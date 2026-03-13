Vì sao một số người Nhật Bản cố tình va vào người lạ giữa phố đông?

Video bé gái bị đẩy ngã giữa ngã tư Shibuya (Tokyo) làm dấy lên tranh luận về hiện tượng "butsukari" - hành vi cố tình va vào người khác trong đám đông tại Nhật Bản.





Đoạn video ban đầu ghi lại một khoảnh khắc vui vẻ, bé gái Đài Loan (Trung Quốc) tỏ ra thích thú khi được đến Tokyo (Nhật Bản), mỉm cười và giơ tay làm dấu chữ "V" trước máy quay. Chỉ vài giây sau, em bất ngờ bị một phụ nữ đeo khẩu trang đẩy từ phía sau, ngã xuống đất. Người này sau đó tiếp tục bước đi và rời khỏi khung hình.

Theo giới quan sát, đây không phải là cú va chạm vô tình trong đám đông mà là một ví dụ của hiện tượng "butsukari otoko", thuật ngữ chỉ những người cố tình va chạm hoặc xô đẩy người khác nơi công cộng, theo The Guardian.

Hiện tượng cố tình va chạm với người khác bắt đầu được chú ý tại Nhật Bản từ năm 2018, sau khi xuất hiện đoạn video ghi cảnh một người đàn ông cố ý lao vào nhiều phụ nữ tại ga Shinjuku - nhà ga có lưu lượng hành khách lớn nhất thế giới.

Tháng 5/2025, một phó giáo sư 59 tuổi tại thành phố Fukuoka bị bắt với cáo buộc tấn công nhiều người đi đường sau khi dùng túi xách đánh vào họ khi đi ngang qua. Theo quy định pháp luật Nhật Bản, người này có thể đối mặt mức án tối đa 2 năm tù hoặc phạt tiền đến 300.000 yen (khoảng 1.895 USD ). Những trường hợp gây thương tích cho nạn nhân có thể bị xử phạt nặng hơn.

Giao lộ Shibuya, Tokyo nổi tiếng với cảnh dòng người đông đúc. Ảnh: Reuters.

Một số vụ việc tương tự cũng được ghi nhận quanh ga Tamachi ở Tokyo, trong đó một phụ nữ từng bị va chạm mạnh đến mức gãy xương sườn. Sau đó, khu vực ra vào nhà ga phải bố trí các làn đi bộ được phân cách bằng cọc chắn nhằm kiểm soát dòng người.

Không chỉ đàn ông thực hiện hành vi này, dù theo ghi nhận không chính thức họ vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn. Nhiều video đăng trên mạng xã hội cho thấy cả nam và nữ cố tình bước nhanh trong các không gian công cộng đông đúc để va vai vào những người xung quanh.

Do hiện tượng này còn khá mới, hiện chưa có số liệu thống kê chính thức. Trong nhiều trường hợp, người gây ra hành vi lợi dụng đám đông để nhanh chóng rời đi. Một số nạn nhân thậm chí không nhận ra mình bị nhắm mục tiêu.

Du khách đi bộ trên con đường dẫn đến chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, Nhật Bản, ngày 13/1/2025. Ảnh: Paul Miller.

Một khảo sát năm 2024 với 21.000 người cho thấy 14% cho biết từng là nạn nhân của "butsukari", 6% nói đã chứng kiến một vụ tấn công và 5% cho biết vừa từng bị tấn công vừa từng chứng kiến sự việc.

Kiryu Masayuki, giáo sư xã hội học tại Đại học Toyo, chuyên nghiên cứu tâm lý tội phạm, cho rằng hành vi cố tình va chạm với người khác phản ánh một số vấn đề của xã hội hiện đại.

Hiện tượng này có liên quan đến những biến đổi trong quan hệ giới và áp lực xã hội. Những quan niệm truyền thống như đàn ông vượt trội hơn phụ nữ vẫn tồn tại trong xã hội Nhật Bản. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường lao động khó khăn và nhiều người lo ngại về tương lai, các quan niệm truyền thống về nam tính cũng dần thay đổi.

"Việc cố tình va vào phụ nữ là cách ít rủi ro để trút bỏ sự bức bối. Họ tin rằng mình sẽ không bị cảnh sát bắt", giáo sư Kiryu Masayuki nói.

Làn sóng quá tải du lịch tại Nhật Bản cũng được cho là khiến tình trạng này dễ xảy ra hơn, khi nhiều du khách tập trung tại các địa điểm đông đúc ở Tokyo, Kyoto và Osaka để chụp ảnh và quay video.

Sau vụ việc tại ngã tư Shibuya, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo đã khuyến cáo công dân giữ khoảng cách với người khác ở nơi đông người và hạn chế sử dụng điện thoại khi đang đi bộ.