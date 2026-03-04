Du thuyền vẫn tiệc tùng dù tên lửa bay trên đầu tại Dubai

Tối 2/3, hành khách tham dự "white party" trên một du thuyền mắc kẹt tại Dubai. Hoàn cảnh đặc biệt khiến mọi người xích lại gần nhau hơn.

Du thuyền MSC Euribia tại ga tàu du lịch Doha ở Qatar năm 2024. Ảnh: Noushad Thekkayil.

Rạng sáng 1/3, Lesley Ballantyne tỉnh giấc khi điện thoại phát cảnh báo khẩn cấp "Nguy cơ tên lửa, lập tức tìm nơi trú ẩn gần nhất". Chồng bà, Alistair, dường như không nghe thấy. Ballantyne bước ra khỏi giường, nhìn qua ô cửa cabin trên du thuyền. Bên ngoài chỉ là bóng tối và ánh đèn cảng Dubai.

Hai ngày sau, bà vẫn ở trên du thuyền MSC Euribia dài 331 m với 19 tầng đang neo tại Dubai, theo CNN.

Euribia là một trong nhiều du thuyền hiện chưa thể rời Trung Đông khi xung đột leo thang. Với hàng nghìn hành khách và thủy thủ đoàn, những hải trình nghỉ dưỡng vốn quen thuộc qua các cảng vùng Vịnh và Biển Đỏ nay trở thành cuộc chờ đợi bất định. Nhiều tàu phải thay đổi lộ trình, hoãn khởi hành hoặc neo đậu vì vấn đề an ninh.

"Chúng tôi nghe vài tiếng nổ lớn, thấy tên lửa bị đánh chặn từ xa, nhưng mọi thứ dường như vẫn ở phía chân trời", Ballantyne, đến từ Scotland, nói. Sau khi nhận cảnh báo mà không thấy gì bất thường bên ngoài, bà quay lại giường ngủ.

Sharon Cockram, một hành khách người Anh khác trên du thuyền Euribia, nói chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống vốn chỉ xem trên tivi như vậy.

Hiện các tàu gần như chưa thể rời cảng Dubai, tránh di chuyển qua Strait of Hormuz - tuyến đường biển chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp đã nâng mức đánh giá rủi ro khu vực lên mức cao nhất "nghiêm trọng", đồng nghĩa nguy cơ tấn công được xem là "gần như chắc chắn".

Tàu Mein Schiff 5 mắc kẹt tại cảng Doha, Qatar, ngày 2/3. Ảnh: Noushad Thekkayil.

Ngoài Euribia, tàu Celestyal Discovery của hãng Celestyal Cruises (Hy Lạp) cũng mắc kẹt tại Dubai, tàu chị em Celestyal Journey đang neo tại Doha. Hãng TUI Cruises của Đức có hai tàu trong khu vực gồm Mein Schiff 5 ở Doha và Mein Schiff 4 tại Abu Dhabi.

Hãng cho biết một chuyến bay đặc biệt của Emirates đã đưa 218 hành khách từ Mein Schiff 4 về Munich. Những hành khách còn lại hy vọng sớm được lên bờ và bay về nước, song tình hình địa chính trị biến động khiến thời điểm hồi hương chưa thể xác định.

Dù vậy, cả Ballantyne và Cockram cho biết họ cảm thấy an toàn trên tàu và sẵn sàng chờ đến khi hãng xác nhận có thể rời đi. Cả hai đã đặt vé máy bay vào ngày 7/3 và hy vọng kế hoạch không thay đổi.

Ballantyne mô tả bầu không khí chung vẫn "tích cực", không có dấu hiệu hoảng loạn. Hai hành khách đều khen ngợi thủy thủ đoàn đã giữ tinh thần lạc quan, dù bản thân họ cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.

Các hoạt động giải trí trên tàu vẫn diễn ra bình thường. Tối 2/3, hành khách tham dự "white party", bữa tiệc yêu cầu trang phục trắng, với đồ ăn, thức uống và âm nhạc. "Không khí rất sôi động", Ballantyne nói, cho rằng hoàn cảnh đặc biệt khiến mọi người xích lại gần nhau hơn.

Tuy nhiên, bà thừa nhận việc vừa nghe tiếng tên lửa, vừa tham gia tiệc tùng là trải nghiệm "siêu thực" với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

"Chúng tôi thực sự bị mắc kẹt, nên việc có điều gì đó để phân tâm rất quan trọng. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào", nữ du khách nói.

Hình ảnh vệ tinh của eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược giữa Iran và Oman, nối liền Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập. Các tàu du lịch hiện tránh tuyến đường thủy này. Ảnh: Gallo Images.

Hãng MSC Cruises cho biết đang phối hợp các đại sứ quán và cơ quan ngoại giao để đưa hành khách hồi hương ngay khi các chuyến bay được nối lại. Theo thông báo của hãng, tình hình trên tàu vẫn được kiểm soát, hành khách tiếp cận đầy đủ dịch vụ và tiện ích.

Dẫu vậy, cả Ballantyne và Cockram đều lo lắng về chuyến bay trở về, trong bối cảnh một số sân bay trong khu vực từng bị tấn công. "Tôi chỉ thực sự yên tâm khi máy bay vào không phận châu Âu", Cockram nói.

Trong lúc chờ đợi, họ chọn cách tập trung vào hiện tại, tận hưởng một chuyến du thuyền chưa từng rời cảng.