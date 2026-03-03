Vị thế 'thiên đường an toàn' của Dubai lung lay sau nhiều thập kỷ

Các đòn đáp trả của Iran đang đặt ra phép thử chưa từng có đối với hình ảnh "nơi trú ẩn an toàn" mà Dubai dày công xây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Một số du khách và người dân địa phương mạo hiểm ra ngoài tắm nắng trên bãi biển Dubai gần bến du thuyền sau các vụ tấn công cuối tuần, ngày 1/3. Ảnh: Christopher Pike.

Trong nhiều thập kỷ, thông điệp quảng bá của Dubai gắn liền với những đường chân trời rực rỡ, mức lương miễn thuế, môi trường kinh doanh thuận lợi và một lời hứa ngầm: dù Trung Đông biến động ra sao, thành phố này vẫn khác biệt. Những xung đột làm rung chuyển khu vực dường như dừng lại trước biên giới Dubai, Reuters nhận định.

Tuy nhiên, cuối tuần qua, không khí xa hoa và yên bình tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp bị phá vỡ khi Iran nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm trên khắp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Hàng loạt tên lửa nhằm vào các biểu tượng của Dubai như khách sạn Jumeirah Burj Al Arab và Fairmont Dubai. Hành khách hối hả sơ tán khỏi sân bay quốc tế Dubai, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới.

UAE vốn được du khách lựa chọn không chỉ nhờ ẩm thực đạt sao Michelin, dịch vụ lưu trú, mua sắm và bãi biển, mà còn bởi hình ảnh điểm đến an toàn giữa khu vực nhiều biến động. Năm ngoái, Dubai đón 19,59 triệu lượt khách, tăng 5% so với mức kỷ lục năm 2024, theo Sở Kinh tế và Du lịch Dubai.

Các sân bay trong khu vực là trung tâm trung chuyển lớn cho hành khách đi Ấn Độ, châu Phi và châu Á. Năm 2025, hơn 33 triệu lượt khách đã đi qua 5 sân bay của Abu Dhabi, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Người dân đi xe scooters trên con phố cạnh tòa nhà Burj Khalifa sau vụ tấn công của Iran tại Dubai, ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, các cuộc không kích buộc sân bay tại Dubai, Abu Dhabi và Doha (Qatar) phải đóng cửa. Khi giao tranh tiếp diễn, hàng trăm nghìn khách du lịch và doanh nhân chật vật tìm vé về nước, New York Times đưa tin.

Henry Harteveldt, chuyên gia phân tích ngành hàng không tại công ty nghiên cứu Atmosphere Research, cho rằng xung đột sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tới các sân bay trên toàn thế giới và có thể khiến kế hoạch du lịch quốc tế chững lại.

"Hiện không có sự chắc chắn về thời điểm giao tranh kết thúc và khi nào việc khai thác chuyến bay thương mại được coi là an toàn để nối lại. Rõ ràng du khách sẽ có nhiều lo ngại chính đáng về việc có nên đi qua các sân bay này, ít nhất là trong giai đoạn ngay sau xung đột", ông nói.

Chresida Elston, du khách Anh đang nghỉ dưỡng cùng chồng và hai con tại khách sạn Mandarin Oriental Jumeira (Dubai), chia sẻ qua điện thoại:

"Tôi không thể tin không có cách nào để rời đi. Thật siêu thực khi vẫn ra bãi biển và giả vờ như kỳ nghỉ bình thường trước mặt các con, trong khi trên trời có tiếng nổ và bạn không biết tên lửa tiếp theo sẽ rơi xuống đâu".

Đại diện ngành du lịch Dubai đang tìm cách trấn an du khách, cho rằng các vụ mảnh vỡ rơi từ các cuộc không kích "là sự cố riêng lẻ".

"Dubai từ lâu được ghi nhận nhờ hạ tầng vững chắc, quản trị hiệu quả và năng lực ứng phó khủng hoảng", Ali Asgar Hussain, Giám đốc điều hành công ty du lịch Turning Point Tourism tại Dubai, nói.

Máy bay đỗ tại nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Dubai sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Ahmed Soliman, Giám đốc điều hành công ty du lịch Travel Connections Arabia, cho biết tình hình Dubai vẫn ổn định, người dân cố gắng duy trì sinh hoạt thường ngày. Ngày 2/3, bầu không khí tại Dubai nhìn chung yên ả, một số du khách ra ngoài tắm nắng, song nhiều người chọn ở lại khách sạn.

Một số người tìm đến các công ty an ninh tư nhân để rời Dubai bằng đường bộ sang Riyadh (Arab Saudi) hoặc Muscat (Oman), nơi máy bay tư nhân và thương mại vẫn hoạt động.

Rafal Hyps, Giám đốc điều hành công ty quản lý rủi ro toàn cầu Sicuro Group, cho biết doanh nghiệp triển khai vận chuyển đường bộ có gắn định vị GPS 24/7 từ Dubai đến các cửa khẩu còn mở.

Đơn vị đã hỗ trợ khoảng 1.000 người, bao gồm nhân viên các tập đoàn đa quốc gia, văn phòng quản lý tài sản gia đình và khách lẻ. Chi phí di chuyển đường bộ tương đương giá vé máy bay quốc tế.

Sân bay Dubai ngập khói trong cuộc phản đòn của Iran Các video trên mạng xã hội cho thấy khói bao trùm bên trong sân bay quốc tế Dubai khi nhân viên các hãng hàng không sơ tán khỏi tòa nhà.