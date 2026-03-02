Bên trong khách sạn 33.000 USD/đêm ở Dubai vừa bốc cháy

Theo Văn phòng Truyền thông Dubai, rạng sáng ngày 1/3 (giờ địa phương), khách sạn Burj Al Arab , nằm trên hòn đảo nhân tạo gần bãi biển Jumeirah, ghi nhận hư hại sau khi mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống, gây ra đám cháy nhỏ ở phần mặt tiền. Ngọn lửa sau đó đã được xử lý kịp thời. Khách sạn 5 sao này là một trong những biểu tượng xa hoa nhất của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và cũng là một trong những khách sạn cao nhất thế giới. Khai trương vào tháng 12/1999, khách sạn gồm 60 tầng, cao khoảng 321 m so với mặt nước vịnh Ả Rập.

Khách sạn có thiết kế mô phỏng cánh buồm dhow truyền thống, tượng trưng cho khát vọng không ngừng vươn cao của Dubai , kết nối với đất liền bằng cây cầu riêng biệt. Nội thất bên trong dát 1.790 m2 lá vàng 24K và đá cẩm thạch cao cấp. Sảnh chính có atrium (khoảng thông suốt từ dưới lên trên) cao gần 180 m. Trên đỉnh là sân đỗ trực thăng, từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao của các vận động viên quần vợt và golf thế giới.

Ở Burj Al Arab chỉ có 199 phòng hạng sang với dịch vụ cao cấp, quản gia riêng cho từng phòng, đội xe Rolls-Royce đưa đón khách và đồ vệ sinh cá nhân miễn phí thuộc thương hiệu Hermès. Mỗi phòng suite đều có không gian rộng từ 170 m2, cửa kính bao quanh mang đến nhìn toàn cảnh đại dương. Mức giá một đêm lưu trú tại đây rơi vào khoảng 5.000 AED (tương đương 35,5 triệu đồng) cho suite một phòng ngủ, chưa gồm bữa sáng.

Phòng tổng thống là biểu tượng của sự xa hoa tuyệt đối, thiết kế cho giới siêu giàu với mức giá 120.000 AED/đêm (gần 33.000 USD , tương đương 850 triệu đồng). Không gian theo phong cách Ả Rập hoàng gia pha hiện đại, rộng khoảng 700 m2 và có 2 tầng thông nhau. Các bức tường, sàn nhà đều ốp đá cẩm thạch - loại đá dùng để chạm khắc tượng David nổi tiếng của Michelangelo - và lót thảm dệt thủ công. Nội thất dát vàng, bọc nhung, được đặt làm riêng, chi tiết trang trí tinh xảo đến mức "phô trương có chủ ý". Đặc biệt là 2 phòng tắm trang bị bồn tạo sóng cỡ lớn, bao quanh bởi các cột đá cẩm thạch vàng kiểu La Mã.

Bên trong khách sạn có 9 nhà hàng và quán bar, chuyên phục vụ món ăn theo phong cách châu Âu và Trung Đông . Nổi bật nhất là cà phê cappuccino được trang trí bằng những vụn vàng 24K. Theo quy định, mỗi vị khách được phục vụ bởi 8 nhân viên. Đội ngũ 200 đầu bếp tại đây phải thi tuyển vào nhà hàng với bài kiểm tra kiến thức gắt gao về các món ăn cao cấp.

Ngoài bãi biển riêng, hướng ra vịnh Ả Rập dành cho khách lưu trú, khách sạn còn có dịch vụ chèo SUP, trực thăng đưa đón riêng, đi kèm ngắm cảnh Dubai từ trên cao.

Tiện ích được nhiều khách lưu trú đánh giá cao là phòng và sân tập thể thao. Tại đây bố trí nhiều thiết bị tập cardio và cơ thân chất lượng cao, như máy chạy bộ, xe đạp, tạ... Kèm theo chương trình huấn luyện cá nhân. Song song đó là các lớp yoga, pilates hoặc bài tập chức năng theo lịch của khách sạn (có thể yêu cầu trước). Nhờ kết hợp giữa kiến trúc xa hoa và các tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, Burj Al Arab từ lâu đã trở thành một trong những công trình nhận diện thương hiệu chính của Dubai .

