 1.000 phòng ngủ không cửa sổ, phần lớn phòng theo phong cách khoang ngủ, tập trung vào việc tối ưu hóa giấc ngủ trong không gian tối giản cho du khách. Khi đặt phòng trong ngày hoặc cuối tuần, giá sẽ đẩy lên cao, có thể gấp đôi.

Theo Ngọc, đối với những du khách Việt bay chuyến sáng sớm từ sân bay Heathrow về Việt Nam, hệ thống khách sạn Premier Inn là lựa chọn tối ưu hơn về giá cả và hạng phòng, vị trí thuận tiện và chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển đến các nhà ga.

Ngoài ra, tại Đại học Imperial College London (London) cũng thường cho khách du lịch thuê ký túc xá vào mùa hè, nếu phòng còn trống sẽ mở bán trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến. Mức giá khoảng 80 bảng Anh (xấp xỉ 3 triệu đồng) cho căn phòng thoải mái và đầy đủ nội thất.

Không gian bên ngoài và bên trong phòng dorm của khách sạn. Ảnh: Aoife Fitzmaurice.

Trước đó, Jo Kessel, một nữ du khách, nhà báo người Anh cũng từng trải nghiệm khách sạn này. Cô miêu tả các căn phòng được bố trí theo dạng ký túc xá, nệm êm ái nhưng không nên quỳ hay ngồi thẳng vì trần khá thấp.

Theo Daily Mail, mô hình khách sạn con nhộng xuất hiện đầu tiên tại Osaka (Nhật Bản) vào năm 1979. Những căn phòng có thể nhỏ đến mức khiến nhiều người liên tưởng đến chiếc quan tài. Thế nhưng, gần nửa thế kỷ sau, mô hình từng chỉ là chỗ nghỉ giá rẻ ở Nhật Bản đã phủ sóng khắp thế giới.

Tuy nhiên, khách sạn con nhộng vẫn luôn là chủ đề gây bàn tán. Đối với những du khách ưu tiên vị trí và sự tiện lợi, mô hình này là giải pháp hợp lý. Ngược lại, nếu du khách mong muốn không gian thoáng đãng và tiện nghi có thể thất vọng về diện tích so với số tiền bỏ ra.