Dubai yêu cầu khách sạn không đuổi khách mắc kẹt

Cơ quan chức năng Dubai yêu cầu các khách sạn không đuổi khách trong bối cảnh hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc hoãn vì xung đột.

Khách sạn biểu tượng Dubai Burj Al Arab vẫn đứng vững sau loạt tấn công tên lửa, ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Các cơ sở lưu trú tại Dubai vừa nhận được email từ Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (Department of Economy and Tourism - DET), đề nghị hỗ trợ tối đa cho những du khách bị ảnh hưởng bởi tình trạng hủy hoặc chậm chuyến bay.

Theo nội dung email mà Khaleej Times tiếp cận, DET hướng dẫn cụ thể cách các khách sạn cần hỗ trợ những du khách mắc kẹt.

"Chúng tôi đề nghị quý đơn vị hợp tác, bảo đảm những khách lẽ ra phải trả phòng nhưng không thể rời đi do hoàn cảnh này được lựa chọn gia hạn thời gian lưu trú theo đúng các điều kiện của đặt phòng ban đầu", email của DET nêu rõ.

DET nhấn mạnh điều quan trọng là "không khách nào bị đuổi trong những trường hợp như vậy".

Cơ quan này cũng yêu cầu các khách sạn thông báo cho DET sớm nhất có thể nếu khách không đủ khả năng chi trả chi phí phát sinh khi gia hạn lưu trú. Trong trường hợp đó, khách sạn phải cung cấp thêm thông tin, bao gồm thời gian lưu trú ban đầu, chi tiết việc gia hạn và liệu chi phí lưu trú có được bên thứ 3 chi trả hay không.

Một vật thể bị chặn lại, rơi xuống biển gần quần đảo Palm Jumeirah của Dubai hôm 28/2. Ảnh: Fadel Senna.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hơn 1.500 chuyến bay trên toàn khu vực bị hủy do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Một số hãng hàng không của UAE đã tạm dừng toàn bộ chuyến bay đi và đến nước này cho đến hết ngày 2/3.

Ông Mohamed Rafi, Giám đốc điều hành tập đoàn Flora Hospitality, cho biết đơn vị đã làm việc với DET và cam kết hợp tác đầy đủ.

"Hiện toàn bộ khách sạn của chúng tôi đều kín phòng. DET yêu cầu chúng tôi hỗ trợ ở mức cao nhất cho du khách. Khách sạn cũng có chính sách nội bộ không tăng giá trong các tình huống như vậy và không đuổi khách nếu họ không thể thanh toán", ông nói.

Tại Abu Dhabi, Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi (Department of Culture and Tourism - DCT Abu Dhabi) cũng yêu cầu các khách sạn trên địa bàn gia hạn lưu trú cho những khách không thể di chuyển do gián đoạn chuyến bay. Cơ quan chức năng sẽ chi trả chi phí cho những đêm du khách phải lưu trú bổ sung.

Trước đó, Tổng cục Hàng không Dân dụng UAE (General Civil Aviation Authority - GCAA) thông báo nước này sẽ thanh toán toàn bộ chi phí lưu trú và ăn uống cho các hành khách bị ảnh hưởng và mắc kẹt.

Một số du khách và người dân địa phương đã mạo hiểm ra ngoài tắm nắng trên bãi biển Dubai gần bến du thuyền sau các vụ tấn công cuối tuần, ngày 1/3. Ảnh: Christopher Pike.

Theo Reuters, hàng nghìn chuyến bay tiếp tục bị hủy trong ngày 2/3 khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đẩy ngành hàng không toàn cầu vào tình trạng rối loạn nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Các sân bay lớn tại Trung Đông, trong đó có Dubai - trung tâm hàng không quốc tế bận rộn nhất thế giới - đã đóng cửa ngày thứ 3 liên tiếp.

Ba hãng hàng không lớn của Vùng Vịnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Emirates (Dubai) và Etihad Airways (Abu Dhabi) thông báo các chuyến bay đến và đi từ trung tâm trung chuyển của họ sẽ ngừng khai thác đến cuối sáng 3/3. Qatar Airways cũng tạm dừng hoạt động chừng nào không phận Qatar còn đóng cửa.

Tối 2/3, Emirates và Etihad dự kiến khai thác lại một số chuyến chọn lọc, mở ra hy vọng khôi phục dần hoạt động đi lại. Cơ quan hàng không UAE cho biết sẽ cho phép các "chuyến bay đặc biệt" hoạt động nhằm đưa hành khách mắc kẹt rời đi.

Trong khi đó, không phận trên Iran, Iraq, Kuwait, Israel, Bahrain, UAE và Qatar gần như trống tính đến ngày 2/3, theo dữ liệu từ trang theo dõi Flightradar24.

