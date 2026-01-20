Khách sạn, căn hộ Campuchia tan hoang

Chính quyền Campuchia cho biết 10 khách sạn và căn hộ bị hư hại trong các sự cố xung đột hồi tháng 12 vừa qua, gây thêm áp lực cho ngành lưu trú vốn đang thiệt hại về vấn đề an toàn điểm đến.

Khách sạn ở xã Tmor Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat bị thả bom, phá hủy. Ảnh: Kiripost.

Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận tổng cộng 10 khách sạn và căn hộ bị hư hại trong giai đoạn từ ngày 7 đến 27/12/2025, thời điểm xảy ra các xung đột tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan. Cơ quan này cho biết hiện vẫn đang tiến hành đánh giá tổng thể mức độ thiệt hại.

Theo ông Hy Sothea, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Campuchia (CHA), tất cả các cơ sở bị ảnh hưởng đều nằm dọc tuyến biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, do CHA không có chi nhánh hoạt động tại các địa điểm này, hiệp hội không nắm được thông tin chi tiết cũng như liên hệ của các chủ cơ sở lưu trú bị thiệt hại.

Ông Sothea cho biết những diễn biến gần đây đã tác động tiêu cực đến toàn ngành khách sạn Campuchia, chủ yếu xuất phát từ lo ngại về an toàn của du khách. Tại Siem Reap, CHA đang kiến nghị gia hạn miễn thuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là các khách sạn đang gặp khó khăn.

Một khách sạn và một cây cầu ở quận Thmar Da bị phá hủy do các cuộc không kích của Thái Lan. Ảnh: AKP.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết không thể cung cấp tên cụ thể của các cơ sở lưu trú bị ảnh hưởng.

Trong số 10 cơ sở bị hư hại, 4 cơ sở nằm tại tỉnh Preah Vihear, theo Phó thống đốc tỉnh Kim Chan Panha. Ông cho biết hai khách sạn và hai nhà nghỉ đã bị phá hủy trong các sự cố gần đây. Tính đến nay, các chủ sở hữu vẫn chưa nhận được hỗ trợ từ chính phủ, song chính quyền địa phương coi việc hỗ trợ là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Ông Chan Panha xác nhận các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đều thuộc sở hữu của người Campuchia. Theo ông, ưu tiên trước mắt của địa phương là hỗ trợ người dân trở về từ các trại tị nạn, sau đó mới tập trung vào các bước phục hồi kinh tế. Khi được hỏi về chi tiết thiệt hại, ông cho biết không nhớ cụ thể và cho hay địa phương sẽ xem xét các chính sách cải cách kinh tế để hỗ trợ hoạt động thương mại, nông nghiệp và kinh doanh.

Tại tỉnh Pursat, Thống đốc Khoy Rida cho biết một khách sạn trong tỉnh đã bị hư hại và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ông chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết.