Toàn bộ lưu ý khi khách Việt bay qua Trung Đông

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không đến Iran và Israel, trong khi nhiều hãng bay tạm dừng hoặc điều chỉnh chuyến, doanh nghiệp lữ hành Việt kích hoạt phương án ứng phó.

Du khách xếp hàng trước quầy dịch vụ của Qatar Airways tại sân bay Quốc tế I Gusti Ngurah Rai sau khi các chuyến bay đến Doha, Dubai và Abu Dhabi bị hủy bỏ ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang do các hoạt động quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân không đến Iran và Israel thời điểm hiện tại, tránh di chuyển đến các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Công dân Việt Nam đang ở Iran, Israel và các địa bàn liên quan được đề nghị giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan đại diện, theo dõi thông tin cập nhật và chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại.

Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo các cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong và ngoài nước, sẵn sàng triển khai biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho công dân và trụ sở cơ quan đại diện.

Công dân Việt Nam vẫn an toàn

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cho biết 38 công dân vẫn an toàn, không có du khách Việt mắc kẹt. Đại sứ quán đã sơ tán 19 cán bộ đến một thành phố miền Bắc Iran, cách Tehran gần 400 km, thuộc khu vực không bị tấn công. Hai sinh viên đang lưu trú tại thành phố cách Tehran khoảng 200 km, hiện sức khỏe và tâm lý ổn định.

Các đại sứ quán Việt Nam tại Israel, Arab Saudi, UAE, Qatar và Kuwait đã phát cảnh báo khẩn, khuyến nghị công dân hạn chế di chuyển, tránh nơi đông người và địa điểm nhạy cảm, chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn tại chỗ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel (28/2) khuyến cáo công dân sẵn sàng phương án về nước hoặc sang nước thứ ba.

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE công bố bản đồ khu vực rủi ro và điểm trú ẩn an toàn tại Dubai và Abu Dhabi. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Tại Arab Saudi (1/3), đại sứ quán mở biểu mẫu đăng ký trực tuyến cho công dân có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị người Việt tại Arab Saudi và các nước kiêm nhiệm gồm Oman, Bahrain, Yemen mang theo giấy tờ tùy thân, lưu bản sao điện tử và chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay.

Tại UAE, đại sứ quán đề nghị công dân theo dõi sát diễn biến, đặc biệt với người đang kẹt tại sân bay cần tuân thủ hướng dẫn của hãng hàng không và giới chức. Cơ quan này đã công bố bản đồ khu vực rủi ro và điểm trú ẩn an toàn tại Dubai và Abu Dhabi.

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar mở đăng ký trực tuyến để cập nhật thông tin cộng đồng, khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm thiết yếu và tuân thủ ngay khi giới chức ban hành hướng dẫn "trú ẩn tại chỗ".

Tại Kuwait, đại sứ quán cho biết đang triển khai biện pháp "trú ẩn tại chỗ" với toàn bộ nhân viên, khuyến nghị công dân thực hiện tương tự và hạn chế di chuyển do nguy cơ không kích tiếp diễn.

Hãng hàng không khuyến cáo gì?

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay trước tình hình chiến sự.

Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay đến châu Âu của hãng đều được điều chỉnh đường bay tránh xa khu vực căng thẳng tại Trung Đông. Hãng tiếp tục theo dõi sát diễn biến để chuẩn bị phương án phù hợp khi cần thiết.

Trong khi đó, các hãng hàng không Việt Nam khác hiện không khai thác đường bay đi, đến hoặc bay qua khu vực Trung Đông.

Máy bay của Qatar Airways và Emirates Airways đậu tại sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai, Bali, Indonesia do một số chuyến bay đến Dubai và Doha bị hủy, ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Đối với các hãng hàng không quốc tế, Emirates thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động đến và đi từ Dubai đến 15h ngày 2/3 (giờ UAE) do nhiều không phận đóng cửa. Hãng cho phép hành khách đặt lại chuyến trước hoặc trong ngày 5/3 được đổi sang chuyến khác trước 20/3 hoặc yêu cầu hoàn vé.

Etihad Airways cho biết tất cả chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi bị đình chỉ đến 14h ngày 2/3 (giờ UAE) do đóng cửa không phận khu vực. Hãng khuyến nghị khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi di chuyển và lưu ý lịch khai thác có thể thay đổi trong thời gian ngắn.

Air France hủy các chuyến bay theo lịch trình đến và đi từ Tel Aviv, Beirut, Dubai và Riyadh từ 28/2-3/3.

Tập đoàn Lufthansa tạm ngừng các chuyến bay đến Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil, Dammam và Tehran đến ngày 8/3, hãng cũng không đi/đến không phận Israel, Lebanon, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrain, Dammam và Iran trong thời gian này.

Các chuyến bay đến và đi từ Dubai cũng bị tạm dừng đến 4/3 và không sử dụng không phận UAE đến cùng thời điểm. Hành khách có thể yêu cầu hoàn vé hoặc đổi sang chuyến khác theo chính sách hỗ trợ.

Hành khách trình báo với bộ phận chăm sóc khách hàng của Qatar Airways tại sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai sau khi các chuyến bay đến Doha, Dubai và Abu Dhabi bị hủy bỏ, ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Lưu ý từ công ty lữ hành

Trả lời Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông Vietravel, cho biết doanh nghiệp đang phục vụ 3 đoàn với 51 khách tại Dubai và một đoàn 24 khách tại Ai Cập. Hiện tất cả hành khách và đoàn hướng dẫn viên đều an toàn.

Công ty đã phối hợp hãng bay và đối tác địa phương bố trí khách sạn đạt tiêu chuẩn, đảm bảo ăn uống và duy trì liên lạc thường xuyên.

Vietravel cho biết đã kích hoạt cơ chế điều hành khi phát sinh điều chỉnh hàng không, tư vấn phương án phù hợp cho các đoàn dự kiến khởi hành tháng 3 sử dụng Emirates và Qatar Airways.

Doanh nghiệp đánh giá biến động hiện nay có thể gây tác động ngắn hạn đến chi phí và lịch trình, song nếu không lan rộng thành xung đột khu vực, thị trường có khả năng phục hồi nhờ hệ thống trung chuyển của Dubai, Doha và Abu Dhabi.

Hành khách chờ đợi tại sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal, Dhaka, Bangladeshsau khi các chuyến bay đến Dubai và Bahrain bị hủy bỏ vào ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết khách gia đình và người lớn tuổi, nếu nối chuyến qua Dubai, Doha, Abu Dhabi để sang châu Âu, cần chuẩn bị tinh thần cho khả năng đổi giờ, đổi đường bay hoặc nối chuyến dài hơn.

Đơn vị ghi nhận nhiều đoàn đã mua vé, có visa tới Dubai. Tuy nhiên, một bộ phận khách muốn hủy tour do lo ngại an ninh.

Doanh nghiệp đã tạo điều kiện dời lịch trình cho đến khi tình hình ổn định hơn, làm việc với hãng bay và đối tác tại Dubai để xin mức phí đổi, phí dời thấp nhất có thể trên cơ sở yếu tố bất khả kháng.

Ông Nguyễn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Vietworld Travel, cho biết các tour Jordan và Ai Cập khởi hành đầu tháng 3 đã tạm dừng. Doanh nghiệp cũng ngừng nhận khách đến khu vực Trung Đông cho đến khi tình hình ổn định.