ĐSQ Trung Quốc tại Nhật Bản cảnh báo sau vụ bé gái bị xô ngã ở ngã tư

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cảnh báo công dân về tình trạng gia tăng các vụ "tấn công có chủ đích" dưới vỏ bọc người đi bộ, sau video bé gái bị xô ngã ở ngã tư Shibuya.

Trong thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức ngày 4/3, Đại sứ quán (ĐSQ) Trung Quốc tại Nhật Bản cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp giả làm người đi đường, nhắm vào du khách nước ngoài, phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi tại các khu vực đông người như: Ikebukuro, Shibuya (Tokyo) và Shinsaibashi, Dotonbori (Osaka).

Các đối tượng bị cho là "cố tình huých tay hoặc lao vào nạn nhân" gây thương tích sau đó nhanh chóng lẩn vào đám đông, theo Tân Hoa Xã.

Thông báo được đưa ra sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh bé gái đến từ Đài Loan (Trung Quốc) bị một phụ nữ cố ý xô ngã khi đang tạo dáng chụp ảnh tại một vạch qua đường ở ngã tư Shibuya vào ngày 25/2.

Người này cũng từng bị bắt gặp dùng khuỷu tay huých vào một người đàn ông đang chụp hình, rồi tiếp tục làm tương tự với một cô gái khác. Sự việc lần này làm dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng mạng.

Giao lộ Shibuya, Tokyo nổi tiếng với cảnh dòng người đông đúc. Ảnh: Reuters.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân Trung Quốc tại Nhật Bản tăng cường ý thức an toàn, hạn chế đến những khu vực có mật độ người cao và tình hình an ninh phức tạp. Người dân cần giữ khoảng cách an toàn với người xung quanh, chú ý trông nom trẻ em và người cao tuổi tại nơi đông người.

Trong giờ cao điểm sáng và chiều, người đi bộ được khuyên không sử dụng điện thoại khi di chuyển tại nhà ga, hành lang, thang cuốn, cầu thang bộ và vạch sang đường, đồng thời luôn quan sát xung quanh.

Những người gặp phải tình huống tương tự được đề nghị lưu giữ bằng chứng như chụp ảnh hiện trường, xác định vị trí camera giám sát, nhờ sự hỗ trợ của người qua đường và nhanh chóng trình báo tại đồn cảnh sát gần nhất để lập hồ sơ vụ việc.

Du khách Trung Quốc mặc kimono tham quan chùa Sensoji ở quận Asakusa, Tokyo, Nhật Bản, tháng 11/2025. Ảnh: The Japan Times.

Đại sứ quán cũng lưu ý theo luật pháp Nhật Bản, hành vi tấn công thân thể nhưng không gây thương tích được xem là tội hành hung, có thể bị phạt tối đa hai năm tù hoặc phạt tiền đến 300.000 yen (khoảng 1.904 USD ).

Nếu gây thương tích, hành vi có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích với mức án lên đến 15 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 500.000 yen.

Nạn nhân được khuyến nghị tìm kiếm hỗ trợ y tế và cân nhắc khởi kiện dân sự nếu cần thiết. Người bị cố tình va chạm có thể gọi số khẩn cấp của Nhật Bản hoặc đến bệnh viện để kiểm tra thương tích, xin cấp giấy chứng nhận y tế và lưu giữ hóa đơn chi phí làm bằng chứng cho các yêu cầu bồi thường.

Đối với du khách lưu trú ngắn hạn, Đại sứ quán khuyến cáo nên mua bảo hiểm trước khi khởi hành để được hỗ trợ trong trường hợp xảy ra sự cố.